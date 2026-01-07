Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка
Девушка
© freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 0:46

Ноги гудели даже без нагрузки — решение оказалось проще, чем думала

Подъёмы на носки запускают лимфоток в ногах — специалисты по телесным практикам

Отёчность, тяжесть в ногах и ощущение "залитого" тела часто становятся первыми сигналами застоя лимфы. Именно ноги принимают на себя основную нагрузку при сидячем образе жизни и дольше всего "раскачиваются" после длительного бездействия. Во многих оздоровительных практиках внимание уделяется именно этой зоне — не случайно. Об этом рассказывает дзен-канал Healthy.

Почему лимфа застаивается именно в ногах

Лимфатическая система не имеет собственного "насоса", как сердце у кровообращения. Движение лимфы во многом зависит от работы мышц. В области ног это особенно заметно: полноценный отток активизируется только во время ходьбы и сокращения мышц голени и бедра.

При малоподвижном образе жизни лимфа начинает застаиваться, появляется ощущение усталости, напряжения, отёки. Со временем это отражается не только на самочувствии, но и на фигуре — лишняя жидкость задерживается в подкожно-жировой клетчатке, визуально увеличивая объёмы тела.

Зачем начинать работу именно с ног

Регулярная активация мышц ног помогает запустить лимфоток во всём теле. Это положительно сказывается на уровне энергии, снижает выраженность отёков и улучшает общее состояние. Простые упражнения не требуют специальной подготовки и могут выполняться даже в домашних условиях. При наличии хронических заболеваний или выраженных проблем с сосудами перед началом практик стоит проконсультироваться со специалистом.

Подъёмы на носки в движении

Это одно из самых доступных упражнений для стимуляции лимфы.
Встаньте прямо, поднимитесь на носки и начните медленно идти вперёд или по кругу. Достаточно одной минуты спокойного темпа. Упражнение хорошо снимает напряжение и активирует работу икроножных мышц.

Подъёмы на носки на месте

Практика подходит для коротких перерывов в течение дня.
Встаньте прямо, пятки соедините или поставьте стопы близко друг к другу. Для устойчивости можно опереться рукой о стену или спинку стула. Поднимайтесь на носки, задерживаясь в верхней точке на 4-5 секунд, затем медленно опускайтесь. Выполняйте около одной минуты.

Массажные хлопки по ногам

Хлопковые движения относятся к глубоким массажным приёмам и хорошо стимулируют лимфоток.

Сядьте или лягте, выпрямите ноги и начните быстро и легко прохлопывать их руками от стоп вверх к бёдрам. Прорабатывайте переднюю и заднюю поверхность, избегая зоны под коленями. Каждую ногу массируйте 1-2 минуты.

Вращения стоп

Это упражнение удобно выполнять сидя, например, во время работы за столом. Поднимите ноги и начинайте мягко вращать стопами по часовой стрелке и против неё. На каждое направление выделите примерно по одной минуте. Практика улучшает подвижность голеностопа и способствует оттоку лимфы.

Ноги вверх — расслабляющая практика

Положение с приподнятыми ногами помогает лимфе двигаться за счёт силы тяжести. Лягте на пол рядом со стеной и поднимите ноги вверх, оперев их о поверхность. Можно просто лежать 3-5 минут или добавить лёгкие движения — потряхивание ногами или "ножницы" в течение одной минуты.

Регулярное выполнение даже нескольких из этих упражнений помогает снизить отёчность и улучшить общее самочувствие. Работа с ногами становится простым, но эффективным способом поддержать лимфатическую систему и дать телу больше лёгкости без сложных тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смешивание алкоголя с газированными напитками увеличивает вред для печени — Сережина вчера в 7:09
Не хотите болеть с утра? Откажитесь не от количества, а от смешивания — вот что говорит эксперт

Врач объяснила, какой алкоголь наносит организму наибольший вред и почему опаснее не крепость напитка, а их сочетание.

Читать полностью » Зимние тренировки на улице укрепляют иммунитет, но требуют осторожности — Галина Энгельгардт вчера в 6:57
Замерзай с умом: когда уличные тренировки на морозе усиливают эффект, а когда становятся риском

Занятия спортом на улице зимой могут укрепить здоровье, но требуют особого внимания. Какие температурные ограничения и условия нужно учитывать, читайте в статье.

Читать полностью » Многоразовые бутылки для воды могут стать рассадником бактерий — Матиас Кьярастелли вчера в 6:57
Подумайте дважды перед тем, как пить из многоразовой бутылки: внутри вас может поджидать опасность

Многоразовые бутылки для воды могут быть опасны для здоровья из-за бактерий, которые накапливаются внутри. Узнайте, как минимизировать риски и сохранить бутылку чистой.

Читать полностью » Принцип умеренности и здоровое питание как залог долголетия — Дэн Буэттнер вчера в 6:57
Молодость в ваших руках: на что стоит обратить внимание после 60, чтобы чувствовать себя моложе

Секреты долголетия: как привычки, такие как правильный сон и физическая активность, помогают сохранить молодость после 60.

Читать полностью » Ожирение может быть связано с повышенным риском мигрени у молодых людей – Neurology вчера в 6:56
Жир на животе — не просто эстетика: как ожирение становится скрытым предвестником мигрени

Ожирение, особенно абдоминальное, может быть связано с повышенным риском мигрени. Исследование показало важность контроля массы тела для профилактики заболевания.

Читать полностью » Резкая голодовка после праздников может замедлить метаболизм и осложнить похудение – Дарья Хайкина вчера в 6:56
Быстрое снижение веса оборачивается проблемами: почему голодовка после праздников может разрушить ваш прогресс

Резкая голодовка после праздников может вызвать больше проблем, чем пользы. Специалисты советуют подходить к питанию осознанно и избегать жёстких ограничений.

Читать полностью » Ларина объяснила, как выявить подделки БАДов через систему маркировки вчера в 5:26
Будьте осторожны при покупке БАДов: как избежать подделки с помощью штрихкода Data Matrix

Покупка БАДов в интернете сопряжена с рисками подделок. Эксперт объяснила, как избежать ошибок при выборе безопасной продукции.

Читать полностью » Зимние прогулки укрепляют иммунитет и снижают риск заболеваний – Светлана Бурнацкая вчера в 5:26
Холод, который лечит: почему прогулки на свежем воздухе зимой помогают избежать простуды

Зимние прогулки — это не только способ укрепить иммунитет, но и эффективная профилактика заболеваний. Как правильно выходить на холодный воздух, чтобы получить максимум пользы для здоровья?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зимние подкормки поддерживают рост комнатных растений — цветоводы
ЦФО
Подчиненные Собянина не могут усвоить уроки борьбы со снегом
Наука
Крупнейшие ранние иероглифы обнаружили в пустыне Египта — археологи
Авто и мото
Неправильное снятие клемм очищает память бортовых систем — автоспециалисты
Туризм
В Южной Корее откроются горячие источники для зимнего отдыха с видом на горы – Korea Herald
Питомцы
Воздушный взрыв кометы совпал с вымиранием мамонтов — учёные
Мир
Вашингтон разделил стратегию по Венесуэле на три этапа — Рубио
Мир
Снегопады вызвали транспортный коллапс в Европе — The New York Times
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet