Роскошь треснула по швам: Toyota делит свой самый закрытый бренд на целое семейство
Toyota и Lexus в последние годы переживают важный этап трансформации. Японский автопроизводитель демонстрирует готовность не просто следовать модным тенденциям, но и задавать новые стандарты в премиальном сегменте. Особенно это заметно на примере легендарного бренда Century и роскошного подразделения Lexus. Оба направления компании готовятся к масштабным изменениям, которые отразятся на всем рынке высококлассных автомобилей.
В центре внимания — новый подход Toyota к модели Century. Этот культовый седан, ранее считавшийся прерогативой ограниченного круга клиентов, превращается в полноценное семейство автомобилей. Теперь Century — не просто символ статуса, но и целая линейка моделей, которая призвана конкурировать с такими известными брендами, как Rolls-Royce.
"Расширение Century до целого семейства моделей не станет угрозой для Lexus, а лишь откроет новые горизонты для всей корпорации", — подчеркнул президент Lexus Такаси Ватанабе.
Century выходит за рамки традиций
На Japan Mobility Show Toyota показала, что Century теперь включает в себя не только седаны, но и другие форматы, которые демонстрируют богатство возможностей бренда. Цель компании — расширить аудиторию, предложив премиальные автомобили с индивидуальностью и инновациями, при этом сохранив философию комфорта и роскоши.
В то же время Lexus не намерен останавливаться на достигнутом. Концепт-кары, представленные на выставке, включают футуристичный минивэн на шести колесах и купе с обновленным обликом. Эти прототипы показывают готовность бренда к смелым экспериментам и стремление раздвинуть границы традиционного премиального сегмента.
"Lexus готовится к эпохе, когда роскошь перестанет быть привязанной к дорогам", — заявил директор по брендингу Саймон Хамфрис.
Советы шаг за шагом: как выбрать премиальный автомобиль
-
Определите тип транспорта: седан, купе, внедорожник или минивэн.
-
Изучите линейку бренда: Century и Lexus предлагают различные уровни оснащения и инноваций.
-
Проверьте дополнительные сервисы: страхование, обслуживание и программы лояльности.
-
Оцените экологичность: гибридные и электрические варианты становятся важным фактором.
-
Протестируйте автомобиль лично, чтобы понять, насколько комфорт и технологии соответствуют вашим ожиданиям.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка старой модели премиум-класса → высокая стоимость обслуживания → рассмотрите новые гибридные версии Century или Lexus LS.
-
Игнорирование экологичности → штрафы и ограниченный доступ → выбирайте электромобиль или гибридный вариант.
-
Сосредоточение только на дизайне → неудобство в эксплуатации → оцените функциональные решения салона и технологии помощи водителю.
А что если…
Если Century сможет предложить богатый выбор моделей с сохранением статуса роскошного бренда, Toyota укрепит позиции на мировом рынке премиальных автомобилей. В то же время инновации Lexus помогут компании выйти за привычные рамки и создать целую экосистему мобильности будущего.
Плюсы и минусы расширения Century и обновления Lexus
|Плюсы
|Минусы
|Расширение целевой аудитории
|Возможное удорожание моделей
|Конкуренция с лидерами премиума
|Необходимость крупных инвестиций
|Инновационный дизайн и технологии
|Риск недопонимания со стороны традиционных клиентов
|Создание экосистемы мобильности
|Сложность адаптации на разных рынках
FAQ
Как выбрать между Century и Lexus LS?
В первую очередь ориентируйтесь на комфорт, оснащение и доступные технологии. Century — более статусный и представительский вариант, Lexus LS — инновационный и разнообразный.
Сколько стоит новый Century?
Цены варьируются в зависимости от комплектации и рынка, однако стартовые модели конкурируют с премиальными автомобилями европейских брендов.
Что лучше для долгих поездок — Century или Lexus минивэн?
Если ценится максимальный комфорт и традиционная роскошь — Century. Для семьи и дальних путешествий с большим количеством пассажиров — минивэн Lexus.
Мифы и правда
-
Миф: Century вытеснит Lexus с рынка премиальных автомобилей.
-
Правда: расширение линейки Century рассчитано на новые сегменты, Lexus при этом остаётся флагманом инноваций.
