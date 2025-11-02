Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Модные несколько колец на одной руке
Модные несколько колец на одной руке
© https://unsplash.com by Maddi Bazzocco is licensed under Free
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:27

Жители Екатеринбурга устроили ювелирную лихорадку: дорого — значит надо

Продажи ювелирных изделий дороже 100 тысяч выросли в десять раз — данные SOKOLOV

Жители Екатеринбурга стали куда чаще радовать себя роскошью. По данным бренда SOKOLOV, с 2023 по 2025 год количество покупок ювелирных изделий стоимостью свыше 100 тысяч рублей выросло в десять раз.

Покупают чаще, тратят больше

"Количество покупок ювелирных изделий стоимостью свыше 100 тысяч рублей в 2025 году выросло в десять раз по сравнению с 2023 годом и в два с половиной раза по сравнению с 2024 годом", — сообщили в пресс-службе компании.

Средний чек в премиальном сегменте составил 130 037 рублей. Эксперты отмечают, что такая динамика говорит о растущем интересе жителей к качественным и статусным изделиям — несмотря на общее подорожание драгоценностей.

Что выбирают екатеринбуржцы

Наибольшим спросом пользуются украшения с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Среди металлов лидирует белое золото, которое считается универсальным и современным.
Самыми популярными категориями остаются серьги и браслеты - классика, которая сочетается и с повседневным, и с вечерним стилем.

Символ статуса и уверенности

Аналитики рынка подчеркивают: рост продаж дорогих украшений отражает не только экономические тенденции, но и изменение настроений покупателей. Всё больше людей воспринимают ювелирные изделия не просто как роскошь, а как инвестицию и способ самовыражения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые из Пермского Политеха рассказали, как повысить уровень гемоглобина с помощью питания 31.10.2025 в 12:56
Не хватает железа? Пермские ученые раскрыли, как повысить гемоглобин с помощью еды

Анемия — одно из самых распространенных заболеваний в России. Специалисты объяснили, как правильное питание и сезонные факторы влияют на уровень гемоглобина в крови.

Читать полностью » Профессор ПНИПУ объяснила, сколько белка организм способен переработать за один прием пищи 31.10.2025 в 11:16
Пермяки и спортсмены, внимание: местные ученые узнали, сколько можно переработать белка за раз

Специалисты опровергли миф о 30 граммах белка за один прием пищи и предложили новые нормы потребления белка для людей с разным уровнем активности.

Читать полностью » Житель Перми выиграл суд у финского интернет-магазина и получил компенсацию 495,6 тыс. рублей 31.10.2025 в 10:17
Пермяк наказал зарубежный маркетплейс: суд присудил 495 тысяч за долгую доставку

В Перми суд вынес решение в пользу семьи, отсудив у финского интернет-магазина 495,6 тысячи рублей за не выполненные заказы на сумму более 80 тысяч.

Читать полностью » Тюменцы снова могут пользоваться мобильным интернетом, но ограничения могут быть введены вновь 31.10.2025 в 9:33
Временно доступен: в Тюмени подали мобильный интернет, но ненадолго

Мобильный интернет в Тюмени снова работает стабильно, но жители должны быть готовы к возможным повторным отключениям по соображениям безопасности.

Читать полностью » Житель Тюменской области лишен гражданства России за возбуждение межнациональной вражды 31.10.2025 в 8:46
Больше не россиянин: в Тюмени лишили гражданства из-за политических провокаций

Житель Тюменской области был лишен российского гражданства за действия, направленные на радикализацию членов среднеазиатской диаспоры и возбуждение вражды.

Читать полностью » Тюменские военнослужащие замешаны в крупной краже имущества Минобороны — ущерб составил 637 тыс. рублей 31.10.2025 в 7:36
Кража на складе Минобороны: тюменские военные похитили вещи на 637 тысяч рублей

Сотрудница тюменского училища и водитель похитили имущество Минобороны на сумму почти 637 000 рублей. Женщина получила штраф после досудебного соглашения и возмещения ущерба.

Читать полностью » Тюменские застройщики предлагают уникальную рассрочку для беременных с возможностью семейной ипотеки 31.10.2025 в 6:56
Сначала купи, потом роди: как Тюмень помогает будущим мамам оформить семейную ипотеку

Тюменские застройщики предлагают уникальную рассрочку для будущих мам с возможностью оформить семейную ипотеку после рождения ребенка.

Читать полностью » Ольга Вавер предложила создать в Тюмени городские огороды с земляникой и мятой 31.10.2025 в 5:56
Тюмень готовит "съедобные" огороды: земляника и мята в центре города поднимут зелёный стиль

В Тюмени может появиться проект городских огородов с пряными травами и съедобными растениями. Они станут частью мастер-плана озеленения города, который охватит пять зон.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Милли Бобби Браун подала жалобу на Дэвида Харбора из-за издевательств на съёмках "Очень странных дел" — Daily Mail
Садоводство
Морозное пучение вытесняет молодые деревья из земли и разрушает корни
Наука
Nature Geoscience: учёные обнаружили смещение траектории циклонов к полюсам
Садоводство
Субстрат для орхидеи теряет воздухопроницаемость и вызывает гниль – Анна Климова
Еда
Кулинарный блогер назвал 3 способа варки кукурузы для быстрого и вкусного обеда
Туризм
Booking.com: Порту-де-Галиньяс занял восьмое место среди самых гостеприимных мест
Дом
Мастер по декору Фёдор Васильев рассказал, как превратить старый чемодан в стильный предмет интерьера
Авто и мото
What Car?: в списке ненадежных автомобилей оказались модели Ford и Land Rover
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet