Ликийская тропа около Олюдениза
Ликийская тропа около Олюдениза
© commons.wikimedia.org by Exelentz is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 18:39

Турция поразила весь мир: именно этот маршрут признали самым красивым на планете

Ликийская тропа в Турции названа самым живописным маршрутом по версии Time Out

Британский журнал Time Out включил Ликийскую тропу в список самых живописных пешеходных маршрутов планеты, назвав её "самой красивой в мире". Это признание не случайно — древний путь, проложенный вдоль побережья Средиземного моря, соединяет в себе дух античности, первозданную природу и гостеприимство Турции.

Ликийская тропа (Lycian Way) — национальный гордость и один из старейших маршрутов Европы. Она тянется на 760 километров по полуострову Теке, соединяя курорт Олюдениз, известный своими бирюзовыми бухтами, с живописной деревней Гейкбаири, расположенной неподалёку от Анталии.

"Ликийская тропа сочетает в себе величественные пейзажи, археологические памятники и атмосферу Средиземноморья, что делает её уникальной в своём роде", — отметили представители журнала Time Out.

Исторические корни маршрута

Название тропы происходит от древнего царства Ликия, существовавшего на этих землях ещё во II тысячелетии до нашей эры. Путешествуя по этому маршруту, можно увидеть руины античных городов — Миры, Патары, Ксантоса и Олимпоса. Каменные гробницы, высеченные прямо в скалах, напоминают о величии древней цивилизации, а старинные амфитеатры и колоннады создают ощущение, будто время здесь остановилось.

Сравнение: маршруты для трекинга

Маршрут

Страна

Протяжённость

Особенности

Ликийская тропа

Турция

760 км

Побережье, античные руины, мягкий климат

Камино-де-Сантьяго

Испания

800 км

Паломнический путь, культурные города

Тропа инков

Перу

43 км

Высокогорье, храм Мачу-Пикчу

Аппалачская тропа

США

3500 км

Леса, дикая природа, длительный маршрут

Ликийская тропа выгодно отличается балансом: здесь не нужно быть профессиональным альпинистом, но каждый день приносит новые впечатления — от морских панорам до горных перевалов.

Советы шаг за шагом

  1. Лучшее время для путешествия - весна (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь), когда жара спадает, а тропы остаются сухими.
  2. Маршрут делится на этапы - можно пройти его полностью или выбрать отдельные участки, например, Фетхие-Каш (около 150 км).
  3. Снаряжение: лёгкий рюкзак, треккинговые палки, удобная обувь и солнцезащитные очки обязательны.
  4. Навигация: на маршруте есть красно-белые метки, а также приложения с GPS-картами.
  5. Проживание: кемпинги, гостевые дома и отели встречаются каждые несколько километров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать поход летом.
  • Последствие: высокая температура, обезвоживание и солнечные ожоги.
  • Альтернатива: выбрать весенние или осенние месяцы, когда комфортная температура и меньше туристов.

А что если пройти всю тропу?

Полное прохождение Ликийской тропы занимает около месяца. За это время путешественник проходит десятки пляжей, долин и перевалов, погружаясь в неторопливую жизнь прибрежных деревень. Каждый день открывает новые виды — от горных вершин до оливковых рощ и скалистых бухт.

Плюсы и минусы маршрута

Плюсы

Минусы

Непревзойдённая природа и археология

Жара в летние месяцы

Доступность даже для новичков

Требуется физическая подготовка

Возможность ночёвки в комфортных условиях

Отсутствие тени на некоторых участках

Хорошая инфраструктура и указатели

Ограниченный интернет на маршруте

FAQ

Как добраться до начала тропы?
От аэропорта Даламан до Фетхие ходят автобусы и трансферы. Из Анталии можно вернуться по завершении маршрута.

Нужно ли специальное разрешение?
Нет, Ликийская тропа открыта для всех.

Можно ли идти одному?
Да, маршрут безопасен, но рекомендуется сообщать близким о планируемом пути и иметь GPS.

Мифы и правда

Миф: Ликийская тропа — сложный маршрут для профессионалов.
Правда: Большая часть пути подходит даже для начинающих, при этом участки можно выбирать по уровню подготовки.

Миф: На тропе нет жилья.
Правда: Есть множество кемпингов, пансионов и небольших отелей.

Миф: По пути нельзя встретить местных жителей.
Правда: Тропа проходит через десятки деревень, где можно познакомиться с культурой и бытом региона.

3 интересных факта

  1. Протяжённость тропы — около 760 км, что делает её одной из самых длинных прибрежных трасс Европы.
  2. Маршрут официально открыт в 1999 году благодаря британской путешественнице Кейт Клоу.
  3. Некоторые участки проходят по древнеримским дорогам, сохранившимся с античности.

