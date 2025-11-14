Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кот породы мейн-кун
Кот породы мейн-кун
© commons.wikimedia.org by Katusha211992 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 9:06

Вот почему мейн-куна невозможно спутать с метисом — один мини-секрет выдаёт породу мгновенно

Квадратная морда считается главным породным признаком мейн-куна — фелинологи

Мейн-кун — не просто большой кот. Это огромный кот с "рысьими" ушами, внушительным хвостом, могучими лапами и удивительно интеллигентным характером. Но как понять, что перед вами именно представитель породы, а не просто крупный метис?

Мейн-кун vs другие крупные породы

Признак Мейн-кун Норвежская лесная Сибирская Крупный метис
Уши Высокие, широкие, с кисточками Средние, без кисточек Средние Разные
Тело Длинное, прямоугольное Треугольное Компактное Не стандартизировано
Хвост Очень длинный, пушистый Длинный Средний Разный
Морда "Коробочка" — квадратная Треугольная Округлая Нестабильно
Лапы Большие, с "снегоступами" Средние Крупные Разные
Голос Курлыканье, трели Мяуканье Громкое "мур" Случайно

Как "узнать" мейн-куна: пошаговая инструкция

1. Посмотрите на размер

Мейн-кун — это котофей-кроссфитер:

  • коты: 6-9 кг, нередко 10+ кг

  • кошки: 4,5-6,5 кг. Длина от носа до основания хвоста — до метра.

2. Изучите уши

  • Большие.
  • Широко поставленные.
  • Устремлены вверх.
  • Кисточки на концах — важнейший маркер породы.

3. Оцените хвост

Хвост равен длине тела. У правильного куна он выглядит как флаг на параде: длинный, пушистый, развевающийся.

4. Проверьте шерсть

У мейн-куна особая двухслойная шуба:

  • короткая на голове и плечах

  • длинная на боках и животе

  • водоотталкивающая (слегка жирноватая на ощупь)

5. Посмотрите на лапы

Настоящий кун носит "валенки": между пальцами — густые пучки шерсти, которые служат снегоступами.

6. Оцените морду

Идеальная мейнская "коробочка":

  • квадратная морда

  • мощный подбородок

  • плавный переход ото лба к носу

  • скулы ярко выражены

7. Прислушайтесь к голосу

Мейн-кун не мяукает как обычная кошка. Он курлыкает, щебечет, трелит, будто общается на птичьем диалекте.

8. Изучите поведение

Характер — это тоже признак породы:

  • дружелюбный

  • умный

  • обучаемый

  • "котопёс" — следует за хозяином

  • без паники относится к воде

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка К чему приведёт Как правильно
Оценивать породу только по размеру Можно спутать с крупным метисом Смотреть на уши, морду, шерсть, хвост
Требовать "гигантских" размеров в 10 месяцев Разочарование Куны полностью формируются к 3-5 годам
Судить о породе по голосу Можно подумать, что кот "сломался" Принять: курлыканье — стандарт
Пугаться любви к воде Примешь за странность У кунов это наследственная черта
Считать отсутствие кисточек браком Неверная оценка Кисточки — важный, но не единственный критерий

А что если…

…у кунёнка нет кисточек?

Иногда появляются позже. Не у всех они ярко выражены — важно учитывать другие признаки.

…кот маленький в год?

Значит, растёт по расписанию породы. Мейн-кун — долгострой, пик массы — 3-4 года.

…питомец не любит воду?

Есть исключения. Привычки формируются в первые месяцы жизни.

…у кота "голые" лапы?

Вероятен метис или слабый породный тип.

Плюсы и минусы мейн-куна

Плюсы Минусы
Потрясающий характер-компаньон Очень крупный — нужен простор
Интеллект выше среднего Много шерсти по дому
Почти не конфликтует Требует качественного питания
Легко обучается Медленно взрослеет
Невероятный внешний вид Может быть разговорчивым

FAQ

Кисточки на ушах — обязательны?

Почти всегда да, но их отсутствие не является 100% признаком метиса.

Правда, что кун достигает максимума к 5 годам?

Да. Это одна из самых медленно взрослеющих пород.

Почему он курлыкает, а не мяукает?

Это породная особенность — их голосовой репертуар больше похож на птичий.

Можно ли держать куна в маленькой квартире?

Можно, но обязательны пространство, игровые зоны и высокая когтеточка.

Куны ладят с детьми?

Да — обычно они терпеливы, спокойны, интеллигентны.

Мифы о мейн-кунах

Миф: кун должен весить 15-20 кг

Правда: такие цифры чаще — ожирение, а не породность.

Миф: мейн-куны агрессивны

Нет. Они спокойные и дружелюбные.

Миф: мейн-куны — смесь енота и кошки

Полный миф. Биологически невозможно.

