Макраме
Макраме
© https://commons.wikimedia.org by Davidperezc77 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 12:29

Дверцы шкафа съедают место — простая замена сразу освободила проход и сделала комнату уютнее

Занавеска из макраме освобождает место перед шкафом — Hunker

Дверцы шкафа часто кажутся мелочью, пока не начинаешь замечать, сколько места они "съедают" и как быстро портят впечатление от комнаты. Раздвижные панели мешают подойти к проёму, распашные задевают мебель, а типовые решения нередко выглядят слишком простыми. Если хочется обновления без сложного ремонта, есть вариант, который одновременно добавляет уюта и облегчает повседневную жизнь. Об этом сообщает Hunker.

Почему стандартные дверцы могут раздражать

У шкафов с классическими створками есть общий минус: они требуют пространства для открывания или движения полотна. Из-за этого зона перед шкафом превращается в "мертвую" — туда сложнее поставить тумбу, корзину для белья или пуф, а в небольшой спальне каждый сантиметр особенно важен. К тому же многие базовые двери выглядят утилитарно: ровные панели, минимум фактуры, ощущение временного решения, которое не поддерживает стиль комнаты.

Есть и практическая сторона. Когда дверцы постоянно задевают друг друга, плохо ездят по направляющим или не доходят до стены, пользоваться шкафом становится неудобно. В итоге даже аккуратный интерьер может казаться менее собранным — просто потому, что один элемент визуально выбивается.

Макраме вместо дверей

Альтернативой предлагают сделать занавеску в бохо-стиле, выполненную в технике макраме. Макраме — это плетение из шнура или пряжи, где узоры создаются за счёт узлов и переплетений. Такая занавеска смотрится воздушно и добавляет фактуру, которой часто не хватает нейтральным спальням и гардеробным зонам.

Важно, что это решение остаётся функциональным. Полотно закрывает содержимое шкафа от прямого взгляда, но при этом легко отодвигается рукой — без грохота и риска поцарапать мебель. За счёт мягкой формы ткань не требует "коридора" для открывания, как створки, и помогает визуально смягчить пространство, особенно если в комнате много прямых линий.

Как повесить занавеску аккуратно и без лишней суеты

Занавеску можно купить готовой, заказать у мастера или сделать самостоятельно, если хочется проекта "своими руками". Для крепления чаще всего используют карниз или штангу: её фиксируют в проёме или над ним на комфортной высоте. Практичное правило простое — оставлять занавеске небольшой зазор до пола, чтобы она не волочилась и не собирала пыль, но и не выглядела слишком короткой.

Перед установкой стоит прикинуть, как вы чаще пользуетесь шкафом: удобнее ли раздвигать полотно в одну сторону или "раскрывать" от центра. От этого зависит ширина занавески и то, насколько свободно она будет собираться у края. В результате получается обновление, которое заметно меняет настроение комнаты и делает шкаф менее громоздким визуально.

Такой приём особенно хорош, когда хочется добавить интерьеру индивидуальности без замены мебели и пыли от ремонта. Макраме-"дверь" работает как небольшой декоративный акцент и одновременно решает проблему тесного пространства возле шкафа. А если со временем стиль комнаты изменится, занавеску проще заменить, чем переделывать дверной блок.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

