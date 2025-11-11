Не могу проснуться до обеда: жители Нового Уренгоя массово сообщают о странной слабости

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) массово сообщают о сильной слабости, головных болях и сонливости, которые держатся уже несколько дней. По словам северян, вставать по утрам стало значительно тяжелее, а привычные ритмы сна и бодрствования — сбились.

Жалобы ямальцев

Местные жители рассказывают, что ощущают усталость и апатию, даже после полноценного сна.

"Уже несколько дней испытываю сильную слабость. Вставать по утрам просто невыносимо, не могу прийти в себя до обеда. Постоянная сонливость, отсутствие аппетита и лёгкая тошнота. Работать в таком состоянии тяжело, всё через силу", — поделилась жительница Татьяна.

Ещё одна горожанка, Елена, рассказала, что столкнулась с похожими симптомами и даже начала страдать от ежедневных носовых кровотечений.

"Ложусь спать в 10 вечера, а встать к 8:00 не могу. Голова постоянно болит, кровотечения из носа каждый день, хотя дома и на работе работают увлажнители", — пояснила она.

Некоторые отмечают ухудшение самочувствия после возвращения из других регионов.

"После поездки из Тюмени мне стало хуже: слабость, скачки давления, а у сына нарушился сон", — рассказала Полина.

Екатерина добавила, что часто чувствует головокружение и не может "прийти в себя часами".

Что говорят медики

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, объяснил, что подобные жалобы типичны для северных регионов в начале полярной зимы.

"Такие симптомы могут быть связаны с сильными магнитными бурями и перепадами температур. В ближайшие дни температура поднимется с -23 до -5 градусов, а это значит, что резко изменится атмосферное давление. Такие скачки сказываются на состоянии сосудов и общем самочувствии", — отметил врач.

Он добавил, что на Ямале суточные колебания магнитного поля превышают норму в десятки раз, а с 6 по 8 ноября регион действительно пережил сильные магнитные возмущения.

"Изменение магнитного поля нарушает многие процессы в организме, так как в их основе лежат электрические явления. В такие дни снижается толерантность сердца к нагрузкам, скачет давление, может меняться чувствительность к лекарствам и обостряться хронические болезни", — уточнил Токарев.

Дополнительные факторы

Врач также напомнил, что зимой на Севере остро ощущается дефицит естественного света, из-за чего нарушаются биоритмы и выработка гормонов. Это провоцирует сонливость, апатию и снижение концентрации внимания.

Специалисты советуют жителям больше бывать на свежем воздухе, соблюдать режим сна и питания, принимать витамины D и группы B, а также минимизировать стресс.