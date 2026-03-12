Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Штормовой луч над океаном
© Pravda.ru by Максим Орлов is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 11:04

Шторма бьют по Южному океану сильнее: исследования острова Маккуори показывают тревожные тренды

Представьте: вы на палубе судна, что рассекает волны Южного океана, ветер хлещет солью по лицу, а впереди маячит узкий островок Маккуори — полпути от Тасмании к Антарктиде. Королевские пингвины ковыляют по зеленым склонам, морские слоны грудами валяются на черных пляжах, альбатросы скользят над безлесным плато. Но присмотритесь: склоны размокли, болота расползаются, гигантские травы вроде плюрофиллума и стильбокарпы отступают, где раньше цвели пышно. Шторма бьют чаще и яростнее, проливные дожди превращают сушу в трясину — сигнал, что климатический механизм Земли набирает обороты.

"Остров Маккуори — это как термометр для Южного океана, где физика атмосферы сталкивается с океаническими течениями. Увеличение осадков на 28 процентов за 45 лет меняет соленость поверхностных вод, что тормозит перемешивание слоев и ослабляет глобальные конвейеры тепла. Такие сигналы из отдаленных точек помогают понять, как парниковые газы перестраивают биохимию океана, влияя на весь климатический баланс."

Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Что творится на острове Маккуори

Этот узкий клочок земли, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, продувается ветрами между Тасманией и Антарктидой. Здесь морские слоны оккупируют пляжи, пингвины штурмуют склоны, альбатросы патрулируют плато. Но ландшафт преображается: болота захватывают зеленые участки, гигантские травы вроде плюрофиллума и стильбокарпы сходят на нет.

Исследователи годами гадали о причинах, и вот новое исследование Стивена Симса и Чжаояна Конга из Университета Монаша, вышедшее 10 марта 2026 года в журнале "Динамика погоды и климата", ставит точку. Главный виновник — рост осадков от штормов. Эти сдвиги на изолированном острове отражают глобальные перемены в Южном океане.

Физика здесь проста: больше влаги в воздухе приводит к заболачиванию почвы, что бьет по корням растений. Биохимия меняется — почва теряет структуру, питательные вещества вымываются, экосистемы трещат.

Южный океан как климатический регулятор

Этот океан — ключевой игрок в глобальном климате, глотающий избыточное тепло от парниковых газов и антропогенный углекислый газ. Он задает погоду в Австралии, Новой Зеландии и дальше. Но изучен слабо: минимум суши, станций, сплошные облака мешают спутникам.

Данные с Маккуори — золотой фонд: Бюро метеорологии и Австралийский антарктический отдел собирают их свыше 75 лет. Суточные осадки и метеоусловия калибруют модели и спутники. Темпы нагрева планеты растут, и океан сигнализирует первым.

Физика теплообмена здесь крута: океан охлаждает атмосферу, но изменения в осадках перекраивают картину. Антропология климата добавляет: наши выбросы ускоряют цикл.

Долгосрочные измерения и их выводы

Предыдущие работы фиксировали рост осадков и деградацию растительности, но без связи с погодой. Авторы разобрали ежедневные данные за 45 лет — с 1979 по 2023 год — и сверили с реанализом ERA5. Разделили дни на пять синоптических типов: низкое давление, холодные вторжения, теплый воздух.

Итог: годовые осадки подскочили на 28 процентов, плюс 260 миллиметров ежегодно. ERA5 показал лишь 8 процентов — модели отстают. Прошлое Земли стирается, но настоящие данные точны.

Это не просто цифры: физика показывает сдвиг траекторий штормов к Антарктиде, меняющий локальную динамику.

Шторма становятся мокрее

Не число штормов выросло, а их интенсивность: влажный режим теплого воздуха вытеснил низкое давление. Больше осадков в каждый удар. Постепенное смещение путей штормов — известный тренд — бьет по острову.

Физика конденсации проста: теплее воздух — больше пара, мощнее дожди. Биохимия океана реагирует: пресная вода слоями ложится сверху. Подземные острова меняют взгляд на планету.

Остров — индикатор: сигнал из бурного океана усиливается.

Что это значит для всей планеты

Если тренд охватит пояс штормов, вливание пресной воды достигнет 2300 гигатонн в год к 2023-му — в разы больше талой антарктической. Слои океана расслаиваются, течения слабеют, перемешивание падает. Соленость меняется, питательные вещества и углерод курсируют иначе.

Продуктивность Южного океана, главного поглотителя углерода, под вопросом. Испарение растет, охлаждая океан на 10-15 процентов сильнее — как пот на коже в жару. Скорость нагрева удвоилась.

Следующий шаг — отследить сигнал по траекториям штормов для всей системы.

"Изменения осадков на Маккуори — маркер для всей климатической машины. Усиление испарения усиливает охлаждение, но расслоение вод тормозит углеродный цикл и течения. Это физика в действии: антропогенные газы перезапускают океаническую биохимию, и данные с острова — ключ к прогнозам."

Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Почему данные с Маккуори так ценны?
Это редкие долгосрочные измерения в труднодоступном океане, проверяющие модели и спутники точнее других.

Что даст рост осадков океану?
Пресная вода расслоит слои, ослабит течения, изменит химию и продуктивность.

Влияет ли это на нас?
Да, через глобальные течения тепла и погоду в Австралии, Новой Зеландии и шире.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

