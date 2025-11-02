Жители Екатеринбурга устроили ювелирную лихорадку: дорого — значит надо

Жители Екатеринбурга стали куда чаще радовать себя роскошью. По данным бренда SOKOLOV, с 2023 по 2025 год количество покупок ювелирных изделий стоимостью свыше 100 тысяч рублей выросло в десять раз.

Покупают чаще, тратят больше

"Количество покупок ювелирных изделий стоимостью свыше 100 тысяч рублей в 2025 году выросло в десять раз по сравнению с 2023 годом и в два с половиной раза по сравнению с 2024 годом", — сообщили в пресс-службе компании.

Средний чек в премиальном сегменте составил 130 037 рублей. Эксперты отмечают, что такая динамика говорит о растущем интересе жителей к качественным и статусным изделиям — несмотря на общее подорожание драгоценностей.

Что выбирают екатеринбуржцы

Наибольшим спросом пользуются украшения с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Среди металлов лидирует белое золото, которое считается универсальным и современным.

Самыми популярными категориями остаются серьги и браслеты - классика, которая сочетается и с повседневным, и с вечерним стилем.

Символ статуса и уверенности

Аналитики рынка подчеркивают: рост продаж дорогих украшений отражает не только экономические тенденции, но и изменение настроений покупателей. Всё больше людей воспринимают ювелирные изделия не просто как роскошь, а как инвестицию и способ самовыражения.