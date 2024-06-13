Сегодня на Запорожской атомной электростанции прошла очередная смена наблюдателей из команды Международного управления ядерной энергии (МАГАТЭ).



В этот раз состав команды, осуществляющей наблюдение на станции, включал четырех инспекторов.



Основной задачей инспекторов является участие в оценке и наблюдении за обеспечением безопасности станции.



В рамках проведения перестановки членов команды безопасность была гарантирована силами военных из России и отрядами Росгвардии.

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