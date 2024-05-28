В соответствии с информацией, полученной от военных корреспондентов Telegram-канала "НгП раZVедка", российские военные нанесли точный удар по временной базе личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенного пункта Самбор в Львовской области.
По оценкам, потери врага достигли до 300 человек, включая погибших и раненых. Авторы сообщения предполагают, что среди уничтоженных могут быть иностранные наёмники.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа призвал наносить избирательные удары по иностранным наёмникам на украинской территории в ответ на нападения на Крым.
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НКДП намерен заочно выдвинуть Джо Байдена в качестве своего кандидата в президенты
Национальный Комитет Демократической Партии планирует предложить Джо Байдена в качестве своего кандидата на президентские выборы перед проведением общенационального съезда партии.
Полковник Левандовский усомнился в способности НАТО помочь Варшаве
Полковник Пётр Левандовский из польского Центра подготовки войск ТрО назвал "оптимистичным сценарием" утверждение экс-командующего ВС США в Европе Бенджамина Ходжеса о том, что в случае конфликта с Москвой Польше, Румынии и Литве придётся ждать поддержки НАТО две недели. Об этом Левандовский заявил порталу Onet.
Эксперт Храпунова: мошенники отправляют электронные письма от имени "госуслуг"
Мошенники начали применять новую тактику, чтобы заставить россиян брать кредиты. Зная, что многие люди стали относиться к звонкам от "сотрудников госуслуг" с недоверием, теперь они отправляют фальшивые электронные письма.
Азамат Мусагалиев рассказал, что его супруга не работает уже 16 лет
На передаче "Вопросики", комик Азамат Мусагалиев раскрыл аспекты своей семейной жизни с супругой Викторией.