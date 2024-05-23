МАГАТЭ: ЗАЭС отключилась от основной линии электроснабжения мощностью 750 кВ

В апреле 2024 года расходы россиян на новые автомобили все еще в 2,1 раза превышают апрельский показатель прошлого года. Продажи новых машин в апреле упали на 6,5% по сравнению с мартом, а средневзвешенная цена автомобиля снизилась на 7%.