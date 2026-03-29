Мейн-кун отдыхает кресле
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:28

Мейн-куны в Ярославле: как мода на породистых животных обернулась экономическим кризисом для заводчиков

В Ярославле владелица питомника мейн-кунов Наталья Соколова заявила о глубоком кризисе в сфере профессионального разведения кошек. Заводчица, занимающаяся породой с 2008 года, констатирует резкое падение спроса на элитных питомцев при одновременном росте издержек на их содержание. В настоящее время в подгородном поселке Любашино в двухэтажном доме Натальи проживают одиннадцать взрослых особей, требующих ежемесячных вложений в размере не менее 40 тысяч рублей только на базовые нужды. Ситуацию осложняет уход с российского рынка западных производителей качественных кормов и ветеринарных препаратов.

Путь от менеджера до веб-разработчика с мейн-кунами

Наталья Соколова пришла в мир фелинологии случайно, посетив выставку кошек почти два десятилетия назад. До этого момента она скептически относилась к идее платить внушительные суммы за домашних животных, однако величественные мейн-куны полностью изменили её мировоззрение. По образованию Наталья управленец, но по специальности она не работает уже более 15 лет, совмещая веб-разработку с развитием собственного питомника под названием King Size.

Сейчас в загородном доме в поселке Любашино живут одиннадцать мейн-кунов: четыре кота и семь кошек. Все началось с покупки первой кошки за 40 тысяч рублей, которая стала родоначальницей коллектива. Хозяйка самостоятельно создала сайт для продвижения своего хобби и признается, что первое время расставание с котятами давалось ей крайне тяжело, из-за чего она снабжала каждого выпускника огромным набором "приданого".

Несмотря на свою массивность и суровый вид, пушистые обитатели дома требуют постоянного внимания и тщательного ухода. Наталья подчеркивает, что порода — это не игрушка, и к выбору новых владельцев она подходит ответственно, передавая котят исключительно из рук в руки. После совершения сделки заводчица поддерживает связь с покупателями через социальные сети, консультируя их по вопросам адаптации животных.

"Развитие частных питомников сегодня напрямую зависит от грамотного планирования бюджета и понимания региональной специфики спроса. Мы видим, что в малых городах и даже в областных центрах содержание таких крупных животных становится для многих владельцев непосильным финансовым бременем. Муниципальное управление и поддержка малого бизнеса в этой нише пока развиты слабо, поэтому энтузиасты часто остаются один на один с растущими ценами на логистику и импортные товары. Важно формировать культуру ответственного владения, чтобы люди осознавали расходы еще на этапе покупки."

Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Особенности "кошачьего" быта и дрессировки

Жизнь с одиннадцатью мейн-кунами требует от владельцев железной дисциплины и четкого зонирования пространства. Чтобы избежать бесконтрольного размножения, коты и кошки проживают в разных помещениях, а уборка двухэтажного дома превращается в ежедневный полноценный труд. Наталья отмечает, что мейн-куны по характеру во многом напоминают собак: они сильно привязываются к человеку, постоянно следуют за хозяином и плохо переносят одиночество.

Интеллектуальные способности этой породы позволяют заниматься с ними настоящей дрессировкой. Один из воспитанников ярославского питомника, ныне проживающий в Москве, успешно выполняет стандартные собачьи команды, видео которых регулярно получает Наталья. Вес взрослого представителя породы может достигать 15 килограммов, а длина тела с хвостом — более метра, что делает их одними из самых крупных домашних кошек в мире.

Помимо породистых гигантов, в доме нашлось место и для обычного беспородного кота по кличке Кабачок. Зимой 2025 года он пришел на участок Соколовых с переломанными лапами и обмороженным ухом в тридцатиградусный мороз. После неудачных попыток найти прежних хозяев через поселковый чат, кота вылечили, кастрировали и приняли в большую кошачью семью, где он успешно социализировался.

Экономика питомника: почему бизнес уходит в минус

Финансовая сторона вопроса сегодня выглядит удручающе: по словам Натальи Соколовой, разведение мейн-кунов превратилось в затратное хобби, не приносящее прибыли. Содержание одного животного обходится минимум в 3 тысячи рублей в месяц, что в сумме дает более 40 тысяч рублей только на корм и наполнитель. В эту смету не включены визиты к ветеринару, обязательные генетические тесты, прививки и участие в выставках, необходимых для подтверждения статуса питомника.

Рыночная стоимость котенка "в любимцы" (без права разведения) начинается от 60 тысяч рублей, но даже эта сумма не всегда покрывает фактические затраты на выращивание до трехмесячного возраста. Многие потенциальные покупатели считают такие цены завышенными, не учитывая стоимость качественного питания и медицинского сопровождения. В результате многие профессиональные заводчики в России принимают решение о закрытии бизнеса, так как вложения превышают доход.

Несмотря на негативные экономические тренды, Наталья не планирует отказываться от своего дела, находя в нем моральное удовлетворение. Муж полностью поддерживает её увлечение, помогая в воспитании котят и бытовых делах. Для семьи Соколовых мейн-куны стали неотъемлемой частью жизни, и даже текущий кризис в отрасли не заставил их пересмотреть отношение к своим подопечным. Истчтонки издание "76.ru".

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

