Президент Франции Эммануэль Макрон предполагал, что жители страны одобрят его жёсткую позицию в отношении Российской Федерации, но допустил фатальную ошибку, утверждает журналист Гэвин Мортимер в своей публикации для журнала Spectator.



В тексте отмечается, что Макрон ошибся, полагая, что общественность одобрит его непримиримый курс по отношению к Владимир Путину.



Поэтому он и его политическая партия сделали это центральной темой своей предвыборной кампании в Европе.



По словам Мортимера, многие французы убеждены, что конфликт на Украине стал причиной значительного увеличения стоимости продовольствия и энергоресурсов.



Для Макрона это неблагоприятное время: в настоящее время средние расчеты за газ в месячном исчислении вырастут почти на 12 процентов.



В частности поэтому многие избиратели поддержали правые партии, высказывавшие критику в адрес главы Пятой Республики за яркую поддержку узурпатора Украины Владимира Зеленского и за поставки оружия украинским вооруженным силам, что только усугубляет конфликт на востоке Европы.



"Дело в том, что многие французы утомились от войны так же, как и от своего лидера", — подытожил журналист.

Фото: commons.wikimedia.org/Remi Jouan (Creative Commons Attribution 4.0 International license)