Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 15:41

Хвостатый сапер с золотой медалью: как грызун стал национальным героем в Камбодже

В камбоджийском Сиемреапе воздух пропитан тяжёлой влажностью и запахом разогретого песчаника, а редкие туристы часто даже не догадываются, что под ногами может скрываться "эхо" давних конфликтов. В прошлом месяце здесь открыли двухметровый памятник существу, чья жизнь была сплошной чередой рисков: крысе по имени Магава. Этот грызун стал настоящим символом инженерного поиска в стране, где каждый метр земли до сих пор хранит опасное наследство прошлых десятилетий.

"Работа с такими высокоинтеллектуальными грызунами требует колоссального доверия и понимания их физиологии. В отличие от привычных нам питомцев, чьи манипулятивные стратегии кормления мы видим ежедневно, здесь задействованы глубокие инстинкты исследователя. Правильное обучение позволяет им сохранять концентрацию в самых экстремальных средах, где скрытые опасности в воздухе или почве могут сбить обычную собаку с толку".

Врач-ветеринар, эксперт по здоровью животных Марина Черкасова

Герой в сбруе: Магава и её наследие

Памятник из местного песчаника установили прямо на набережной, неподалеку от офиса бельгийской организации APOPO. Скульптура увековечила зверька в рабочей амуниции и с точной копией золотой медали на шее, которую крыса получила за отвагу еще при жизни. Постамент дополнили фрагментами деактивированных снарядов, подчеркивая реальный вклад животного в гуманитарную миссию.

Служебная карьера Магавы началась в 2016 году, когда её отправили в Камбоджу — страну, которая до сих пор считается одной из самых заминированных в мире. За пять лет работы хвостатый сапёр обнаружил 71 противопехотную мину и 38 других неразорвавшихся боеприпасов. В общей сложности под контролем этого специалиста было проверено около 141 тысячи квадратных метров территории, что сопоставимо с размерами двадцати пяти футбольных полей.

В организации отмечают: Магава был невероятно спокойным и сосредоточенным. Подобные биологические механизмы выживания в дикой природе часто принимают за отчужденность, но здесь такой нрав позволил крысе стать эталонным миноискателем. Она была слишком легкой, чтобы спровоцировать подрыв при наступившем весе, и обладала поистине уникальным обонянием для поиска взрывчатых веществ.

Биология на службе безопасности

Африканская гигантская сумчатая крыса — это биологически эффективный инструмент. Взрослые особи достигают девяноста сантиметров вместе с хвостом и весят порядка полутора килограммов, напоминая по габаритам небольшого кота. При этом они легко обучаемы и, в отличие от хищников, чьи циркадные ритмы заставляют владельцев не спать по утрам, демонстрируют выдающуюся работоспособность в дневное время.

Эффективность Магавы была феноменальной: участок размером с теннисный корт животное прочесывало всего за двадцать минут. Специалисту с металлоискателем на выполнения подобного объема работы требовались дни. Это подтверждает, что при грамотном подходе даже территориальные привычки животных могут быть направлены на созидание и спасение жизней. Неудивительно, что в 2020 году Магава заслужила золотую медаль британской ветеринарной ассоциации PDSA.

Важно понимать, что каждое такое животное — это результат селекции и отбора. В прошлом месяце эксперты напоминали, как резкая смена привычек любимца может сигнализировать о проблемах, однако рабочие крысы демонстрируют стабильность, превосходящую многие технические датчики. После завершения карьеры в 2021 году Магава прожила еще год, скончавшись в возрасте восьми лет.

Будущее после разминирования

Камбоджийские власти рассчитывают полностью очистить территорию страны к 2030 году. Статистика остается пугающей: около 18,8 тысячи погибших и более 45 тысяч искалеченных мирных жителей за прошедшие годы. Магава стал не просто героем новостей, а символом борьбы страны с кровавым прошлым, сообщают в Би-Би-Си.

Дело легендарного сапёра продолжает Ронин — его преемник, уже успевший обнаружить более сотни опасных устройств. Как отмечают кинологи и специалисты APOPO, навыки этих грызунов уникальны, и они идеально вписываются в экосистему разминирования там, где машины не справляются из-за рельефа. Подобно тому как домашние питомцы часто используют тепло окружающей техники для естественной терморегуляции, крысы-сапёры используют свои природные данные для выживания и успешного поиска в сложных полевых условиях.

