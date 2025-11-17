Роскошь треснула по швам: Toyota делит свой самый закрытый бренд на целое семейство

Toyota и Lexus в последние годы переживают важный этап трансформации. Японский автопроизводитель демонстрирует готовность не просто следовать модным тенденциям, но и задавать новые стандарты в премиальном сегменте. Особенно это заметно на примере легендарного бренда Century и роскошного подразделения Lexus. Оба направления компании готовятся к масштабным изменениям, которые отразятся на всем рынке высококлассных автомобилей.

В центре внимания — новый подход Toyota к модели Century. Этот культовый седан, ранее считавшийся прерогативой ограниченного круга клиентов, превращается в полноценное семейство автомобилей. Теперь Century — не просто символ статуса, но и целая линейка моделей, которая призвана конкурировать с такими известными брендами, как Rolls-Royce.

"Расширение Century до целого семейства моделей не станет угрозой для Lexus, а лишь откроет новые горизонты для всей корпорации", — подчеркнул президент Lexus Такаси Ватанабе.

Century выходит за рамки традиций

На Japan Mobility Show Toyota показала, что Century теперь включает в себя не только седаны, но и другие форматы, которые демонстрируют богатство возможностей бренда. Цель компании — расширить аудиторию, предложив премиальные автомобили с индивидуальностью и инновациями, при этом сохранив философию комфорта и роскоши.

В то же время Lexus не намерен останавливаться на достигнутом. Концепт-кары, представленные на выставке, включают футуристичный минивэн на шести колесах и купе с обновленным обликом. Эти прототипы показывают готовность бренда к смелым экспериментам и стремление раздвинуть границы традиционного премиального сегмента.

"Lexus готовится к эпохе, когда роскошь перестанет быть привязанной к дорогам", — заявил директор по брендингу Саймон Хамфрис.

Советы шаг за шагом: как выбрать премиальный автомобиль

Определите тип транспорта: седан, купе, внедорожник или минивэн. Изучите линейку бренда: Century и Lexus предлагают различные уровни оснащения и инноваций. Проверьте дополнительные сервисы: страхование, обслуживание и программы лояльности. Оцените экологичность: гибридные и электрические варианты становятся важным фактором. Протестируйте автомобиль лично, чтобы понять, насколько комфорт и технологии соответствуют вашим ожиданиям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка старой модели премиум-класса → высокая стоимость обслуживания → рассмотрите новые гибридные версии Century или Lexus LS.

Игнорирование экологичности → штрафы и ограниченный доступ → выбирайте электромобиль или гибридный вариант.

Сосредоточение только на дизайне → неудобство в эксплуатации → оцените функциональные решения салона и технологии помощи водителю.

А что если…

Если Century сможет предложить богатый выбор моделей с сохранением статуса роскошного бренда, Toyota укрепит позиции на мировом рынке премиальных автомобилей. В то же время инновации Lexus помогут компании выйти за привычные рамки и создать целую экосистему мобильности будущего.

Плюсы и минусы расширения Century и обновления Lexus

Плюсы Минусы Расширение целевой аудитории Возможное удорожание моделей Конкуренция с лидерами премиума Необходимость крупных инвестиций Инновационный дизайн и технологии Риск недопонимания со стороны традиционных клиентов Создание экосистемы мобильности Сложность адаптации на разных рынках

FAQ

Как выбрать между Century и Lexus LS?

В первую очередь ориентируйтесь на комфорт, оснащение и доступные технологии. Century — более статусный и представительский вариант, Lexus LS — инновационный и разнообразный.

Сколько стоит новый Century?

Цены варьируются в зависимости от комплектации и рынка, однако стартовые модели конкурируют с премиальными автомобилями европейских брендов.

Что лучше для долгих поездок — Century или Lexus минивэн?

Если ценится максимальный комфорт и традиционная роскошь — Century. Для семьи и дальних путешествий с большим количеством пассажиров — минивэн Lexus.

