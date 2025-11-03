Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на пирсе
Девушка на пирсе
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:26

Люкс по-разному: где отдыхают те, кто может всё — от острова под себя до ретрита в горах

Мальдивы, Китай и ОАЭ признаны главными странами для роскошного отдыха без ограничений в бюджете

Мальдивы, Китай и ОАЭ признаны лучшими направлениями для россиян, предпочитающих роскошный отдых без ограничений в бюджете. Такие данные представил сервис Onlinetours Premium, материал которого оказался в распоряжении издания "Лента.ру".

По словам эксперта сервиса Елизаветы Садакиной, обеспеченные путешественники из России выбирают не просто страны, а опыт полного комфорта, где всё продумано до мелочей — от персонального обслуживания до уединения и эксклюзивных впечатлений.

"Мальдивы идеально подходят для отдыха в тишине, а некоторые путешественники даже приходят с запросом аренды целого острова, чтобы остаться наедине с собой и близкими", — рассказала Садакина.

Мальдивы: символ роскоши и уединения

Мальдивские острова уже много лет остаются главным направлением для состоятельных туристов. Сюда приезжают те, кто ищет абсолютную приватность и максимальный комфорт.
Отели класса "люкс" предлагают гостям персональные виллы с выходом к океану, частные пляжи, услуги личного шеф-повара и помощника, а также возможность организовать отдельный причал для лодки или яхты.

Такие путешественники ценят тишину и эксклюзивность, а не шумные вечеринки. Всё чаще клиенты запрашивают полную изоляцию — аренду целого острова на несколько дней или недель. Этот формат стал особенно популярен после пандемии, когда приватность превратилась в синоним безопасности.

Китай: отдых с философией и смыслом

Китай постепенно превращается в новый центр премиального туризма для россиян. Здесь богатые путешественники ищут осмысленные впечатления, сочетающие комфорт с традиционной культурой.

Особой популярностью пользуются:

  • чайные церемонии и дегустации редких сортов чая;

  • прогулки по старинным садам и монастырям;

  • практики дыхания и медитации в горах;

  • уроки каллиграфии и боевых искусств;

  • оздоровительные ретриты в буддийских центрах.

Такой формат называют "люкс с философией": туристы получают не просто отдых, а глубокое перезаряжение тела и ума. Именно поэтому всё больше состоятельных россиян выбирают Пекин, Ханчжоу, Сычуань и остров Хайнань как альтернативу привычным направлениям.

ОАЭ: бизнес, комфорт и безопасность

Для деловых клиентов и тех, кто совмещает отдых с работой, Объединённые Арабские Эмираты остаются направлением номер один.

"Для деловых клиентов это направление номер один — в ОАЭ люди роскошно отдыхают, ведут бизнес-встречи, получают доступ к любым люксовым товарам. Поэтому многие считают, что Эмираты — это безопасность в люксовом исполнении", — говорится в материале Onlinetours Premium.

Главные преимущества — идеальная инфраструктура, высокий уровень сервиса и ощущение абсолютной защищенности.
Эмираты предлагают всё: от закрытых пляжей и премиальных отелей до бутиков мировых брендов и эксклюзивных ресторанов с мишленовскими шефами.
Особым спросом пользуются Дубай и Абу-Даби, где роскошь стала неотъемлемой частью образа жизни.

Сравнение направлений: где какой люкс

Направление Формат отдыха Главные особенности
Мальдивы Уединённый отдых Частные виллы, пляжи, аренда островов
Китай Культурно-философский Ретриты, чайные церемонии, духовные практики
ОАЭ Городской и деловой люкс Бизнес-встречи, шопинг, безопасность и комфорт

Почему состоятельные туристы выбирают именно эти страны

  1. Безопасность и стабильность. Все три страны обеспечивают высокий уровень защиты, что особенно важно для туристов, путешествующих с семьями.

  2. Персональный сервис. Отели и курорты предлагают индивидуальные программы — от гастрономических туров до личных гидов и йога-мастеров.

  3. Эксклюзивность. Путешественники ищут впечатления, недоступные большинству — уединённые пляжи, частные экскурсии, спа-туры.

  4. Гибкость формата отдыха. Можно совместить деловые встречи с отпуском или провести время в полной изоляции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: планировать премиальный отдых в популярных местах без бронирования заранее.
    Последствие: отсутствие номеров и повышение цен.
    Альтернатива: бронировать минимум за 3-4 месяца через премиальные турсервисы.

  • Ошибка: ориентироваться только на внешний блеск отеля.
    Последствие: отсутствие уединения и персонального подхода.
    Альтернатива: выбирать бутик-курорты и виллы с ограниченным числом гостей.

  • Ошибка: игнорировать культурные особенности страны.
    Последствие: недоразумения и дискомфорт.
    Альтернатива: заранее изучить традиции и правила поведения.

Интересные факты о люксовом туризме

  1. Более 60% российских премиальных туристов путешествуют не реже трёх раз в год.

  2. Средний чек поездки на Мальдивы для пары составляет от 1,2 до 3 млн рублей.

  3. В Китае наблюдается рост сегмента оздоровительного туризма - многие отели совмещают SPA, диетологию и восточные практики.

  4. В Дубае каждый десятый турист — владелец бизнеса, приезжающий на деловые встречи и отдых одновременно.

А что если смотреть шире?

Эксперты Onlinetours Premium отмечают, что в ближайшие годы круг направлений для премиальных туристов расширится. На подходе — Сейшелы, Оман и Индонезия, которые предлагают сочетание приватности, экзотики и сервисов уровня пятизвёздочных курортов.

Однако Мальдивы, Китай и ОАЭ останутся в лидерах — благодаря устойчивой репутации, высокому уровню сервиса и умению предложить гостю именно тот формат роскоши, который он ищет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Египте ввели плату за подключение иностранных телефонов к местным сетям — Wellnews сегодня в 21:17
Сюрприз после посадки: в Египте заблокируют ваш смартфон без предупреждения

Россиянам, собирающимся в Египет, стоит учесть новые правила: за ввоз телефона теперь нужно платить налог. Что грозит владельцам гаджетов и как избежать блокировки связи?

Читать полностью » Плавание для похудения: как сжигать калории и восстанавливать организм после травм сегодня в 20:27
Все дело в воде: как плавание борется с популярными болячками

Плавание — это не только полезное упражнение для сердца, но и эффективный способ сбросить лишний вес. Узнайте, как использовать тренировки в воде для улучшения здоровья и физической формы.

Читать полностью » Блогер Елена Лисейкина: в Таджикистане действуют ограничения на имена и музыкальные жанры сегодня в 19:17
Елка только дома, грустные песни — вне закона: чем живёт Таджикистан в декабре

Российская путешественница рассказала о необычных традициях Таджикистана — без ёлок, новогодних шоу и «чуждых» имён. Почему местные жители считают такие правила естественными?

Читать полностью » Национальные парки Литвы предлагают экологичный отдых среди лесов и озёр сегодня в 18:30
Балтийский секрет: почему именно Литва считается самым недооценённым направлением Европы

Литва — это настоящая находка для путешественников. Узнайте, какие удивительные места стоит посетить и что попробовать, путешествуя по этой загадочной стране.

Читать полностью » Помпеи, Мачу-Пикчу и Персеполь названы символами вечной красоты древних цивилизаций сегодня в 17:26
Где время остановилось: города-призраки, продолжающие жить спустя тысячелетия

Исследуйте тайны величественных древних руин, от Помпей до Ангкор-Ват. Каждый камень рассказывает историю, которая ждет, чтобы быть открытой. Узнайте больше о культуре и мистике этих уникальных мест.

Читать полностью » Руанда возглавила рейтинг самых безопасных стран Африки по индексу Numbeo — 73,6 балла сегодня в 16:19
Африка и безопасность — несовместимы? Новые данные говорят обратное

Узнайте, в какие 10 стран Африки стоит поехать для безопасного путешествия! Сравняйте индексы безопасности, чтобы выбрать идеальный маршрут.

Читать полностью » Путешественницы провели неделю в Омане без экскурсий и оценили самостоятельный формат поездки сегодня в 15:41
Восток по цене Сочи: сколько стоит неделя комфорта в Омане

Яна и её подруга провели 7 дней в Омане, где в уюте и безопасности исследовали страну. Узнайте, сколько стоит их удивительное приключение.

Читать полностью » В новом музее выставлено более 100 000 экспонатов, охватывающих 5000 лет истории Египта сегодня в 14:12
Двадцать лет ожидания закончились: Египет открыл музей, который затмил даже пирамиды

Откройте для себя тайны Древнего Египта в новом Большом египетском музее: 100 000 артефактов, 5,4 миллиона квадратных футов удивления и сокровища Тутанхамона.

Читать полностью »

Новости
Наука
Фест: в Саксонии обнаружена древнейшая монета региона: золотой статер кельтов возрастом 2200 лет
Авто и мото
Белов: дешёвая защита картера без вентиляционных отверстий разрушает мотор
Наука
Сато: смешение Дзёмон и камчатцев произошло 2250 лет назад на острове Ребун
Спорт и фитнес
Планка для укрепления тела: как это упражнение помогает сжигать калории и улучшить выносливость
УрФО
Учёные из Челябинска разработали технологию, которая продлит срок службы дорог до 25 лет
Авто и мото
Волков: современные вакуумные насосы способны создавать разрежение до 90%
Красота и здоровье
Дерматологи подтвердили, что андрогенетическая алопеция — самая распространённая причина выпадения волос у женщин
Еда
Хлебцы с клетчаткой помогают улучшить пищеварение и снизить калорийность рациона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet