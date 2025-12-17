Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Летние аксессуары для путешествий
Летние аксессуары для путешествий
© https://unsplash.com by Lauren Chappell is licensed under Free
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 1:13

Эти поездки меняют представление о комфорте — роскошь чувствуется с первых минут

Южная Африка, Дубай и Галапагосские острова считаются лучшими направлениями для премиальных путешествий — Trip.com

Возможность прикоснуться к роскоши не всегда сводится к статусным покупкам или громким брендам. Иногда достаточно выбрать направление, где сама атмосфера задаёт высокий уровень впечатлений. Путешествия по знаковым уголкам мира позволяют взглянуть на комфорт, природу и культуру под новым углом. Такие поездки не обязательно означают бесконтрольные траты, но почти всегда дарят редкое чувство полноты жизни. Об этом сообщает Trip.com.

Африканское сафари как опыт вне времени

Южная Африка давно считается одним из лучших направлений для сафари. Здесь сочетаются развитая туристическая инфраструктура и возможность увидеть дикую природу в её естественной среде. Заповедники предлагают разные форматы поездок — от коротких выездов до многодневных маршрутов с проживанием в лоджах. Такое путешествие ценят за ощущение простора и близости к природе, которое сложно найти в привычных курортах. Именно этот контраст делает сафари особенно ценным для тех, кто ищет нестандартный отдых.

Города, где роскошь стала частью образа жизни

Дубай заслуженно ассоциируется с отдыхом высокого класса. Город известен небоскрёбами, дизайнерскими отелями и продуманной инфраструктурой для туристов. Здесь легко совместить пляжный отдых, гастрономические открытия и шопинг. При этом важно учитывать климат, культурные нормы и особенности местного ритма, которые напрямую влияют на комфорт поездки, особенно в зимний период. Панорамные виды с высоты и уровень сервиса давно стали визитной карточкой этого мегаполиса.

Природные направления для искушённых путешественников

Галапагосские острова выбирают те, кто ищет редкие и почти нетронутые природные ландшафты. Архипелаг в Эквадоре известен уникальной экосистемой и разнообразием животных, которых сложно встретить в других частях света. Путешествие сюда требует подготовки и уважения к правилам заповедных зон, но взамен открывает возможность увидеть природу в её первозданном виде. Схожее ощущение вызывает и отдых на островах Индийского океана, где уединение и ритм жизни формируют особую философию путешествий.

Средиземноморский и винный шарм

Санторини в Греции давно стал символом эстетического отдыха. Белые дома, синие купола и морские пейзажи создают узнаваемый образ, который ценят путешественники со всего мира. Для любителей гастрономических маршрутов интересным выбором становится калифорнийская Долина Напа. Регион известен винодельнями и дегустационными турами, которые подойдут как опытным ценителям, так и тем, кто только начинает знакомство с винной культурой.

Шопинг и динамика мегаполисов

Париж остаётся главным европейским центром моды и покупок. Исторические бутики и дома высокой моды формируют репутацию города как столицы стиля. Альтернативой может стать Нью-Йорк, где сосредоточены легендарные универмаги и кварталы с мировыми брендами. Дополняет этот список Сингапур — город с высокой стоимостью жизни, где технологичность, порядок и сервис формируют ощущение продуманной роскоши на каждом шагу.

Уединение среди гор и океана

Канадская Британская Колумбия привлекает разнообразием природы и форматов отдыха. Ванкувер и Уистлер позволяют совместить активные маршруты и комфортное размещение. Зимой регион выбирают для горнолыжного спорта, летом — для прогулок и знакомства с пейзажами. Такой формат подойдёт тем, кто ищет баланс между природой и городским удобством, не отказываясь от высокого уровня сервиса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Задержка эвакуации из-за багажа повышает риск гибели пассажиров — IATA вчера в 22:15
Чемодан как последний якорь: странный инстинкт, который мешает спасению в небе

IATA готовит кампанию, которая напомнит пассажирам: при эвакуации счёт идёт на секунды. Почему ручная кладь может стать смертельно опасной — и что планируют изменить в авиации.

Читать полностью » Путешественники рассказали, что наличные доллары стали основным способом расчёта на Кубе вчера в 20:35
Летели на Кубу мечтая — а попали в квест: что нужно знать туристу заранее

Подготовка к поездке на Кубу: как комфортно перенести долгий перелёт, обеспечить связь и правильно распорядиться наличными. Всё, что нужно знать заранее!

Читать полностью » В историческом центре Владимира работают частные музеи, включая Музей ложки и Вишнёвый дом — турагент вчера в 19:00
Кажется тихим — а потом не отпускает: что на самом деле ждёт туристов во Владимире

Владимир раскрывается через соборы ЮНЕСКО, древние ворота и необычные частные музеи, где история и городские традиции переплетаются в одном маршруте.

Читать полностью » За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин вчера в 18:07
Чартеры забиты, туры раскуплены: выездной туризм в России вышел на рекордные цифры

В 2025 году россияне заметно чаще выбирали зарубежные поездки. Выездной туризм растёт быстрее внутреннего, а ряд направлений обновил рекорды.

Читать полностью » Власти Шри-Ланки подтверждают безопасность курортов после циклона — Турпром вчера в 16:05
Циклон проверил остров на прочность — туристов не отпугнул: Шри-Ланка делает ставку на возвращение

Шри-Ланка после циклона ускоряет восстановление туризма, запускает кампанию "Шри-Ланка готова" и готовится упростить въезд для иностранцев.

Читать полностью » Грузию назвали перспективным направлением 2026 года — эксперт по путешествиям Тейлор вчера в 14:57
Европа больше не справляется: страна у Кавказа внезапно стала главным туристическим магнитом 2026 года

Британское издание Independent включило Грузию в число самых перспективных туристических направлений 2026 года, отметив культуру, кухню и древние традиции страны.

Читать полностью » Круиз из Сочи в Турцию занял восемь дней с заходом в четыре города вчера в 14:33
8 дней без чемоданов и переездов: как проходит круиз из Сочи в Турцию

Круиз Astoria Grande из Сочи в Турцию: что входит в стоимость, как устроен маршрут со Стамбулом и черноморскими городами и какие нюансы важно учесть при выборе каюты.

Читать полностью » Сезон и транспортная доступность определяют комфорт путешествия — опытные туристы вчера в 12:59
Отпуск мечты срывается ещё до покупки билетов: проверьте этот момент заранее

Как выбрать направление для отпуска и не пожалеть: ключевые шаги, нюансы бюджета, сезона и личных предпочтений, которые влияют на идеальный отдых.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Отметка GCL обязывает водителя носить очки за рулем — автоэксперт
Садоводство
Зимовка герани определяет обильность цветения весной — цветоводы
Еда
Запекание красной рыбы в фольге сохраняет сочность и натуральный вкус — повар
Садоводство
Лилейники в цветниках заменяют гейхерами ради листвы — садоводы
Спорт и фитнес
Просмотр очень привлекательных фитнес-блогеров снижает самооценку — The Conversation
Наука
Столкновения в космосе увеличивают количество мусора — The Conversation
Авто и мото
Сульфатация пластин является основной причиной потери ёмкости аккумулятора — Naavtotrasse
Мир
Карлсон заявил о плане Трампа объявить войну Венесуэле — Judging Freedom
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet