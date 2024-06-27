Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить военные в Украину в случае смены премьера, заявила руководитель парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью для издания Le Telegramme.
"Звание верховного командующего, которым обладает президент Франции, считается почетным, поскольку именно глава правительства распоряжается государственным казначейством", — указала она.
Ле Пен отметила, что лидер "Национального объединения" Жордан Барделл готов проводить красные линии на данной должности.
"В случае с Украиной президент не сможет направить войска туда", — подчеркнула она.
Фото: www. flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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