Старение кожи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 3:19

Магия микроскопических пузырьков: ученые нашли способ победить время и вернуть клеткам вечную активность

Ученые нашли способ замедлить старение клеток с помощью пузырьков — Корнеллский университет

Клеточное старение долго считалось почти необратимым процессом, который постепенно "выключает" ткани из нормальной работы. Однако ученые нашли способ буквально вернуть клеткам способность жить активнее и дольше. Помочь в этом могут микроскопические пузырьки, которые выделяют эмбриональные стволовые клетки. Об этом сообщает Корнеллский университет.

Почему клетки стареют и что такое сенесценция

Сенесценция — это состояние, при котором клетка прекращает делиться и со временем хуже справляется со своими задачами. В организме такие клетки накапливаются, что связано со старением тканей и развитием возрастных нарушений. Одним из ключевых факторов, ускоряющих этот процесс, считается окислительный стресс: свободные радикалы повреждают мембраны, белки и ДНК, а клетка получает сигнал перейти в режим "остановки". В результате даже внешне здоровая ткань постепенно теряет способность к обновлению, а восстановление после повреждений идет медленнее.

Что сделали ученые и какой эффект получили

Исследователи взяли внеклеточные везикулы — крошечные мембранные частицы, которые клетки используют для передачи сигналов друг другу. Эти везикулы были получены из эмбриональных стволовых клеток мышей и добавлены к стареющим клеткам кожи, мышц и нервной ткани. После обработки клетки заметно изменили поведение: они дольше сохраняли активность, продолжали делиться и демонстрировали меньшие признаки старения по сравнению с контрольной группой. Важно, что эффект наблюдался сразу в нескольких типах тканей, то есть речь идет не о единичной реакции, а о потенциально универсальном механизме поддержки клеток.

"Было удивительно видеть, как обработанные клетки продолжали расти, в то время как контрольные давно остановились", — отметил соавтор исследования.

Какой механизм стоит за защитой от старения

Отдельное внимание ученые уделили тому, почему именно эти везикулы работают. На их поверхности обнаружили белок фибронектин — молекулу, которая помогает частицам надежно прикрепляться к клеткам-мишеням. После контакта запускается цепочка реакций, связанная с выделением ферментов, способных подавлять последствия окислительного стресса.

Проще говоря, клетка перестает получать "тревожные сигналы", которые обычно переводят ее в режим сенесценции, и вместо остановки деления продолжает работать и обновляться. Такой подход важен тем, что он не просто маскирует симптомы, а затрагивает конкретную биологическую мишень, связанную с запуском старения на клеточном уровне.

Что будет дальше и почему это важно для медицины

Следующий этап — испытания на мышах, чтобы понять, способны ли такие везикулы влиять не только на отдельные клетки, но и на процессы старения организма в целом. Если результаты подтвердятся, ученые рассматривают вариант создания аналогичных везикул уже на основе перепрограммированных стволовых клеток человека.

В перспективе это может стать основой терапии, направленной на замедление возрастных заболеваний и сохранение функциональности тканей. Такие технологии интересны прежде всего тем, что потенциально могут увеличить не только продолжительность жизни, но и годы активного, самостоятельного состояния, когда организм лучше справляется с нагрузками и восстановлением.

