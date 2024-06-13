Сегодня на Запорожской атомной электростанции прошла очередная смена наблюдателей из команды Международного управления ядерной энергии (МАГАТЭ).
В этот раз состав команды, осуществляющей наблюдение на станции, включал четырех инспекторов.
Основной задачей инспекторов является участие в оценке и наблюдении за обеспечением безопасности станции.
В рамках проведения перестановки членов команды безопасность была гарантирована силами военных из России и отрядами Росгвардии.
Фото: commons. wikimedia.org/Leo211 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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