В четверг, 19 марта 2026 года, геомагнитное поле Земли подвергнется возмущению из-за солнечной активности. Специалисты совместной лаборатории Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики зафиксировали выброс плазменного облака, который достигнет нашей планеты рано утром. По предварительным расчетам ученых, продолжительность магнитного шторма составит около 10 часов. Согласно текущим прогнозам, пиковая интенсивность события достигнет отметок G2-G3, что классифицируется как умеренно сильные возмущения.

Причины и время начала шторма

В основу прогноза легли данные о вспышке на Солнце, произошедшей 16 марта. Выброшенная в межпланетное пространство солнечная плазма перемещается со средней скоростью около 670 километров в секунду, преодолевая путь до Земли чуть более чем за 60 часов.

Ученые отмечают, что активная фаза возмущений начнется в интервале между 4 и 6 часами утра по московскому времени 19 марта. Данный временной промежуток определен с учетом точного момента формирования вспышки в предыдущие дни.

Для регионов, включая Тюмень, данные профильных сервисов, таких как "Яндекс. Погода", указывают на проявление умеренных магнитных колебаний в период с 9:00 до 15:00. Локальные особенности магнитосферы могут незначительно корректировать время ощутимого влияния бури на конкретных территориях.

Ожидаемая интенсивность процесса

Геомагнитная активность классифицируется по пятибалльной шкале, где уровни G2 и G3 считаются значительными возмущениями. Подобные события способны влиять на стабильность спутниковых систем и электротехнических инфраструктурных узлов в северных широтах.

"Любые колебания геомагнитного фона требуют от администраций регионов особого контроля за состоянием электросетевого хозяйства. Основное внимание уделяется бесперебойной работе критически важных узлов связи и мониторингу состояния инженерных сетей в муниципальных системах. Мы всегда ориентируемся на актуальные сводки профильных институтов для принятия оперативных решений на местах. Даже при умеренной силе бури важно сохранять бдительность в управлении муниципальной инфраструктурой". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Хотя сам шторм прогнозируется как относительно краткосрочный, его интенсивность потребует внимания со стороны операторов связи. Кратковременные перебои в работе высокотехнологичного оборудования являются типичным следствием подобной солнечной активности в данной классификации.

Масштабы события в динамике

Для объективной оценки важно провести параллель с более мощным недавним явлением. Напомним, что в январе текущего года планета столкнулась с последствиями вспышки класса X1.8, когда уровень возмущений приближался к экстремальной отметке G5.

Тот инцидент, охвативший период с 19 по 21 января, сопровождался не только сильными магнитными штормами, но и значительным радиационным воздействием на околоземное пространство. Подобные события способны вызвать полярные сияния в широтах, значительно удаленных от полюсов, вплоть до экваториальных областей.

Предстоящее мартовское событие считается менее масштабным, однако эксперты классифицируют его как самое заметное за последние два месяца. Статистический анализ подтверждает, что текущая солнечная активность находится в рамках прогнозируемых циклов наблюдений, проводимых специалистами ИКИ РАН.