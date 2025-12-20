Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Голуби
Голуби
© flickr.com by Ómar Runólfsson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 1:25

Магнитные тайны голубей: как внутреннее ухо заменяет зрение для ориентации в пространстве

Магнитное чувство птиц связано с вестибулярной системой, а не со зрением — исследование

Эксперименты с голубями в Германии заставили учёных по-новому взглянуть на природу "шестого чувства" птиц. Оказалось, что способность ориентироваться по магнитному полю Земли может быть связана вовсе не со зрением. Ключевую роль, как показали данные, играет внутреннее ухо и крошечные электрические сигналы, возникающие при движении жидкости. Об этом сообщают исследователи из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана.

Что учёные называют магниторецепцией

Магниторецепция — это способность живых существ воспринимать магнитное поле Земли и использовать его как навигационный ориентир. Такой механизм обнаружен у самых разных животных — от насекомых до морских черепах и перелётных птиц. Для птиц он особенно важен во время дальних перелётов, когда небо закрыто облаками, а Солнце и звёзды недоступны. При этом долгое время оставался открытым вопрос, где именно магнитный сигнал преобразуется в нервный импульс, понятный мозгу.

Две теории, которые долго конкурировали

Первая гипотеза связывала магнитное чувство со зрением. Согласно ей, светочувствительные белки криптохромы в сетчатке глаза реагируют на магнитное поле, а зрительная система интерпретирует эти изменения как направление. Вторая теория делала ставку на магнетит — микроскопические кристаллы оксида железа, которые могли бы механически воздействовать на чувствительные структуры организма. Обе модели имели экспериментальные подтверждения, но ни одна не объясняла всех наблюдений.

Почему исследователи обратились к внутреннему уху

Ранее предполагалось, что магниточувствительные клетки находятся в клюве голубей. Однако в 2012 году выяснилось, что богатые железом структуры там являются макрофагами — элементами иммунной системы. После этого внимание учёных переключилось на вестибулярную систему внутреннего уха, отвечающую за чувство равновесия и движение. Она состоит из полукружных каналов, заполненных жидкостью, которая перемещается при поворотах головы.

Ещё более ста лет назад физики высказывали идею, что движение проводящей жидкости через магнитное поле может вызывать слабые электрические токи — эффект электромагнитной индукции.

Нейронные сигналы, указывающие путь

В 2012 году исследователи обнаружили у голубей нейроны в стволе мозга, которые реагировали на направление и силу магнитного поля. Эти клетки находились в вестибулярных ядрах, напрямую связанных с внутренним ухом. Позднее расчёты показали, что обычные движения головы птицы способны создавать электрические напряжения, достаточные для активации чувствительных ионных каналов в ушных клетках. Однако до недавнего времени не удавалось проследить весь путь сигнала в мозге.

Как проходил эксперимент в Мюнхене

Новое исследование под руководством Дэвида А. Кейса объединило анализ активности всего мозга и детальное изучение клеток внутреннего уха. В экранированной комнате учёные сначала компенсировали естественное магнитное поле Земли, а затем создавали контролируемое поле силой около 150 микротесла.

Активность нейронов фиксировали с помощью гена c-FOS, который "подсвечивает" недавно работавшие клетки. Эксперимент проводился в полной темноте, и при этом активировались те же зоны мозга, что ставит под сомнение зрительную модель магнитного компаса.

Полученные данные усиливают гипотезу о том, что магнитное чувство птиц связано с вестибулярной системой. Это открывает новые перспективы для понимания навигации животных и показывает, что ориентироваться в пространстве можно даже без участия зрения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мышечные миокины подавляют рост раковых клеток — Университет Эдит Коуэн вчера в 21:34
Одно занятие — и тело меняет правила игры: как физическая нагрузка мешает раковым клеткам

Учёные выяснили, что силовые и интервальные тренировки стимулируют мышцы к выработке веществ, которые могут подавлять рост раковых клеток.

Читать полностью » Метеорный поток Урсиды можно будет наблюдать в ночь на 22 декабря — астрономы вчера в 20:45
Небо готовит редкий подарок: последний звездопад года вспыхнет в самую длинную ночь

Редкий метеорный поток совпадёт с новолунием и самой длинной ночью года, создав идеальные условия для наблюдений в декабрьском небе.

Читать полностью » Perseverance прошёл почти 40 км по Марсу за пять лет работы — NASA вчера в 20:11
Марс начал говорить сам за себя: находки Perseverance оказались слишком странными для совпадения

Марсоход Perseverance уже пять лет исследует Марс и продолжает находить данные, которые меняют представления о прошлом планеты и возможных условиях для жизни.

Читать полностью » У берегов Бретани нашли древнюю стену возрастом 7500 лет — археологи вчера в 17:27
Это не просто рыболовная ловушка: почему древняя стена у острова Сен ставит учёных в тупик

У берегов Бретани археологи обнаружили затопленную каменную стену возрастом более 7 тысяч лет, меняющую представления о возможностях охотников-собирателей.

Читать полностью » Популяция морских ежей Diadema сократилась на 99% на Тенерифе — Кано вчера в 16:58
В океане началась своя пандемия: болезнь, которую не могут найти, убивает ключевой вид планеты

Массовая гибель морских ежей на Канарах в 2022–2023 годах почти уничтожила популяции и может быть частью глобальной морской пандемии.

Читать полностью » Рост городов Римской Британии ухудшил здоровье населения сильнее завоевания — Университет Рединга вчера в 12:25
Цивилизация с тёмной стороной: что древние скелеты рассказали о проклятии городов

Новое исследование скелетов показало, что здоровье в римской Британии ухудшалось не из-за завоевания, а из-за жизни в городах. Особенно пострадали матери и дети.

Читать полностью » Исследователи выявили стерильность лавы после извержений — Университет Аризоны вчера в 12:20
Там, где прошёл огонь, просыпается нечто живое: лава запустила тайный процесс

Учёные выяснили, как микроорганизмы заселяют лавовые поля Исландии после извержений, и почему эти процессы важны для поиска жизни за пределами Земли.

Читать полностью » Дневной свет через окно улучшил контроль глюкозы у диабетиков — Cell Metabolism вчера в 12:20
Свет через окно как лекарство: как дневной свет помогает регулировать уровень глюкозы при диабете

Дневной свет через окно может помогать контролировать уровень сахара у людей с диабетом 2-го типа — к такому выводу пришли исследователи.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Две недели на Бали хватает для знакомства с природой, храмами и культурой — Яндекс Путешествия
Авто и мото
Низкооктановое топливо вредит современным двигателям — моторист
Еда
Запекание утки с картофелем в рукаве позволяет получить сочное мясо — повар
Спорт и фитнес
Простые офисные упражнения усиливают кровообращение и помогают согреться — Femina
Авто и мото
Неверный порядок действий на АЗС приводит к переливу топлива — автоэксперт
Еда
Энтони Бурден использовал бурбон для карамелизации батата
Авто и мото
Слишком низкая цена и ошибки в упаковке считаются признаками фальсификата масла — Авто Mail
Спорт и фитнес
Кинетическая цепь описывает взаимосвязь суставов при движении – NASM
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet