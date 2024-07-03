Канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился, что регулярно отправляет сообщения президенту Франции Эмманюэлю Макрону, чтобы поддержать его после того, как президентская коалиция "Вместе за республику" не смогла одержать победу в первом раунде парламентских выборов.

Соответствующую информацию распространило агентство DPA. Шольц выразил сожаление по поводу сложившихся обстоятельств, с которыми приходится сталкиваться французскому лидеру, и сообщил об этом в ходе неформального собрания левого крыла Социал-демократической партии Германии, отметив, что общение происходит посредством СМС.

Агентство DPA также указало, что, несмотря на традиционное невмешательство германского руководства в выборы других стран, Шольц ясно выразил свои симпатии. Он выразил надежду на то, что во Франции не удастся создать правительство под руководством правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Во Франции 30 июня состоялись первые туры досрочных парламентских выборов, по итогам которых "Национальное объединение" заняло первую строчку с результатом в 33,15% голосов, обогнав левый альянс "Новый народный фронт", получивший 27,99%. Коалиция Макрона "Вместе за республику" собрала 20,04% голосов, как подтверждают итоговые данные, опубликованные министерством внутренних дел Франции.

9 июня президент Франции принял решение о роспуске Национального собрания на фоне неудачи своей политической силы на европейских выборах. Последний раз такой шаг предпринимался президентом Жаком Шираком в 1997 году.

Фото: From Wikimedia Commons/ Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)