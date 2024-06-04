Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону лично отправиться на Украину и поучаствовать в боевых действиях, чтобы
МИД: Зеленский и Запад не смогли заманить лидеров стран СНГ на саммит в Швейцарии
По мнению замглавы министерства Галузина, страны СНГ прекрасно понимают суть предстоящей конференции.
Шольц: применение германских вооружений против РФ не приведет к эскалации
Применение ВСУ немецких боеприпасов и техники для защиты Харьковского региона от России не приведёт к эскалации конфликта на Украине и не будет способствовать его перерастанию в новую фазу, заявил канцер Германии Олаф Шольц в эфире радиостанции Antenne Bayern.
Мария Львова-Белова: необходимо ввести языковую подготовку для детей мигрантов в садах
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляет, что для всех детей-мигрантов, обучающихся в детских садах в России, необходимо создать специальную программу, которая поможет освоить русский язык. Об этом девушка сообщила в своём ежегодном докладе.
Мошенники начали присылать предзаполненные заявки на кредит
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