Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность уйти с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах.
Сведения об этом передала радиостанция Europe 1, сославшись на информированный источник.
Согласно радиостанции, слова одного из приближенных Макрона говорят: "Отставка президента не является запретной. На данный момент необходимо рассматривать все возможные варианты. Он готов прекратить свое пятилетнее правление".
Europe 1 сообщает, что сам Макрон обсуждал данный "радикальный сценарий" в последние недели с одним из своих собеседников.
В то же время радиостанция подчеркивает, что отставка не является предпочтительным вариантом для президента, хотя ее возможность должна добавить напряжения в преддверии грядущих выборов.
Другой стратегией, которую может выбрать президент, — это совместное управление с правой партией "Национальное объединение" в случае ее победы на парламентских выборах, чтобы "не помешать провалу этой партии до 2027 года", когда будут проходить следующие президентские выборы.
9 июня Макрон принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов после поражения его сторонников на выборах в Европарламенте (14,6% голосов).
Это в два раза меньше, чем у оппозиционной правой партии "Национальное объединение", которую поддержали 31,4% избирателей.
Первый тур досрочных выборов в Национальное собрание назначен на 30 июня, а второй — на 7 июля.
Последний раз роспуск нижней палаты парламента произошел при президенте Жаке Шираке в 1997 году.
Фото: www. kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Politico: Ляйен не хотят допускать до обсуждения главных постов ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель выразил желание исключить председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен из числа участников предстоящего собрания, на котором лидеры ЕС планируют обсудить ключевые посты в управлении сообществом.
США заявили об уничтожении БПЛА хуситов в Аденском заливе
Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий хуситам из движения "Ансар Аллах" в Йемене, был уничтожен в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США.
Эксперт Дмитрий Алешин рассказал о безопасности во время похода за грибами
"Тихая охота": как защитить себя в лесу.
HeadHunter: зарплата в каждой пятой вакансии в июне составила более 500 тыс. рублей
В текущем месяце заработок россиян составлял в среднем 64 820 рублей, что практически на 40% выше, чем за июнь прошлого года. Однако на крупнейшей платформе онлайн-рекрутинга в стране можно было заметить предложения в размере 500 тысяч рублей. Такие статистические данные были отправлены пресс-службой hh.ru. по запросу российского интернет-издания «Газеты.Ru».