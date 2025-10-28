Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Продукты, богатые магнием
Продукты, богатые магнием
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 22:55

Пьют для сна, а помогает кишечнику: какие продукты дадут эффект лучше капсул

Исследования показали: магний может улучшить сон и пищеварение, но только при его дефиците

В последние месяцы TikTok буквально "взорвался" разговорами о магнии. Видео с хэштегами #magnesium, #sleepaid и #guthealth собирают миллиарды просмотров. Создатели роликов демонстрируют вечерние ритуалы — мягкий свет, кружка травяного чая и таблетка магния перед сном. Обещания звучат просто: меньше стресса, крепкий сон, здоровое пищеварение. Но что из этого правда, а что — красиво упакованный маркетинг?

От древних ванн до современных капсул

История магния уходит вглубь веков. Целители античности уже знали: вода из минеральных источников, богатых солями, облегчает боли и тревогу. Так, английский Эпсом стал знаменит благодаря своим ваннам с сульфатом магния — тем самым, что сейчас продаётся в аптеке как средство для расслабления мышц.

Современная версия "волшебного минерала" прячется в капсулах, порошках и даже спреях для кожи. Этот элемент участвует более чем в 300 биохимических процессах: от выработки энергии до регуляции нервных импульсов. Но именно в XXI веке он превратился из части сбалансированного питания в трендовую добавку, наравне с коллагеном и пробиотиками.

Почему магний называют "витамином спокойствия"

Недосып, тревожность, напряжение — частые спутники городского ритма. Неудивительно, что магний стал популярным: он действительно влияет на работу нервной системы и помогает организму реагировать на стресс. Однако специалисты подчёркивают: эффект зависит от исходного уровня минерала в организме.

"Если человек испытывает дефицит магния, добавка может улучшить сон и снизить тревожность", — отмечает врач-нутрициолог Ирина Климова.

Для тех, кто получает достаточно магния с пищей, результат, по словам экспертов, чаще всего минимален.

Что говорят исследования

Современные исследования показывают, что магний способен мягко улучшить сон. В одном из них участники принимали по 250 мг бисглицината магния в течение четырёх недель, и у части людей действительно улучшилось качество сна. Однако различия с группой плацебо были незначительными.

При лёгкой тревожности эффект тоже наблюдался, но результаты остаются неоднозначными: в разных исследованиях использовались разные дозы, формы и продолжительность приёма.

А вот в области пищеварения доказательства куда сильнее. Соли магния, например оксид или цитрат, применяются как осмотические слабительные — они притягивают воду в кишечник, облегчая стул. Это подтверждено клиническими испытаниями, и эффект наблюдается уже через несколько дней приёма.

Как получать магний с пользой

Лучший источник магния — еда. Включайте в рацион:

  1. Листовые овощи (шпинат, мангольд, капуста).
  2. Орехи и семена (тыквенные, чиа, миндаль, кешью).
  3. Цельнозерновые (овсянка, киноа, бурый рис).
  4. Бобовые (чечевица, нут, фасоль).
  5. Авокадо, бананы, сухофрукты.
  6. Тёмный шоколад и жирная рыба.

Например, всего 30 граммов тыквенных семечек содержат около 150 мг магния — половину суточной нормы для взрослого.

Плюсы и минусы

Плюсы магния

Минусы или ограничения

Поддерживает нервную систему и сон

Передозировка может вызвать диарею

Улучшает пищеварение и моторику кишечника

Не всем помогает при стрессе

Доступен в еде и добавках

Некоторым формам присуща низкая усвояемость

Может снижать риск сердечных болезней

Опасен при почечной недостаточности

Советы шаг за шагом: как выбрать форму магния

  1. Определите цель. Для сна и расслабления подойдёт магний глицинат (например, Solgar или Now Foods).
  2. При проблемах с пищеварением лучше выбрать цитрат или гидроксид магния — их часто назначают врачи при запорах.
  3. Не превышайте дозу. Взрослым достаточно 250-400 мг в день.
  4. Принимайте с едой. Так магний лучше усваивается и меньше раздражает желудок.
  5. Не сочетайте с антибиотиками и железом. Эти препараты снижают эффективность друг друга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить магний в любых дозах, "чтобы было спокойнее".
    Последствие: избыток вызывает диарею и нарушает баланс электролитов.
    Альтернатива: сделайте анализ крови на магний, проконсультируйтесь с терапевтом и выберите безопасную дозу.
  • Ошибка: полагаться на магний как на лекарство от тревоги.
    Последствие: пропускаются симптомы депрессии или гормональных сбоев.
    Альтернатива: магний может быть частью комплексной терапии, но не заменой лечению.

А что если вы не чувствуете эффекта?

Если добавки не дают результата, возможно, дело не в минерале. Хронический стресс, кофеин, дефицит сна и алкоголя снижают уровень магния в организме. Начните с базовых привычек: полноценного питания, отдыха и умеренной физической активности. Магний работает как поддержка, а не как чудо-таблетка.

