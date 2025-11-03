Люкс по-разному: где отдыхают те, кто может всё — от острова под себя до ретрита в горах

Мальдивы, Китай и ОАЭ признаны лучшими направлениями для россиян, предпочитающих роскошный отдых без ограничений в бюджете. Такие данные представил сервис Onlinetours Premium, материал которого оказался в распоряжении издания "Лента.ру".

По словам эксперта сервиса Елизаветы Садакиной, обеспеченные путешественники из России выбирают не просто страны, а опыт полного комфорта, где всё продумано до мелочей — от персонального обслуживания до уединения и эксклюзивных впечатлений.

"Мальдивы идеально подходят для отдыха в тишине, а некоторые путешественники даже приходят с запросом аренды целого острова, чтобы остаться наедине с собой и близкими", — рассказала Садакина.

Мальдивы: символ роскоши и уединения

Мальдивские острова уже много лет остаются главным направлением для состоятельных туристов. Сюда приезжают те, кто ищет абсолютную приватность и максимальный комфорт.

Отели класса "люкс" предлагают гостям персональные виллы с выходом к океану, частные пляжи, услуги личного шеф-повара и помощника, а также возможность организовать отдельный причал для лодки или яхты.

Такие путешественники ценят тишину и эксклюзивность, а не шумные вечеринки. Всё чаще клиенты запрашивают полную изоляцию — аренду целого острова на несколько дней или недель. Этот формат стал особенно популярен после пандемии, когда приватность превратилась в синоним безопасности.

Китай: отдых с философией и смыслом

Китай постепенно превращается в новый центр премиального туризма для россиян. Здесь богатые путешественники ищут осмысленные впечатления, сочетающие комфорт с традиционной культурой.

Особой популярностью пользуются:

чайные церемонии и дегустации редких сортов чая;

прогулки по старинным садам и монастырям ;

практики дыхания и медитации в горах ;

уроки каллиграфии и боевых искусств ;

оздоровительные ретриты в буддийских центрах.

Такой формат называют "люкс с философией": туристы получают не просто отдых, а глубокое перезаряжение тела и ума. Именно поэтому всё больше состоятельных россиян выбирают Пекин, Ханчжоу, Сычуань и остров Хайнань как альтернативу привычным направлениям.

ОАЭ: бизнес, комфорт и безопасность

Для деловых клиентов и тех, кто совмещает отдых с работой, Объединённые Арабские Эмираты остаются направлением номер один.

"Для деловых клиентов это направление номер один — в ОАЭ люди роскошно отдыхают, ведут бизнес-встречи, получают доступ к любым люксовым товарам. Поэтому многие считают, что Эмираты — это безопасность в люксовом исполнении", — говорится в материале Onlinetours Premium.

Главные преимущества — идеальная инфраструктура, высокий уровень сервиса и ощущение абсолютной защищенности.

Эмираты предлагают всё: от закрытых пляжей и премиальных отелей до бутиков мировых брендов и эксклюзивных ресторанов с мишленовскими шефами.

Особым спросом пользуются Дубай и Абу-Даби, где роскошь стала неотъемлемой частью образа жизни.

Сравнение направлений: где какой люкс

Направление Формат отдыха Главные особенности Мальдивы Уединённый отдых Частные виллы, пляжи, аренда островов Китай Культурно-философский Ретриты, чайные церемонии, духовные практики ОАЭ Городской и деловой люкс Бизнес-встречи, шопинг, безопасность и комфорт

Почему состоятельные туристы выбирают именно эти страны

Безопасность и стабильность. Все три страны обеспечивают высокий уровень защиты, что особенно важно для туристов, путешествующих с семьями. Персональный сервис. Отели и курорты предлагают индивидуальные программы — от гастрономических туров до личных гидов и йога-мастеров. Эксклюзивность. Путешественники ищут впечатления, недоступные большинству — уединённые пляжи, частные экскурсии, спа-туры. Гибкость формата отдыха. Можно совместить деловые встречи с отпуском или провести время в полной изоляции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: планировать премиальный отдых в популярных местах без бронирования заранее.

Последствие: отсутствие номеров и повышение цен.

Альтернатива: бронировать минимум за 3-4 месяца через премиальные турсервисы.

Ошибка: ориентироваться только на внешний блеск отеля.

Последствие: отсутствие уединения и персонального подхода.

Альтернатива: выбирать бутик-курорты и виллы с ограниченным числом гостей.

Ошибка: игнорировать культурные особенности страны.

Последствие: недоразумения и дискомфорт.

Альтернатива: заранее изучить традиции и правила поведения.

Интересные факты о люксовом туризме

Более 60% российских премиальных туристов путешествуют не реже трёх раз в год. Средний чек поездки на Мальдивы для пары составляет от 1,2 до 3 млн рублей. В Китае наблюдается рост сегмента оздоровительного туризма - многие отели совмещают SPA, диетологию и восточные практики. В Дубае каждый десятый турист — владелец бизнеса, приезжающий на деловые встречи и отдых одновременно.

А что если смотреть шире?

Эксперты Onlinetours Premium отмечают, что в ближайшие годы круг направлений для премиальных туристов расширится. На подходе — Сейшелы, Оман и Индонезия, которые предлагают сочетание приватности, экзотики и сервисов уровня пятизвёздочных курортов.

Однако Мальдивы, Китай и ОАЭ останутся в лидерах — благодаря устойчивой репутации, высокому уровню сервиса и умению предложить гостю именно тот формат роскоши, который он ищет.