Родительский бонус стал доступнее: тысячи семей в Магадане получили право на крупную выплату

В Магаданской области обновили правила предоставления единовременной выплаты для многодетных семей. Теперь право на получение 300 тысяч рублей при появлении третьего и последующих детей получили родители любого возраста. Ранее программа содержала возрастные ограничения, которые препятствовали получению регионального материнского капитала семьями старше 35 лет. Инициатором изменений выступил губернатор Сергей Носов, а реализация меры направлена на устранение бюрократических препятствий и поддержку демографии в регионе.

Новые условия программы

Региональный капитал в размере 300 тысяч рублей теперь доступен жителям Магаданской области независимо от даты их рождения. Ранее программа была ориентирована на более молодых родителей, из-за чего семьи, планирующие третьего ребенка после достижения 35 лет, оказывались за рамками государственной поддержки.

Устранение этого порога делает помощь безусловной для всех многодетных родителей, чье право на выплату подтверждается фактом рождения или усыновления третьего и последующих детей. Такой подход существенно расширяет круг потенциальных получателей средств.

Власти региона рассчитывают, что упрощение порядка получения денег позволит семьям увереннее планировать пополнение. Теперь заявителям не нужно беспокоиться о соответствии возрастным критериям, так как критерий был полностью исключен из региональных нормативных актов.

Причины изменений

Основным толчком к пересмотру правил стала необходимость приведения местной практики в соответствие с общероссийским вектором развития социально-демографической политики. Предыдущие правила, ограничивающие возраст кандидатов на выплату, создавали неоправданные сложности для многодетных пар.

По мнению экспертов, такие барьеры тормозили реализацию целей по повышению уровня жизни семей с детьми. Устранение возрастного ценза стало последовательным шагом в рамках общей стратегии по унификации статуса многодетных семей во всех субъектах страны.

"Отмена возрастных ограничений — это необходимая мера для выравнивания возможностей всех многодетных семей региона. Мы стремимся к тому, чтобы социальная поддержка не зависела от формальных признаков, а была направлена на реальное улучшение благосостояния граждан. Устранение административных преград позволяет нам охватить большее число тех, кто нуждается в помощи при воспитании третьего и последующих детей. Это решение логически вытекает из курса на поддержку родительства, который является приоритетным для нашей территории". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Цели региональной политики

Председатель Думы города Магадана Сергей Смирнов подчеркнул, что принятые поправки решают проблему формализма в работе социальной службы. Ранее действующие возрастные рамки фактически вычеркивали из списка получателей определенные категории многодетных родителей, что противоречило задачам по стимулированию рождаемости.

Новая система ориентирована на создание понятной и доступной среды для поддержки каждого ребенка, рожденного в области третьим или последующим. Унификация требований позволяет сосредоточить ресурсы на предоставлении реальной финансовой помощи, а не на проверке соответствия заявителей второстепенным параметрам.

Власти продолжают работу над мониторингом эффективности текущих мер, чтобы адаптация семей к новым экономическим условиям проходила плавно. Интеграция региональных выплат в общую структуру социальной поддержки призвана обеспечить стабильность и уверенность будущим многодетным родителям в Магадане.