Мифы и правда

Миф 1. Магний помогает всем заснуть.
Правда: только при дефиците минерала. Если уровень в норме — эффекта не будет.

Миф 2. Любая форма магния одинаково полезна.
Правда: нет. Глицинат подходит для сна, цитрат — для пищеварения, а оксид — самый слабый по усвоению.

Миф 3. Чем больше магния, тем лучше.
Правда: избыток вызывает расстройства ЖКТ и может быть опасен при заболеваниях почек.

FAQ

Как понять, что мне не хватает магния?
Типичные признаки — судороги, бессонница, повышенная раздражительность, запоры. Но для точного диагноза нужен анализ крови.

Можно ли принимать магний постоянно?
При умеренных дозах (до 400 мг в день) — да, особенно если питание скудное. Но длительный приём без наблюдения врача нежелателен.

Магний — нэто важный минерал, который действительно помогает при дефиците, улучшает качество сна, настроение и работу кишечника. Однако без здорового питания, сна и движения эффект добавок будет минимальным. Магний не заменяет привычки, он лишь помогает телу работать так, как задумано природой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Недостаток витамина B12, меди и цинка признан одной из причин преждевременной седины сегодня в 17:07
Серебро на голове — не всегда про возраст: как еда способна "отмотать" время назад

Узнайте, как ваше питание может повлиять на цвет волос. Способы сохранить естественный оттенок с помощью пяти простых продуктов.

Читать полностью » Майкл Грин сообщил, что концентрированный яблочный уксус способен повредить ткани пищевода сегодня в 16:56
Яблочный уксус оказался коварнее, чем кажется: шесть опасностей, о которых молчат

Яблочный уксус может угрожать вашему здоровью. Узнайте о шести опасных побочных эффектах и как их избежать. Не дайте уксусу вас обмануть.

Читать полностью » Исследования: белок и клетчатка ускоряют метаболизм во время сна сегодня в 16:15
Чтобы похудеть, нужно поесть: вечерние продукты, которые спасают метаболизм

Некоторые продукты способны работать за вас даже во сне. Узнайте, какие блюда помогут ускорить метаболизм и похудеть, пока вы отдыхаете.

Читать полностью » Эксперт Джолин Бродер: светлые и персиковые лаки делают кожу рук моложе сегодня в 15:51
Один мазок — минус пять лет: цвета, которые заставляют руки выглядеть моложе

Как выбрать лак для ногтей, который сделает руки моложе? Эксперт звёздного уровня делится секретами идеальных оттенков и рассказывает, какие цвета лучше избегать.

Читать полностью » Хлоргексидин остаётся самым доступным антисептиком против высыпаний и раздражений кожи сегодня в 15:49
Одно неверное движение — и останется шрам: чего нельзя делать при воспалениях

Проблемы с кожей можно решить без дорогих средств! Узнайте, как хлоргексидин, мед и мыло помогут при воспалениях и сохранят вашу кожу здоровой.

Читать полностью » Александр Мясников предупредил об опасности голубей для здоровья человека сегодня в 14:36
Обычные голуби оказались биологическим оружием: горожане рискуют подхватить опасные инфекции

Александр Мясников рассказал, почему голуби могут быть опасны для здоровья и как города борются с их численностью.

Читать полностью » Обезболивающие могут вызвать язвы и воспаления желудка при неправильном применении — Сергей Тихонов сегодня в 14:05
Не заметите, как разрушите желудок: обезболивающие, которые наносят скрытый вред

Каждый третий россиянин регулярно принимает обезболивающие. Узнайте, почему привычная таблетка от боли может стать причиной язвы желудка.

Читать полностью » Гериатр Валерий Новоселов рассказал, почему человек теряет до 10 см роста с возрастом сегодня в 13:29
Врач объяснил, почему с возрастом человек становится ниже на 10 сантиметров

Почему человек становится ниже с возрастом и при чём тут остеопороз — объясняет гериатр-невролог Валерий Новоселов.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Минэкономразвития и Минстрой готовят закон о покупке номеров в отелях по схеме долевого строительства
Еда
Кулинары объяснили, почему сочетание колы и соевого соуса делает мясо особенно мягким
Спорт и фитнес
Эксперты: растяжка не помогает при напряжении подколенных сухожилий — важнее стабильность таза
Питомцы
В Госдуме предложили ограничить доступ с животными в общественные места и транспорт
Красота и здоровье
Профессор Джонса Хопкинса предложил 10 вопросов для самопроверки на ранние признаки деменции
Садоводство
Когда сажать чеснок под зиму: сроки и правила осенней посадки
Дом
Эксперты: яркие стены и холодный свет в спальне вызывают усталость и раздражение
Наука
Обнаружен уникальный деревянный герб кардинала Уолси, чудом уцелевший после опалы 1529 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet