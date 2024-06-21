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Макгрегор: США утратили контроль над миром
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:42

Макгрегор: США утратили контроль над миром

Ведущая роль Соединённых Штатов в мире закончилась — такое признание сделал экс-советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X*.

"Честно говоря, мир больше не следует за США", — написал он.

Американский офицер добавил, что НАТО утратила свою былую силу — в настоящее время альянс "находится на полном жизнеобеспечении".

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о начале проверки готовности соединений и войсковых частей вооружённых сил республики.

*Заблокирована Роскомнадзором на территории России.

Фото: unsplash.com/Алекс Мартинес (Creative Commons CC0 1.0).

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