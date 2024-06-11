Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность уйти с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах.



Сведения об этом передала радиостанция Europe 1, сославшись на информированный источник.



Согласно радиостанции, слова одного из приближенных Макрона говорят: "Отставка президента не является запретной. На данный момент необходимо рассматривать все возможные варианты. Он готов прекратить свое пятилетнее правление".



Europe 1 сообщает, что сам Макрон обсуждал данный "радикальный сценарий" в последние недели с одним из своих собеседников.



В то же время радиостанция подчеркивает, что отставка не является предпочтительным вариантом для президента, хотя ее возможность должна добавить напряжения в преддверии грядущих выборов.



Другой стратегией, которую может выбрать президент, — это совместное управление с правой партией "Национальное объединение" в случае ее победы на парламентских выборах, чтобы "не помешать провалу этой партии до 2027 года", когда будут проходить следующие президентские выборы.



9 июня Макрон принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов после поражения его сторонников на выборах в Европарламенте (14,6% голосов).



Это в два раза меньше, чем у оппозиционной правой партии "Национальное объединение", которую поддержали 31,4% избирателей.



Первый тур досрочных выборов в Национальное собрание назначен на 30 июня, а второй — на 7 июля.



Последний раз роспуск нижней палаты парламента произошел при президенте Жаке Шираке в 1997 году.

Фото: www. kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)