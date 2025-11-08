Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Соль в стиральной машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 8:59

Я узнала, почему в стиральной машине скапливается вода – и как это исправить за 2 минуты

Простой способ предотвратить плесень в стиральной машине – прочистка дренажных каналов манжеты

Стиральная машина давно стала незаменимым помощником в быту. Но чтобы она работала исправно и не источала неприятные запахи, ей необходим регулярный уход. Один из самых частых источников проблем — застой воды в резиновой манжете барабана. Остатки влаги приводят к появлению плесени, затхлости и ускоренному износу уплотнителя. К счастью, есть простой способ предотвратить это.

Почему в манжете скапливается вода

Резиновая манжета выполняет важную функцию — герметизирует дверцу и предотвращает протечку воды. Однако именно её конструкция со складками и дренажными каналами делает её уязвимой к загрязнению.

После каждой стирки часть воды остаётся в складках, особенно если дренажные отверстия забились ворсинками, остатками порошка или мелким мусором. Со временем там появляется неприятный запах, а на поверхности резины — следы плесени.

Производители изначально предусмотрели дренажные отверстия, чтобы вода стекала после цикла стирки. Но без регулярной чистки эти отверстия теряют свою функцию.

Как устранить застой воды: пошаговая инструкция

Процедура проста и занимает всего несколько минут.

  1. Обесточьте стиральную машину. Это обязательный шаг безопасности.
  2. Откройте дверцу и аккуратно отогните резиновую манжету.
  3. Найдите дренажные отверстия - обычно их два или три, расположены внизу манжеты.
  4. Возьмите крестовую отвертку или пластиковую палочку. Подойдёт и шпажка, главное — не использовать острые предметы.
  5. Аккуратно прочистите отверстия, вращая инструмент и удаляя мусор.
  6. Протрите внутреннюю часть манжеты сухой салфеткой или полотенцем.

После чистки можно запустить короткий цикл ополаскивания без белья — чтобы удалить остатки загрязнений и убедиться, что вода свободно уходит.

Как часто нужно чистить манжету

Проводить процедуру рекомендуется раз в 2-3 недели, особенно если стиральная машина используется часто. При появлении затхлого запаха или следов плесени — сразу повторить очистку.

Дополнительные советы для профилактики

  • Держите дверцу открытой после стирки. Это позволит влаге испаряться естественным образом.
  • Раз в месяц запускайте холостой цикл с лимонной кислотой или специальным средством для очистки барабана. Это предотвратит образование налёта и грибка.
  • Удаляйте волосы, нитки и ворс после каждой стирки — они часто становятся причиной засора.
  • Используйте меньше порошка, чем указано в инструкции: избыток пены оседает на резине.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: протирать только внешнюю часть манжеты.
    Последствие: внутри остаётся влага и грязь.
    Альтернатива: очищать дренажные отверстия и складки изнутри.
  • Ошибка: использовать острый предмет для прочистки.
    Последствие: повреждение резины, протечки.
    Альтернатива: применять пластиковую палочку или тупую отвертку.
  • Ошибка: закрывать дверцу сразу после стирки.
    Последствие: влажная среда способствует плесени.
    Альтернатива: оставлять дверцу приоткрытой для просушки.

Таблица: чем прочищать дренажные отверстия

Инструмент Преимущество Примечание
Пластиковая палочка Безопасно для резины Можно использовать шпажку
Крестовая отвертка Удобно вращать Осторожно, не царапать
Ватная палочка Подходит для мелких складок Неэффективна при сильных засорах
Зубочистка Быстро очищает Лучше притупить кончик

Частые вопросы

Почему манжета остаётся влажной даже при открытой дверце?
Потому что дренажные отверстия забиты, и вода не уходит естественно.

Можно ли использовать уксус или соду для чистки?
Да, но только после механической прочистки. Смочите тряпку раствором уксуса и протрите резину для дезинфекции.

Что делать, если манжета уже заплесневела?
Обработайте её раствором лимонной кислоты или перекисью водорода, затем вытрите насухо. При сильных повреждениях лучше заменить уплотнитель.

Мифы и правда

Миф: манжета сама просыхает, если держать дверцу открытой.
Правда: без чистых дренажных отверстий вода не уйдёт.

Миф: запах идёт из фильтра, а не из манжеты.
Правда: чаще всего именно манжета становится источником плесени.

Миф: для чистки достаточно ополаскивания с химией.
Правда: химия не уберёт мусор из отверстий — нужна механическая очистка.

