Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:34

Думала, что шишка на шее — это рак, но теперь знаю, что это может быть инфекция

Онколог Сергей Иванов: шишка на шее не всегда означает рак

Доктор Сергей Иванов, онколог, опроверг распространенное мнение, что шишка на шее всегда является признаком злокачественной опухоли. В интервью для РИАМО он подчеркнул, что увеличение лимфатических узлов, которое часто пугает пациентов, может быть вызвано различными процессами, не обязательно связанными с онкологией.

Шишка на шее: что это может означать?

Сергей Иванов объяснил, что увеличение лимфатических узлов, или лимфаденопатия, может быть вызвано множеством факторов. Среди них — инфекции, воспалительные процессы, а также хронические заболевания, которые не имеют отношения к раку. Это явление часто связано с реакцией организма на воспаление или инфекцию, и в большинстве случаев не представляет угрозы.

"Лимфаденопатия — это не всегда признак онкологического заболевания. Она может возникнуть из-за инфекций или воспалений, что гораздо менее опасно", — отметил Сергей Иванов.

Тем не менее, врач предупредил, что в случае, если увеличение лимфатического узла не исчезает в течение двух недель, важно обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные заболевания, включая лимфому Ходжкина.

Диагностика: как исключить злокачественные заболевания?

Для диагностики увеличенных лимфатических узлов врачи используют несколько методов. Одним из них является УЗИ (ультразвуковое исследование), которое позволяет визуализировать размер и структуру лимфатических узлов. Также для более точного анализа проводится тонкоигольная аспирационная биопсия, которая позволяет взять клеточный материал из лимфатического узла и провести его микроскопическое исследование.

"Важно исключить лимфому Ходжкина, которая может проявляться увеличением лимфоузлов. Для этого необходимо провести соответствующие обследования", — добавил Сергей Иванов.

Когда нужно обращаться к врачу?

Доктор подчеркнул, что в случае увеличения лимфатических узлов не стоит паниковать. Однако, если шишка на шее не проходит в течение двух недель или сопровождается другими настораживающими симптомами, такими как боль, повышение температуры или ночные поты, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для диагностики.

Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу Что может означать Какие обследования могут быть назначены
Лимфатический узел не уменьшается в течение 2 недель Возможное воспаление, инфекция или лимфома УЗИ лимфатических узлов, тонкоигольная биопсия
Боль или увеличение лимфоузлов на шее Может быть связано с инфекциями или опухолями Лабораторные анализы, биопсия, исследование ткани
Повышенная температура, ночные поты Симптомы воспаления или более серьезных заболеваний Комплексное обследование, включая анализы крови

Заключение

Сергей Иванов отметил, что хотя увеличение лимфатических узлов не всегда является признаком рака, важность своевременной диагностики нельзя недооценивать. Регулярные проверки и обращение к врачу при подозрительных симптомах помогут вовремя выявить возможные заболевания и выбрать подходящее лечение. Важно помнить, что если шишка на шее не исчезает в течение двух недель, необходимо проконсультироваться с врачом.

