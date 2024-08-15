Сладкоежкам на заметку: в России на 40 процентов подорожают конфеты

Конфеты в России подорожают на 40 процентов

В России поднимут цену на конфеты. Она станет выше он 5 до 40 процентов. Поставщики продуктов питания планируют в августе-сентябре увеличить стоимость ассортимента. Заметнее всего подорожают именно кондитерские изделия.

"О повышении стоимостипредупредили торговые сети компании Mars, Ritter Sport, "Дымка", "Славянка", "Вимм-Билль-Данн"" Viola, "Экомилк", Health & Nutrition, "Милком", "Пискаревский молзавод", "Каравай". Повышение цен коснется и пивных напитков "Балтика" и AB InBev Efes", — пишет KP.RU.

Из-за чего же "цены взлетят"?

Во-первых, высокая инфляция. Также на рост стоимости повлияют дорогие кредиты, растущие расходы на логистику, персонал, упаковку и сырье. Сейчас торговые представители занимаются проверкой обоснованности требований производителей, поэтому автоматически цены в магазинах не вырастут.

Фото:flickr.com/cyclonebill (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).