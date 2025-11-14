Думала, что шишка на шее — это рак, но теперь знаю, что это может быть инфекция
Доктор Сергей Иванов, онколог, опроверг распространенное мнение, что шишка на шее всегда является признаком злокачественной опухоли. В интервью для РИАМО он подчеркнул, что увеличение лимфатических узлов, которое часто пугает пациентов, может быть вызвано различными процессами, не обязательно связанными с онкологией.
Шишка на шее: что это может означать?
Сергей Иванов объяснил, что увеличение лимфатических узлов, или лимфаденопатия, может быть вызвано множеством факторов. Среди них — инфекции, воспалительные процессы, а также хронические заболевания, которые не имеют отношения к раку. Это явление часто связано с реакцией организма на воспаление или инфекцию, и в большинстве случаев не представляет угрозы.
"Лимфаденопатия — это не всегда признак онкологического заболевания. Она может возникнуть из-за инфекций или воспалений, что гораздо менее опасно", — отметил Сергей Иванов.
Тем не менее, врач предупредил, что в случае, если увеличение лимфатического узла не исчезает в течение двух недель, важно обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные заболевания, включая лимфому Ходжкина.
Диагностика: как исключить злокачественные заболевания?
Для диагностики увеличенных лимфатических узлов врачи используют несколько методов. Одним из них является УЗИ (ультразвуковое исследование), которое позволяет визуализировать размер и структуру лимфатических узлов. Также для более точного анализа проводится тонкоигольная аспирационная биопсия, которая позволяет взять клеточный материал из лимфатического узла и провести его микроскопическое исследование.
"Важно исключить лимфому Ходжкина, которая может проявляться увеличением лимфоузлов. Для этого необходимо провести соответствующие обследования", — добавил Сергей Иванов.
Когда нужно обращаться к врачу?
Доктор подчеркнул, что в случае увеличения лимфатических узлов не стоит паниковать. Однако, если шишка на шее не проходит в течение двух недель или сопровождается другими настораживающими симптомами, такими как боль, повышение температуры или ночные поты, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для диагностики.
|Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу
|Что может означать
|Какие обследования могут быть назначены
|Лимфатический узел не уменьшается в течение 2 недель
|Возможное воспаление, инфекция или лимфома
|УЗИ лимфатических узлов, тонкоигольная биопсия
|Боль или увеличение лимфоузлов на шее
|Может быть связано с инфекциями или опухолями
|Лабораторные анализы, биопсия, исследование ткани
|Повышенная температура, ночные поты
|Симптомы воспаления или более серьезных заболеваний
|Комплексное обследование, включая анализы крови
Заключение
Сергей Иванов отметил, что хотя увеличение лимфатических узлов не всегда является признаком рака, важность своевременной диагностики нельзя недооценивать. Регулярные проверки и обращение к врачу при подозрительных симптомах помогут вовремя выявить возможные заболевания и выбрать подходящее лечение. Важно помнить, что если шишка на шее не исчезает в течение двух недель, необходимо проконсультироваться с врачом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru