В Львовской области возник острый дефицит персонала из-за мобилизации, как сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на местный центр занятости.



По информации издания, в указанной области также наблюдается нехватка кадров из-за мобилизации.

Сообщается, что помимо самой мобилизации и отправления на фронт, сложности в найме сотрудников также вызывает опасения: мужчины избегают официального трудоустройства или регистрации в качестве безработных.



Компании, имеющие отсрочку от призыва, также не пользуются популярностью у соискателей: процесс получения отсрочки затруднителен и требует значительного времени. По данным издания, за это время тот, кто официально устроился на работу, может получить повестку.



Ранее мэр города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что из-за мобилизации не хватает коммунальных работников. Европейская бизнес-ассоциация опубликовала отчет о рынке труда Украины, по которому резко увеличился дефицит кадров различных специальностей, также в связи с ужесточением мобилизации.



С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, а на следующий день Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещен.



В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что количество личного состава украинских вооруженных сил настолько уменьшилось, что военкоматы были вынуждены призывать людей среднего возраста около 43 лет.

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