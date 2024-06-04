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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:47

Вице-премьер Сальвини посоветовал Макрону самому отправиться на Украину

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону лично отправиться на Украину и поучаствовать в боевых действиях, чтобы

Мир

МИД: Зеленский и Запад не смогли заманить лидеров стран СНГ на саммит в Швейцарии

По мнению замглавы министерства Галузина, страны СНГ прекрасно понимают суть предстоящей конференции.

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Шольц: применение германских вооружений против РФ не приведет к эскалации

Шольц: применение германских вооружений против РФ не приведет к эскалации

Применение ВСУ немецких боеприпасов и техники для защиты Харьковского региона от России не приведёт к эскалации конфликта на Украине и не будет способствовать его перерастанию в новую фазу, заявил канцер Германии Олаф Шольц в эфире радиостанции Antenne Bayern.

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Общество

Мария Львова-Белова: необходимо ввести языковую подготовку для детей мигрантов в садах

Мария Львова-Белова: необходимо ввести языковую подготовку для детей мигрантов в садах

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляет, что для всех детей-мигрантов, обучающихся в детских садах в России, необходимо создать специальную программу, которая поможет освоить русский язык. Об этом девушка сообщила в своём ежегодном докладе.

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Мошенники начали присылать предзаполненные заявки на кредит

Мошенники начали присылать предзаполненные заявки на кредит

Письма приходят на электронную почту.

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Новости