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В Лондоне интегрировали технологии виртуальной реальности с МРТ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:10

В Лондоне интегрировали технологии виртуальной реальности с МРТ

Исследователи из Королевского колледжа Лондона интегрировали технологии виртуальной реальности с магнитно-резонансной томографией (МРТ), чтобы улучшить точность диагностических процедур у детей.

Используемая VR-гарнитура с функцией отслеживания движений глаз позволяет снизить стресс у детей, предоставляя им возможность смотреть видео или играть в игры во время МРТ. Это помогает детям оставаться неподвижными, несмотря на шум и размер аппарата, улучшая качество снимков.

Технология была успешно протестирована на 23 детях в возрасте от 2 до 13 лет, демонстрируя повышение точности результатов.

Фото: commons.wikimedia.org/Mj-bird (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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