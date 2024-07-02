Неприятели Белоруссии намерены растянуть её армию по границе и ввязать в конфликты, дабы невероятно сильно обострить ситуацию в регионе. Об этом информировал первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его слова приводит РИА Новости.

Белорусский политический и государственный деятель сообщил, что государство, расположенное в западной части Восточно-Европейской равнины, намереваются втянуть в конфликты, чтобы они расположились по всей границе и никак не смогли им противодействовать.

Лукашенко попросил российского государственного и политического деятеля, председателя Государственной думы Вячеслава Лукашенко доложить Владимиру Путину о том, что он передаёт президенту Российской Федерации наилучшие пожелания. Помимо этого он заявил, что в скором времени собирается переговорить с ним по поводу увеличившегося накала, созданного вокруг Белоруссии.

Ранее представитель ГПС Украины Андрей Демченко проинформировал украинское интернет-издание "Страна" о том, что определённое количество солдат со стороны ВСУ были отправлены на границу Республики Беларусь, дабы усилить и улучшить оборону государства. Андрей Демченко сообщил, что эта линия, определяющая пределы территории государства, создаёт опасность, поэтому необходимо её упрочить.

Фото: Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)