Блогеры сравнили новейший Microsoft Surface Laptop 7 с MacBook Pro на чипе Apple M3 Pro. В тестах, таких как Geekbench и Cinebench 2024, Surface Laptop 7 на Snapdragon X Elite показал результаты, близкие к Apple M3 Pro.

Однако в большинстве приложений, включая Blender, MacBook Pro значительно опережает по производительности из-за лучшей оптимизации и более мощного графического чипа. Также MacBook имеет более быстрый SSD и меньше нагревается.

Несмотря на схожесть в производительности с M3 Pro, Snapdragon X Elite считается аналогом более ранних чипов Apple M2 или M3.

MacBook Pro стоит от $2000, в то время как Surface Laptop 7 предлагается по цене $1400.

Фото: commons.wikimedia.org/Levi Loot (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)