Геннадий Козырев, доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии, о перспективах Франции в случае ухода Эммануэля Макрона с поста президента. Специально для Newsinfo. Ru.

Козырев думает, что Макрон не собирается покидать свой пост, потому что не имеет свободы своих действий, так как является ставленником крупного олигархата — Сороса, Ротшильдов и прочих банкиров, поэтому президент Франции не имеет свободы своих действий.

"А вот этот его эпатаж — это как капризный ребенок, который пытается надувать губы и говорит маме, папе или еще кому-нибудь "я умру, и будете плакать". Вот это что-то похожее на этогосамого Макрона. Ведь даже его поведение отдает детскостью", — объясняет Козырев поведение Макрона.

Эксперт отметил, что при встречах с другими главами государств — Си Цзиньпином, Джо Байденом - о﻿н пытается угодить им различным образом.

"он перед ними выпендривается, старается каким-то образом угодить -какая-то лисья повадка, а в другой раз он начинает кричать среди более мелких пацанов, какой он герой, Франция могучая, изображает из себя Наполеона, де Голля или еще каких-то знаменитых лидеров Франции. Вот это ребяческая или даже подростковость, особеннов подростковом возрасте дети страдают, с одной стороны, комплексом неполноценности, а, с другой стороны, вроде кажется, что они уже взрослые", — подчеркивает Козырев.

Рассуждая о возможности ухода Макрона с своего поста, Козырев отметил, что он останется на столько лет, сколько ему осталось править, или пока его "не выдавят". Так же Козырев призывает не тешить себя иллюзиями, что Макрон мог на кого-то "обидеться" и решил покинуть пост президента.

"Не надо даже тешить себя иллюзиями, что этот мальчик сейчас обидится народителей или на окружение, и возьмет, и уйдет. Нет, никуда он не уйдет. Это хорошаямина при плохой игре. Потому что в реальности народ Франции на этих выборах вЕвропарламент показал, что политика Макрона ему не нравится, особенно в отношенииподдержки киевского режима. Поэтому никуда он не уйдет", — продолжает эксперт.

Что же касается Франции, по мнению Козырева, никаких существенных изменений не произошло, однако существенные сдвиги во внутренней политике уже произошли и сказались на внешней политики Франции. Выражается это в "так называемых правых".

"ак называемые правые. Нельзяназывать их полностью правыми, чуть ли не фашистами. Марин Ле Пен никакая не фашистка, какее стараются представить, она просто болеет за национальные интересы Франции. Это, скорее, здоровый нормальный национализм, который хочет защитить традиционнуюФранцию. И таких людей становится все больше не только во Франции, но и в другихстранах. Особенно Италия хорошо это показала. Австрия так же сейчас очень здоровопоказала. И другие страны в той или иной степени. Поэтому это просто здоровыепатриотические силы, которые сейчас стараются переформатировать Францию на защитусвоих внутренних интересов, а не на интересы каких-то олигархическихтранснациональных монополий, которые преследуют свою глобальную политику", — считает Козырев.

Поэтому в ближайшее время, считает Козырев, ничего существенного не произойдет. Эксперт так же подчеркнул, что прошедшие выборы в Еврокомиссиию показали определенные тенденции движения, "определенный тренд" в сторону национальных государств.

В случае же, если Макрон покинет свой пост, поддержка Украины существенно не поменяется. Возможно, деньги, направленные на Украину, будут более тщательно фильтроваться.

"Можетбыть, в какой-то степени будут более тщательно фильтровать вот эти деньги, которые тамвыделяются, может быть, частично будут их оспаривать, зажимать, но, в целом, пока мывидим, особенно это показала Германия, что именно бывшая ФРГ, отделенная от ГДР, полностью поддержала Урсула фон дер Ляйен фактически партию ХДС/ХСС, которая, впринципе, поддерживает политику агрессии против России, — продолжает Козырев.

В связи с этим, Козырев считает, что никаких резких шагов не произойдет, однако эта ситуация показывает определенную тенденцию и рост подобных сил.

"Поэтому резких шагов непроизойдет. Но это определенная тенденция. И мы, очевидно, через несколько лет (нисегодня, ни завтра), через год-другой-третий увидим, что эти силы набирают мощь и пополняют свои ряды. И поражение особенно "Зеленых" в Германии — это тоже такойсимптом. Потому что мы знаем, что "Зеленые" — это тоже ставленники крупныхтранснациональных", — заканчивает свою мысль Козырев.

Фото: www. kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)