Эксперты МАГАТЭ не выявили тяжелого вооружения на ЗАЭС или признаков запуска беспилотных летательных аппаратов с площадки объекта, сообщается в заявлении агентства.



Организация отметила, что представители МАГАТЭ осуществили осмотр по периметру территории и других сооружений, доступ к которым предоставлен им для проверки соблюдения пяти конкретных принципов обеспечения безопасности станции во время конфликта. Они не обнаружили никакого тяжелого вооружения или признаков того, что с атомной станции могли быть запущены беспилотники.



Однако отмечается, что специалисты пока не получили разрешения на доступ во все помещения атомной электростанции.



Атомная электростанция расположена на левом берегу реки Днепр рядом с городом Энергодар. Это крупнейший по числу энергоблоков и установленной мощности атомный энергоблок в Европе — на станции насчитывается шесть блоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе нет утверждений о том, что украинцы обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, и накаляют обстановку, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев высказывает желание иметь ядерное оружие, при этом постоянно утверждает, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они ошибаются, на станции находятся военные РФ, отметил президент.

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