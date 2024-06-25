Блогеры сравнили новейший Microsoft Surface Laptop 7 с MacBook Pro на чипе Apple M3 Pro. В тестах, таких как Geekbench и Cinebench 2024, Surface Laptop 7 на Snapdragon X Elite показал результаты, близкие к Apple M3 Pro.
Однако в большинстве приложений, включая Blender, MacBook Pro значительно опережает по производительности из-за лучшей оптимизации и более мощного графического чипа. Также MacBook имеет более быстрый SSD и меньше нагревается.
Несмотря на схожесть в производительности с M3 Pro, Snapdragon X Elite считается аналогом более ранних чипов Apple M2 или M3.
MacBook Pro стоит от $2000, в то время как Surface Laptop 7 предлагается по цене $1400.
Фото: commons.wikimedia.org/Levi Loot (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения
Мужчина из Австрии, куривший в течение 17 лет, столкнулся с ростом волос в горле, что стало вторым зафиксированным случаем в мире.
Биохакер Джонсон прошел запрещенную фоллистатиновую генную терапию, чтобы дожить до 120 лет
Биохакер и миллиардер Брайан Джонсон прошел запрещенную в США фоллистатиновую генную терапию на острове в Гондурасе, стоимостью $20 тысяч, в надежде дожить до 120 лет. Эта терапия, не одобренная FDA, может повышать риск развития злокачественных опухолей.
Nutrients: сочетание нитрата креатина и кофеина улучшает когнитивные функции
Исследование, проведённое международной группой учёных из США, Ирана, Канады и Катара и опубликованное в журнале Nutrients, показало, что сочетание нитрата креатина и кофеина значительно улучшает когнитивные функции.
Врач Мясников: пельмени и жареная картошка вызывают воспаление в организме
Врач Александр Мясников обсудил влияние диеты на воспаление в организме, упомянув, что жареная картошка и пельмени способствуют его развитию.