Миф: все куны огромные

Средний вес котов — 6-9 кг.

Психология мейн-куна

  • Умный, наблюдательный, прагматичный

  • Уважает личные границы, но всегда рядом

  • Ориентирован на семью, а не на одного человека

  • Может "разговаривать" с хозяином

  • Обожает участвовать во всём, что вы делаете

Интересные факты

  1. Мейн-куны — официальные символы штата Мэн (США).

  2. Вода их почти не пугает: многие играют со струёй из-под крана.

  3. Их квадратная морда — результат селекции, а не случайности.

  4. Хвост мейна настолько длинный, что может служить полноценным "шарфом" в мороз.

  5. Коты-полиглоты: у них более 50 вариантов курлыканья и трелей.

Исторический контекст

По легендам, мейн-куны — потомки корабельных котов, сопровождавших мореплавателей в суровом Северо-Востоке Америки. Их главная задача — ловить грызунов на кораблях. Жизнь в холодном климате сформировала ключевые черты породы: мощный хвост, снегоступы на лапах, густую шубу и природную выносливость. Со временем величественный потомок морских охотников превратился в одну из самых любимых домашних пород во всём мире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Миозит у собак диагностировали у 10% немецких овчарок — ветеринары сегодня в 0:16
Узнала, как лечить миозит у собаки — об этом стоит знать каждому владельцу

Миозит у собак — серьёзное аутоиммунное заболевание, которое может привести к атрофии мышц и проблемам с пищеварением. Как его лечить и что делать при первых признаках? Узнайте в статье.

Читать полностью » В Орле проверяют уровень иммунитета у животных перед выездом за границу вчера в 23:16
Как я оформляла документы для путешествия с котом и не попала на карантин

В Орле проверяют уровень иммунитета у животных перед поездками за границу — анализ помогает безопасно путешествовать и получать международные сертификаты.

Читать полностью » Эксперт Василиса Чернявская: собаке понравилось в музее, есть вкусняшки и вода вчера в 22:12
Взяла питомца в музей — и вот что из этого вышло

В столичных музеях появились специальные зоны для собак — лежанки, миски и лакомства. Рассказываем, где теперь можно гулять по экспозициям с питомцем.

Читать полностью » Кошка снижает риск болезней благодаря правильной профилактике вчера в 21:52
Поняла, почему кошка мало пьёт — и теперь делаю одну простую вещь каждый день

Тяжёлые болезни кошек пугают, но часть из них реально предотвратить. Разбираем шесть самых опасных проблем и простые шаги, которые снижают риски для вашего питомца.

Читать полностью » Собака отказывается от еды из-за болезни или стресса вчера в 21:44
Пёс нюхает еду и уходит — и я жалею, что раньше не знала эту хитрость

Собака подходит к миске, нюхает корм и уходит? Рассказываем о шести частых причинах отказа от еды и о том, когда можно подождать, а когда нужно срочно к врачу.

Читать полностью » Собака переживает стресс из-за игнорирования внимания вчера в 19:15
Попробовала изменить всего одну привычку — и собака будто стала счастливее за день

Иногда мы огорчаем собаку, даже искренне её любя. Узнайте, какие повседневные мелочи ломают ей настроение и как изменить их без радикальных усилий.

Читать полностью » Кошка приносит добычу, демонстрируя привязанность к хозяину вчера в 18:12
Открыла дверь — а кошка положила добычу на ковёр: объяснение меня удивило

Кошка принесла вам мышь или другое животное? Узнайте, что стоит за этим поведением, как правильно реагировать и как избежать таких "подарков" в будущем.

Читать полностью » Собака много лает при нехватке активности вчера в 17:11
Наблюдала за лаем собаки пару дней — и пришла в ступор, когда поняла эту закономерность

Лай — язык собаки, но иногда он становится чересчур громким. Разбираем, почему это происходит и что поможет питомцу выражаться спокойно и уверенно.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Сара Джессика Паркер прочла 153 книги в рамках работы судьёй литературной премии — The New York Tiimes
Красота и здоровье
Доктор Елена Сюракшина: вечером лучше избегать цитрусовых и сладостей
УрФО
В Тюменской области планируют регулярные рейды для проверки таксистов — управление строительства
Авто и мото
Покупка нового автомобиля: как избежать ловушки и сэкономить до 30%
Еда
Рулет из красной рыбы с творожным сыром сохраняет форму при охлаждении — повар
Наука
Исследования на Марсе показали наличие воды, поддерживавшей жизнь — Димитра Атри
Красота и здоровье
Вода улучшает пищеварение человека при равномерном распределении питья в течение суток – Анна Миронова
ДФО
Трагедия с новорожденным в роддоме: пневмония стала причиной смерти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet