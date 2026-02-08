Кортизол зашкаливает без причины: один скрытый дефицит держит организм в стрессе

Стресс редко начинается только в голове — зачастую его корни лежат глубже, на уровне биохимии. Когда организм постоянно живёт в режиме напряжения, гормон кортизол выходит из-под контроля. Новые данные указывают на то, что одной из причин этого может быть дефицит магния — минерала, без которого система стресс-реакции работает иначе. Об этом пишет mindbodygreen.

Как магний связан с кортизолом

Кортизол сам по себе не является "плохим" гормоном. Он вырабатывается надпочечниками как часть оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники и помогает организму просыпаться, регулировать уровень сахара в крови и адаптироваться к нагрузкам. Проблемы начинаются тогда, когда его уровень остаётся повышенным слишком долго.

Исследования показывают, что низкий уровень магния связан с более высокой чувствительностью к стрессу и повышенной концентрацией кортизола в крови. Магний участвует более чем в 300 биохимических реакциях и играет важную роль в регуляции нервной системы, помогая "приглушать" чрезмерную реактивность.

При дефиците магния организм хуже справляется со стрессом. Это может проявляться не только усталостью, но и внутренним напряжением, проблемами со сном, мышечными зажимами и ощущением, что восстановление после стрессовых ситуаций занимает слишком много времени.

Порочный круг стресса и дефицита

Связь между магнием и кортизолом работает в обе стороны. Недостаток магния усложняет контроль стресса, а хронический стресс, в свою очередь, ускоряет его расход. Психоэмоциональное напряжение, интенсивные тренировки, нехватка сна — всё это увеличивает потребность организма в магнии.

Если стресс становится постоянным фоном, нервная система может надолго застрять в состоянии повышенной готовности. В таком режиме запасы магния истощаются быстрее, а кортизол остаётся повышенным дольше, чем необходимо.

Почему сон играет ключевую роль

Кортизол подчиняется циркадному ритму: он должен быть выше утром, помогая проснуться, и снижаться вечером, подготавливая организм ко сну. Когда сон нарушен, этот ритм сбивается. Магний поддерживает процессы расслабления и улучшает качество сна, что со временем помогает восстановить естественные колебания кортизола.

Клинические исследования показывают, что магний может снижать субъективное ощущение стресса и способствовать нормализации гормонального фона, особенно у людей, живущих в условиях постоянного напряжения.

Как повысить уровень магния

Начать стоит с питания. Магний содержится в тыквенных семечках, чёрной фасоли, листовой зелени, цельнозерновых продуктах и тёмном шоколаде. Регулярное включение этих продуктов в рацион помогает мягко восполнять дефицит.

В некоторых случаях рассматриваются и добавки. Для поддержки нервной системы чаще выбирают формы магния, которые хорошо усваиваются и не раздражают желудок, например бисглицинат или малат. Однако выбор формы и дозировки лучше обсуждать со специалистом, особенно при хроническом стрессе или нарушениях сна.