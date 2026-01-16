Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рыжий кот
Рыжий кот
© flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 12:20

Раньше думала, что мейн-куны агрессивные: оказалось, за суровым видом скрывается спокойный компаньон

Порода мейн-кун требует регулярного вычесывания шерсти — грумеры

Крупный кот с кисточками на ушах сразу привлекает внимание и редко оставляет равнодушным. Мейн-куны выглядят сурово, но за внушительной внешностью скрывается спокойный и дружелюбный характер. Прежде чем решиться на такого питомца, важно понимать особенности породы и условия, которые ему потребуются. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Происхождение и внешний облик

Мейн-куны появились в Северной Америке, а своё название получили в честь штата Мэн. Вторая часть — "кун" — происходит от английского слова raccoon, "енот", из-за схожести окраса и пушистого хвоста. Среди владельцев этих кошек часто называют просто "кунами".

Это одна из самых крупных домашних пород. Взрослые коты могут весить до 15 килограммов, хотя чаще их масса держится в пределах 9-11 килограммов. При этом мейн-куны отличаются крепким здоровьем и считаются долгожителями: при хорошем уходе они нередко живут 14-16 лет.

Характер и поведение

За мейн-кунами давно закрепилась репутация "кошек-компаньонов". Они легко находят общий язык с людьми, спокойно уживаются с другими кошками и нередко принимают собак как часть своей стаи. Эти питомцы ориентированы на семью и любят быть рядом с человеком.

Как правило, мейн-кун выбирает одного хозяина и особенно привязывается именно к нему, что хорошо укладывается в особенности того, как кошки выбирают хозяина по уровню спокойствия, сопровождая его по квартире и наблюдая за всеми делами. При этом чрезмерной навязчивости от них ждать не стоит: они ценят личное пространство и сами решают, когда готовы к ласке.

Что важно учесть будущему владельцу

Мейн-куны остаются игривыми даже во взрослом возрасте. Многие из них охотно носят игрушки в зубах, запоминают простые команды и быстро обучаются правилам дома. Интеллект и наблюдательность делают их чуткими к настроению человека: такой кот легко почувствует, когда хозяину грустно, и постарается быть рядом.

Длинная и густая шерсть требует регулярного ухода. Достаточно вычёсывать питомца несколько раз в неделю гребнем с закруглёнными зубьями, чтобы избежать колтунов — именно такие проблемы чаще всего возникают при неправильном уходе за шерстью кошек. Купание при этом требуется нечасто.

Этой породе важно пространство. В маленькой квартире мейн-кун может скучать и терять активность. Если есть возможность, полезны прогулки на улице на шлейке или хотя бы высокие игровые комплексы дома.

Отдельное внимание стоит уделить питанию. Рацион должен быть богат белком, а в составе корма основную долю должно занимать мясо. Размеры кошки диктуют и бытовые нюансы: лоток нужен просторный, чтобы питомцу было удобно и комфортно.

Мейн-кун — это не просто эффектная внешность, а умный, уравновешенный и преданный друг. При правильном уходе и внимании он станет полноценным членом семьи на долгие годы.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Counter LiveInternet