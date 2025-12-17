Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гостиная
Гостиная
© unsplash.com by Point3D Commercial Imaging Ltd. is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 8:22

Разрушила стереотипы о модном интерьере — и теперь знаю, что действительно делает дом дорогим

Статусный интерьер формируется не только мебелью, но и атмосферой — дизайнеры

Богатые люди редко афишируют свой интерьер, и это не случайно. Их дома — это выражение вкуса и стиля, а не стремление продемонстрировать статус. Существуют пять вещей, которые обеспеченные люди никогда не делают в интерьере, но которые могут сделать любое помещение выглядящим дороже и элегантнее. Об этом сообщает дзен-канал Litskevich Design.

Они не покупают мебель комплектами

Для большинства людей покупка готовых комплектов мебели — это удобно, быстро и недорого. Однако для состоятельных людей такие комплекты — это скорее путь к безликому интерьеру. Вместо этого они предпочитают миксовать предметы из разных коллекций. В их домах можно найти итальянские диваны, винтажные столики, современную светотехнику и авторскую керамику. Дорогой интерьер — это не просто набор мебели, а тщательно подобранные элементы, каждый из которых имеет свою историю и характер.

Они не используют дешёвый свет

Свет — это не только функциональный элемент, но и важная часть атмосферы в интерьере. Обеспеченные люди всегда создают несколько сценариев освещения, использующие тёплый и мягкий свет. Это могут быть различные виды освещения: бра, торшеры, подсветка. Вместо холодного белого света в их домах всегда мягкое и рассеянное освещение, которое выгодно подчеркивает текстуры и цветовые решения интерьера. Холодный свет может убить даже самую дорогую мебель, а правильно подобранное освещение сделает пространство стильным и уютным.

Они не заставляют поверхности мелким декором

Мелкие декорации, такие как статуэтки, свечки или сувениры, которые можно найти в любом магазине, — это главный признак дешёвого интерьера. В домах обеспеченных людей всё продумано и минималистично. Это может быть одна большая ваза, стильная скульптура или крупное зеркало. В дорогом интерьере ценится простор и воздух, а не заполненные мелочами поверхности. Каждый элемент декора имеет свой смысл и место, что создаёт ощущение гармонии.

Они никогда не копируют чужие интерьеры

"Как у блогера" — это не для них. Стиль богатых людей всегда уникален, потому что он включает в себя личные предпочтения, историю и интересы. Это может быть смесь минимализма, искусства и индивидуальных предметов, найденных на выставках или в путешествиях. В их домах всегда есть что-то уникальное, что выделяет пространство среди множества похожих интерьеров. Деньги дают свободу выбора, но именно вкус и уникальные вещи создают настоящий стиль.

Они не экономят на текстиле

Текстиль играет ключевую роль в создании дорогостоящего интерьера. Обеспеченные люди никогда не используют дешёвые шторы, тюль или покрывала, которые могут снизить общий стиль помещения. Вместо этого они выбирают качественные ткани, такие как бархат, плотный хлопок, лен и шерсть. Ковры большого размера также добавляют в дом ощущение роскоши. Качественный текстиль делает пространство более уютным и дорогим, даже если сама мебель не является роскошной.

Что делает интерьер статусным

Статусный интерьер — это не столько цена на мебель, сколько ощущения, которые он создаёт. Это спокойствие, тишина, отсутствие хаоса. Это большие формы, тёплый свет и использование натуральных материалов. Такие элементы формируют пространство, в котором хочется проводить время, и создают атмосферу уюта и гармонии. Убирая пять распространённых ошибок, можно создать интерьер, который будет выглядеть дороже, даже если не делать дорогой ремонт и не менять мебель.

