Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Худеющая девушка
Худеющая девушка
© Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:20

Тело будто просыпается заново: простые движения, которые включают лимфу и лёгкость

Йога-позы и дыхание животом помогают уменьшить отёки и улучшить пищеварение

Иногда для того, чтобы почувствовать лёгкость, не нужно сложных тренировок или дорогих процедур. Всего несколько простых упражнений способны включить лимфоток, улучшить пищеварение и помочь телу избавиться от лишней жидкости. Эти практики можно выполнять дома, без коврика и спортивной формы.

Речь идёт о знакомых, но часто недооценённых позах: "кошка-корова", "полумост", "сверчок" и дыхание животом. Они мягко воздействуют на мышцы корпуса, активируют диафрагму и работают лучше любого дренажного массажа.

Как работает лимфодренаж через движение

Лимфатическая система — естественный "фильтр" организма. Она выводит токсины и лишнюю жидкость, но без движения застаивается. Лимфа не имеет собственного "насоса", как кровь, и циркулирует благодаря сокращениям мышц. Поэтому каждое упражнение, где активно задействован пресс и корпус, помогает разогнать застой и уменьшить отёки.

Плавные, ритмичные движения, дыхание и даже небольшие прогибы в спине стимулируют работу внутренних органов. В итоге тело избавляется от тяжести, а лицо и живот становятся менее одутловатыми.

"Кошка-корова": движение, которое возвращает лёгкость

Это базовая поза йоги, которую можно выполнять как на коврике, так и сидя на стуле. Она улучшает лимфоток, активирует мышцы живота и мягко массирует внутренние органы.

Вариант сидя на стуле

  1. Сядьте прямо, поставьте стопы на пол.

  2. Положите ладони на колени.

  3. На вдохе выгните спину вперёд, расправьте грудь и слегка надуйте живот.

  4. На выдохе округлите спину, втяните живот и опустите голову вниз.

  5. Повторите 8-15 раз без спешки.

Классический вариант на четвереньках

  1. Встаньте на четвереньки — ладони под плечами, колени под тазом.

  2. На вдохе прогибаем спину вниз, направляя взгляд вверх.

  3. На выдохе округляем спину, опускаем голову и подтягиваем живот.

  4. Повторяем 10-15 циклов дыхания.

Это простое движение не только улучшает подвижность позвоночника, но и помогает избавиться от чувства "распирания" в животе.

"Полумост": комфортный способ включить обмен веществ

Не всем подходит классический мост, зато полумост доступен практически каждому. Поза выполняется лёжа, поэтому не вызывает напряжения и безопасна для начинающих.

Она активирует мышцы ягодиц, живота и спины, улучшает кровообращение и работу пищеварения, а также способствует оттоку жидкости из нижней части тела.

Как делать позу полумоста

  1. Лягте на спину, руки вытяните вдоль тела.

  2. Согните ноги в коленях, поставьте стопы на пол.

  3. На выдохе поднимите таз вверх, перенося вес на лопатки.

  4. Задержитесь на 10-20 секунд.

  5. Опуститесь вниз и повторите 3-5 раз.

Эта поза улучшает тонус мышц таза и живота, ускоряет обменные процессы и способствует естественному лимфодренажу.

"Сверчок": активная поза для живота и поясницы

У этой позы есть много названий — "кузнечик", "саранча" или "сверчок". Главное в ней — умеренность и аккуратность: если есть проблемы с поясницей, лучше выбрать альтернативу вроде полумоста.

Как выполнить позу

  1. Лягте на живот, руки вытяните вдоль тела.

  2. На выдохе поднимите обе ноги вверх, не отрывая грудь от пола.

  3. Держите положение 5-6 дыхательных циклов (вдох и выдох — это один цикл).

  4. Опустите ноги и повторите 5-6 раз.

Чтобы не ощущать давление на таз, можно подложить под него сложенное полотенце. Эта поза укрепляет поясницу, активирует мышцы пресса и запускает лимфодренаж.

Дыхание животом: простая техника, которая меняет всё

Большинство людей дышит поверхностно — грудью. Из-за этого тело недополучает кислород, замедляются обменные процессы и усиливаются отёки. Освоить диафрагмальное дыхание — значит вернуть телу естественный ритм.

При глубоком вдохе живот расширяется, диафрагма опускается вниз и мягко массирует внутренние органы. Это помогает лимфе двигаться активнее и улучшает пищеварение.

Как выполнять

  1. Сядьте, встаньте или лягте — как вам удобно.

  2. Сделайте медленный вдох, надувая живот.

  3. На выдохе полностью "сдуйте" живот, помогая себе лёгким втягиванием мышц.

  4. Начните с 5-6 повторов, постепенно увеличивая до 20.

Такое дыхание можно практиковать утром после пробуждения или вечером перед сном. Главное — не выполнять его сразу после еды.

Таблица сравнения: какие мышцы работают

Практика Основная зона воздействия Дополнительный эффект
Кошка-корова пресс, спина улучшает подвижность позвоночника
Полумост ягодицы, таз, пресс улучшает пищеварение, снижает отёчность
Сверчок поясница, живот усиливает лимфоток, укрепляет мышцы спины
Дыхание животом диафрагма, пресс насыщает кислородом, активирует метаболизм

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с 5-10 минут в день.

  2. Делайте практики натощак или через 2 часа после еды.

  3. Не стремитесь к идеалу — движение должно быть плавным.

  4. Следите за дыханием: вдох через нос, выдох длиннее вдоха.

  5. Регулярность важнее интенсивности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения сразу после еды.
    → Последствие: давление на органы, тяжесть в животе.
    → Альтернатива: подождите минимум 1,5-2 часа.

