Кроссовки в стиральной машине
Кроссовки в стиральной машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 14:01

Мои секреты стирки кроссовок в машинке: как сохранить обувь в идеальном состоянии

Стирка кроссовок в машине: 5 шагов к правильному уходу и сохранению формы

Кроссовки — это не просто удобная обувь, но и важная часть гардероба. С течением времени они могут загрязняться и требовать чистки, и хотя стирка в стиральной машине кажется удобным решением, она не всегда подходит для всех моделей. Неправильный уход может сократить срок службы обуви, поэтому важно знать, когда и как можно стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы не повредить их.

1. Изучаем этикетку

Прежде чем решиться на стирку в машине, внимательно ознакомьтесь с ярлыком на обуви. Производитель на нём указывает, как правильно ухаживать за изделиями, в том числе — можно ли их стирать в машине. Если игнорировать эти рекомендации, велика вероятность, что обувь потеряет свою форму, отклеится подошва или появятся трещины на материале. Особенно это касается изделий из кожи и замши, а также моделей с подсветкой и декоративными элементами. Тканевые и сетчатые кроссовки, как правило, можно стирать в стиральной машине без риска повреждений.

2. Подготовка к стирке

Перед тем как отправить кроссовки в машину, важно подготовить их к стирке:

  1. Извлеките стельки и шнурки. Эти элементы лучше всего стирать вручную, чтобы избежать повреждений и излишней нагрузки на стиральную машину.
  2. Очистите подошву от крупных загрязнений, таких как камни, песок и грязь, которые могут повредить как обувь, так и стиральную машину. Для этого идеально подойдёт старая зубная щетка.
  3. Не стирайте сразу несколько пар кроссовок. Это создаст излишнюю нагрузку на барабан стиральной машины и увеличит шанс деформации обуви. Лучше стирать каждую пару отдельно.
  4. Используйте защиту: чтобы предотвратить повреждения обуви и машинки, поместите кроссовки в специальный сетчатый мешок или старую наволочку. Это поможет минимизировать удары и трения о барабан.

3. Установка режима стирки

Важно выбрать правильный режим стирки. Для кроссовок идеально подойдёт деликатный режим с температурой воды не выше 30°C и минимальным отжимом. Высокие температуры и интенсивный отжим могут привести к деформации обуви, повреждению клеевых соединений и материалов. Деликатный режим обеспечит более щадящую стирку, сохраняя форму обуви.

4. Выбор моющего средства

Для стирки спортивной обуви лучше всего использовать специальные моющие средства, предназначенные для деликатных тканей или именно для кроссовок. Такие средства хорошо растворяются в воде и легче выполаскиваются, чем обычный порошок, который может оставить разводы. Если на обуви есть стойкие пятна, их стоит предварительно обработать щадящим пятновыводителем.

Как отметил Александр Кунгуров, директор магазина обуви "Шпилька", на рынке представлено множество средств для чистки обуви, однако цена не всегда гарантирует их эффективность. Для тканевых моделей подойдут обычные порошки или гели. Однако кожаную и замшевую обувь лучше очищать вручную, используя специализированные средства с мягким составом без фосфатов.

5. Правильная сушка

После стирки крайне важно правильно высушить кроссовки. Не следует сушить обувь на батарее или под прямыми солнечными лучами. Такие способы могут привести к деформации материалов и их выцветанию. Чтобы кроссовки сохранили форму, внутрь обуви можно положить бумагу. Она поможет поддерживать структуру обуви и ускорит процесс сушки.

Лучше всего сушить обувь при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Это предотвратит попадание в обувь неприятных запахов и ускорит её сушку без ущерба для материала.

Дополнительные рекомендации

  • Не забывайте о шнурках и стельках: их лучше стирать вручную, поскольку они могут сильно повреждаться в машине.
  • Следите за температурой воды: горячая вода может не только повредить кроссовки, но и привести к быстрому износу материалов.
  • Не перегружайте машину: стирайте обувь по одной паре, чтобы избежать излишней нагрузки и деформации.

Плюсы и минусы стирки кроссовок в стиральной машине

Плюсы Минусы
Удобство и экономия времени Высокий риск повреждения обуви
Обновление внешнего вида обуви Не все материалы подходят для машинной стирки
Экономия на чистке в химчистке Возможность повреждения внутренней части обуви

Часто задаваемые вопросы

  1. Можно ли стирать кроссовки из кожи в стиральной машине?
    Нет, кожа и замша не выдержат стирки в машине. Лучше чистить их вручную с использованием специализированных средств.
  2. Как часто можно стирать кроссовки в стиральной машине?
    Лучше не стирать кроссовки в машине часто. Если это не критично, можно ограничиться ручной чисткой и периодически стирать обувь для обновления.
  3. Можно ли стирать спортивные кроссовки с подсветкой?
    Кроссовки с подсветкой не следует стирать в стиральной машине, так как вода может повредить электронные элементы.

Мифы и правда о стирке кроссовок в стиральной машине

Миф 1: "Все кроссовки можно стирать в стиральной машине".

Правда: Нет, кожаные, замшевые и обувь с декоративными элементами нельзя стирать в машине. Для таких моделей лучше использовать ручную чистку.

Миф 2: "Стирка в машине уничтожает только старую обувь".

Правда: Неправильная стирка может испортить и новые кроссовки, особенно если они не предназначены для машинной стирки.

Миф 3: "Чем горячее вода, тем чище обувь".

Правда: Горячая вода может повредить материалы, из которых изготовлены кроссовки, и привести к их деформации.