"Диагностика способностей животных к такой ответственной работе — задача крайне тонкая. Мы видим, что даже в домашних условиях владельцы часто игнорируют сигналы, которые подает питомец, будь то нежелание идти на контакт или изменение аппетита. В случае с разминированием право на ошибку отсутствует, поэтому отбор кандидатов невероятно строг. Успех Ронина после Магавы доказывает, что правильная методика подготовки способна раскрыть потенциал даже у тех видов, которые обыватель привык считать вредителями".

Врач-ветеринар, специалист по диагностике Сергей Ермаков

FAQ

Может ли любая крыса стать миноискателем?
Нет, для службы отбирают только африканских гигантских сумчатых крыс из-за специфического обоняния, долголетия и высокого интеллекта.
Опасна ли работа для самого грызуна?
Методика обучения и легкость самих животных исключают риск детонации мин при их обнаружении.
Почему не используют только металлоискатели?
Крысы работают в разы быстрее и способны игнорировать металлический мусор, реагируя именно на взрывчатку.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Сергей Ермаков

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Читайте также

Защита от хвостатых неприятностей: что делать, если машина пострадала из-за чужого питомца 12.04.2026 в 18:09

Владельцы автомобилей часто сталкиваются с неприятностями после парковки во дворе, однако мало кто знает, что закон позволяет привлечь хозяев к ответу.

Читать полностью » Ваш питомец — ваше отражение: как собаки считывают ваш стресс 12.04.2026 в 16:14

Собаки могут быть чувствительными к эмоциональному состоянию своих хозяев. Мы поможем разобраться, как стресс передается животным и что это значит.

Читать полностью » Опасный квест на даче: почему клещи южных регионов ведут себя агрессивно 12.04.2026 в 14:41

Нетипичная активность паразитов в южных регионах заставляет дачников с подозрением смотреть на привычную траву и искать способы защиты своих питомцев.

Читать полностью » Волк сбежал из зоопарка O-World в Тэджоне: идут поиски в черте города 12.04.2026 в 9:36

Жители корейского мегаполиса оказались под угрозой после того, как хищник нашел слабое место в защите вольера и скрылся в городских кварталах.

Читать полностью » Химия страсти: как одно щупальце управляет репродуктивным циклом осьминога 10.04.2026 в 19:33

Ученые обнаружили у головоногих моллюсков уникальную систему навигации, позволяющую им взаимодействовать с сородичами без визуального контакта.

Читать полностью » Скрытая угроза в ушных складках: ваши методы ухода могут вредить кошке 10.04.2026 в 10:26

Понимание индивидуальных особенностей вашего питомца помогает избежать серьезных проблем с органами слуха, требующих длительного и сложного восстановления.

Читать полностью » Штрафы за кормление птиц во дворах: правовые последствия и позиция юристов 10.04.2026 в 9:51

Простой жест заботы о пернатых может обернуться визитом инспекторов и финансовыми претензиями со стороны городских служб контроля за территорией.

Читать полностью » Подкормка птиц весной получила новый смысл: без нее города рискуют опустеть 08.04.2026 в 14:04

Орнитолог Вадим Мишин объяснил NewsInfo, почему весной можно продолжать подкармливать птиц.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Телепередачи для питомцев набирают популярность: эффект оказался не тем, что ждали
Спорт и фитнес
Идеальная форма без спортзала: нестандартный подход к выполнению упражнений
Красота и здоровье
Новый реестр антипрививочников обсуждают в России: последствия поставили под вопрос
Красота и здоровье
Оспа обезьян подбирается незаметно: первые симптомы легко спутать с десятками болезней
Авто и мото
Не только слепит: как неправильные светодиоды разрушают штатные фары вашего автомобиля
Питомцы
Сверхъестественная помощь: когда хищники становятся защитниками детей
Спорт и фитнес
Миф о плоском животе: от каких ошибок в зале стоит отказаться прямо сейчас ради прогресса
Авто и мото
Больше никаких лазеек: как инновационная оптика камер лишает шансов на обжалование штрафов