  • Ошибка: слишком глубокие прогибы.
    → Последствие: нагрузка на поясницу.
    → Альтернатива: делайте движения мягко, ориентируясь на комфорт.

  • Ошибка: задержка дыхания.
    → Последствие: головокружение, нарушение лимфотока.
    → Альтернатива: равномерное дыхание без пауз.

А что если… делать каждое утро?

Даже короткий комплекс на 10 минут способен заметно изменить самочувствие. Регулярная практика уменьшает отёки, делает живот подтянутым и улучшает настроение. А главное — возвращает ощущение энергии и контроля над телом.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота и безопасность Требует регулярности
Не нужны тренажёры Не подходит при травмах спины
Можно делать в любом месте Эффект не мгновенный
Подходит для всех возрастов Нужно контролировать дыхание

FAQ

Как часто делать лимфодренажные упражнения?
Ежедневно или через день, по 10-15 минут.

Можно ли выполнять позы вечером?
Да, особенно полезно перед сном — они снимают напряжение.

Что нужно для практики?
Только удобная одежда и немного пространства.

Помогают ли они при сидячей работе?
Да, особенно "кошка-корова" и "полумост" — они активируют застойные зоны.

Мифы и правда

  • Миф: лимфодренаж возможен только через массаж.
    Правда: мягкие упражнения с дыханием дают аналогичный эффект.

  • Миф: "кошка-корова" — поза только для йогов.
    Правда: она подходит даже новичкам без гибкости.

  • Миф: дыхание животом нужно только певцам.
    Правда: оно улучшает обмен веществ и помогает при хронической усталости.

3 интересных факта

  1. При диафрагмальном дыхании лимфа движется в 15 раз быстрее, чем в покое.

  2. "Полумост" снижает давление в венах ног, предотвращая отёки.

  3. Комплекс из этих четырёх практик улучшает сон и работу кишечника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мария Штань рассказала, что накопительство и неряшливость могут быть признаками деменции сегодня в 13:39
Когда дом превращается в свалку: врачи рассказали о синдроме, который крадёт личность

Почему пожилые люди начинают собирать мусор и избегать общения? Психиатр объясняет, что за этим стоит не чудачество, а серьёзное расстройство — синдром Диогена.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко: дефицит соли может привести к нарушениям обмена веществ и судорогам сегодня в 12:35
Опасность не в пересоленности, а в её отсутствии: врачи развенчали миф о соли

Полный отказ от соли может быть не менее опасен, чем её избыток. Врач объясняет, какую соль выбрать и как сохранить баланс, чтобы поддерживать здоровье сердца и мозга.

Читать полностью » Ходьба активизирует кровообращение, укрепляет сосуды и повышает концентрацию внимания сегодня в 12:33
Хотите стать умнее — перестаньте сидеть: врачи объяснили, почему прогулка полезнее спортзала

Прогулка — простое и бесплатное средство для здоровья мозга и тела. Узнайте, как ежедневные 15 минут ходьбы помогают повысить концентрацию, улучшить настроение и даже снизить риск гипертонии.

Читать полностью » Продукты с триптофаном и антиоксидантами снижают стресс и поддерживают организм после отказа от курения — Луиза Автандилян сегодня в 11:33
Хочешь бросить курить? Забудь о кофе и сладостях! Почему правильное питание — ключ к успеху

Бросить курить можно без срывов и набора веса. Узнайте, какие продукты снижают тягу к никотину, помогают очищению организма и возвращают энергию уже через пару недель.

Читать полностью » Врач Алексей Решетун предупредил об угрозе энергетиков для сердца и нервной системы сегодня в 11:31
Вкус молодости, который старит: энергетики подрывают здоровье даже у сильных

Почему энергетики нельзя считать безопасными даже при редком употреблении? Врач объясняет, как химический коктейль из сахара и кофеина разрушает сердце, желудок и нервную систему.

Читать полностью » Субпродукты полезны для здоровья, но требуют правильной подготовки и умеренности — Анна Белоусова сегодня в 10:33
Тушёное сердце или печень — отважный выбор для гурмана: как начать любить субпродукты и получать от них максимум

Субпродукты — доступный источник витаминов и белка, который часто недооценивают. Разбираемся, как правильно их готовить, какие виды самые полезные и кому стоит быть осторожным.

Читать полностью » Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что сладости перед сном мешают заснуть сегодня в 10:25
Мозг не спит, когда вы едите десерт: врачи раскрыли скрытую причину бессонницы

Почему сладости мешают заснуть и как кишечник влияет на качество сна? Врач объясняет, как вечерние привычки разрушают мозг и энергию на следующий день.

Читать полностью » Воздействие алкоголя на репродуктивную систему мужчин и женщин начинается задолго до беременности сегодня в 9:33
Праздник закончился — а последствия остались: почему один бокал вина может отразиться на потомках

Даже небольшой бокал вина способен повлиять на репродуктивное здоровье. Как алкоголь разрушает гормональный баланс, снижает фертильность и что сделать, чтобы защитить себя и будущих детей.

Читать полностью »

Новости
Наука
Астроном Сикарди: кентавр Хирон формирует собственную систему колец подобно планетам-гигантам
Наука
Астроном Лаво: кометы продолжают существовать в системах зрелых звёзд вопреки теориям
Садоводство
Перекись водорода с водкой эффективно уничтожает тлю на растениях — энтомолог Сергей Власов
Туризм
Вьетнам входит в десятку стран с самым дешёвым кофе в мире
Дом
Эксперты советуют чистить замшу уксусом и крахмалом без применения бытовой химии
Еда
Эксперты: добавление сливочного масла делает какао густым и насыщенным напитком
Питомцы
Басенджи, ши-тцу и сиба-ину названы породами собак с кошачьими повадками
Технологии
Суд Великобритании признал Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet