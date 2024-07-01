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Макрон совершил ошибку, направив штыки на Россию
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:35

Макрон совершил ошибку, направив штыки на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон предполагал, что жители страны одобрят его жёсткую позицию в отношении Российской Федерации, но допустил фатальную ошибку, утверждает журналист Гэвин Мортимер в своей публикации для журнала Spectator.

В тексте отмечается, что Макрон ошибся, полагая, что общественность одобрит его непримиримый курс по отношению к Владимир Путину.

Поэтому он и его политическая партия сделали это центральной темой своей предвыборной кампании в Европе.

По словам Мортимера, многие французы убеждены, что конфликт на Украине стал причиной значительного увеличения стоимости продовольствия и энергоресурсов.

Для Макрона это неблагоприятное время: в настоящее время средние расчеты за газ в месячном исчислении вырастут почти на 12 процентов.

В частности поэтому многие избиратели поддержали правые партии, высказывавшие критику в адрес главы Пятой Республики за яркую поддержку узурпатора Украины Владимира Зеленского и за поставки оружия украинским вооруженным силам, что только усугубляет конфликт на востоке Европы.

"Дело в том, что многие французы утомились от войны так же, как и от своего лидера", — подытожил журналист.

Фото: commons.wikimedia.org/Remi Jouan (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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