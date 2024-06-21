Ведущая роль Соединённых Штатов в мире закончилась — такое признание сделал экс-советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X*.
"Честно говоря, мир больше не следует за США", — написал он.
Американский офицер добавил, что НАТО утратила свою былую силу — в настоящее время альянс "находится на полном жизнеобеспечении".
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о начале проверки готовности соединений и войсковых частей вооружённых сил республики.
*Заблокирована Роскомнадзором на территории России.
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