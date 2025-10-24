Apple решила шутить с Windows: как новый чип сделал MacBook настоящей игровой машиной

Новый MacBook Pro M5 стал настоящим прорывом для геймеров на macOS. Его производительность в играх оказалась почти в два раза выше, чем у предыдущей модели M4, что открывает возможности для комфортного запуска современных ААА-проектов.

Сравнение игровых показателей M5 и M4

Автор YouTube-канала Andrew Tsai провел серию тестов и сравнил два поколения MacBook Pro. Результаты на высоких настройках графики и разрешении 1080p впечатляют:

Total War: Pharaoh Dynasties — 74 к/с на M5 против 43 к/с на M4. Shadow of the Tomb Raider — 61 к/с против 33 к/с. Cyberpunk 2077 (Ultra, MetalFX Quality) — 39 к/с против 21 к/с. Grid Legends — 102 к/с против 37 к/с.

Явное улучшение FPS свидетельствует о значительном прогрессе графической подсистемы, который позволит запускать более требовательные игры. Это особенно актуально для будущих старших конфигураций линейки M5.

Производительность в популярных играх

Помимо сравнительных тестов, M5 демонстрирует уверенные показатели в популярных ААА-тайтлах при Full HD:

Baldur's Gate 3 — 35-40 к/с на Medium, свыше 70 к/с на Low.

Dota 2 — 140-150 к/с на максимальных настройках, около 120-130 к/с в 1440p.

Elden Ring — 45-55 к/с на High.

Red Dead Redemption 2 — 30-35 к/с на Ultra, 45-50 к/с на Low.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — 25 к/с на Low с MetalFX Performance.

Такие результаты говорят о том, что даже базовая версия M5 подходит для комфортного гейминга и обработки графики, а улучшенные конфигурации смогут справляться с еще более тяжелыми проектами.

Советы по использованию MacBook M5 для игр

Настройте разрешение и качество графики в соответствии с мощностью модели — на Full HD большинство игр идут плавно даже на высоких настройках. Используйте внешние мониторы для расширения игрового пространства, что особенно полезно в стратегиях и RPG. Следите за обновлением драйверов и macOS, чтобы максимально раскрыть потенциал графики MetalFX.

А что если…

Если вы планируете работать с видеоредакторами или 3D-графикой, M5 обеспечит более высокую частоту кадров при рендеринге и ускорит обработку сложных сцен. Даже при долгой нагрузке ноутбук сохраняет стабильную производительность и умеренное энергопотребление.

Плюсы и минусы MacBook Pro M5 для геймеров

Плюсы Минусы Двойной прирост FPS по сравнению с M4 Высокая цена новых моделей Поддержка современных ААА-игр Ограниченный выбор игр под macOS Эффективная графическая подсистема MetalFX Требует дополнительного охлаждения при длительных нагрузках Компактный и тихий корпус Батарея быстрее садится при высокой нагрузке Отличная интеграция с экосистемой Apple Некоторые игры запускаются через сторонние эмуляторы

FAQ

Какой MacBook лучше выбрать для игр?

Если вы планируете играть в современные ААА-проекты, стоит обратить внимание на M5 или старшие конфигурации этой серии.

Сколько FPS реально получить в Full HD?

В зависимости от игры показатели варьируются от 30 к/с до 150 к/с. Стратегии и MOBA демонстрируют максимальные значения.

Можно ли использовать M5 для 3D-графики и монтажа видео?

Да, новая графическая подсистема справляется с рендерингом и сложными сценами в программах вроде Final Cut Pro и Blender.

Мифы и правда

Миф: MacBook не подходит для игр.

Правда: M5 показывает уверенные результаты даже в современных ААА-тайтлах, а графика MetalFX позволяет раскрыть потенциал железа.

Миф: только Windows-ноутбуки справятся с тяжелыми играми.

Правда: новые MacBook M5 демонстрируют почти двукратный прирост FPS по сравнению с предыдущими поколениями.

Интересные факты

Частота кадров в Grid Legends на M5 выше, чем у большинства ноутбуков на Windows с аналогичным ценовым сегментом. MetalFX позволяет ускорить графические эффекты без существенного падения FPS. Даже при длительном игровом сеансе корпус M5 остается сравнительно тихим и прохладным.

Исторический контекст

С момента выхода первой серии MacBook Pro, Apple постепенно усиливала графическую производительность. M1 и M2 расширили возможности для профессиональной работы, а M5 впервые позволяет уверенно использовать ноутбук для гейминга на уровне стационарных решений.