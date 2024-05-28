В соответствии с информацией, полученной от военных корреспондентов Telegram-канала "НгП раZVедка", российские военные нанесли точный удар по временной базе личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенного пункта Самбор в Львовской области.

По оценкам, потери врага достигли до 300 человек, включая погибших и раненых. Авторы сообщения предполагают, что среди уничтоженных могут быть иностранные наёмники.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа призвал наносить избирательные удары по иностранным наёмникам на украинской территории в ответ на нападения на Крым.

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