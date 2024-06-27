Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить военные в Украину в случае смены премьера, заявила руководитель парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью для издания Le Telegramme.



"Звание верховного командующего, которым обладает президент Франции, считается почетным, поскольку именно глава правительства распоряжается государственным казначейством", — указала она.



Ле Пен отметила, что лидер "Национального объединения" Жордан Барделл готов проводить красные линии на данной должности.



"В случае с Украиной президент не сможет направить войска туда", — подчеркнула она.

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