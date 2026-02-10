Гостиная стала выглядеть дороже без ремонта — я просто изменила эти детали

Роскошный интерьер гостиной не всегда требует крупных вложений и услуг профессиональных дизайнеров. Часто пространство можно преобразить за счёт деталей, которые уже есть под рукой, но используются неосознанно. Достаточно изменить подход к свету, цвету и расстановке мебели, чтобы комната выглядела дороже и уютнее. Об этом сообщает Apartment Therapy.

Игра фактур вместо тотального обновления

Один из самых простых способов добавить гостиной глубины — сочетать разные текстуры. Если диван, подушки, плед и ковёр выполнены из одного материала, интерьер выглядит плоским. Комбинация бархата, кожи, вязаных тканей и шерсти создаёт ощущение многослойности и визуального комфорта.

Даже небольшая замена — например, две подушки из вельвета и плед крупной вязки — способна полностью изменить восприятие зоны отдыха, не требуя серьёзных затрат.

Правило цвета, которым пользуются дизайнеры

Сарикхани советует опираться на так называемое правило 60-30-10. Оно помогает избежать перегруженности и при этом сделать интерьер выразительным.

"Нейтральные тона с тёплым подтоном создают ощущение уюта и гостеприимства", — объясняет владелица студии Seattle Staged To Sell.

Суть подхода проста: 60% пространства занимают базовые оттенки, 30% — второстепенные цвета, и лишь 10% отводится под акценты. Лучше всего работают землистые тона — бежевый, тауп, терракота — с небольшими цветовыми "вспышками".

Свет решает больше, чем кажется

Освещение часто недооценивают, хотя именно оно формирует атмосферу. Жёсткий верхний свет делает интерьер холодным и безжизненным. Гораздо выигрышнее смотрится многоуровневое освещение: настольные лампы, торшеры, бра с тёплыми лампами.

"Резкий свет создаёт ощущение стерильности. Тёплое, многослойное освещение формирует интимность", — отмечает Сарикхани.

Даже простая замена лампочек на варианты с температурой 2700-3000K способна заметно "смягчить" пространство.

Зелень и природные элементы

Живые растения, дерево, лён и плетёные аксессуары делают гостиную более приземлённой и уютной. При этом не обязательно заводить капризные растения. Сухоцветы, эвкалипт или недорогие букеты справляются с задачей не хуже и не требуют ухода.

Зоны для общения и личные акценты

Правильная расстановка мебели помогает комнате "зазвучать". Сарикхани советует формировать разговорные зоны, располагая кресла и диваны лицом друг к другу и объединяя их ковром. Такой приём особенно полезен в больших или открытых пространствах.

Не менее важны личные детали — книги, винтажные предметы, фотографии. Они делают интерьер живым и показывают, что в этом доме действительно живут, а не просто демонстрируют мебель.