Люксовые авто уходят в прошлое: Индия ставит мир электромобилей на новый курс

Верховный суд Индии выдвинул инициативу, которая может стать важным шагом в развитии электромобильного рынка страны. Судьи предложили поэтапно ограничить эксплуатацию автомобилей премиального класса с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), при этом не затрагивая массовый сегмент. Такой подход должен стимулировать переход на экологически чистый транспорт, не создавая лишнего давления на обычных покупателей.

Электромобили в премиальном сегменте

Судьи отмечают, что среди автомобилей класса люкс доля электромобилей уже достигает 12%, что значительно выше по сравнению с массовым сегментом, где электрокары занимают лишь 2-3% рынка. Это, по их мнению, доказывает готовность состоятельных индийцев пересаживаться на электромобили без ущерба для комфорта и статуса.

В качестве примера они приводят существующие модели Mercedes и BMW, которые по оснащению и динамике полностью соответствуют традиционным автомобилям с бензиновыми или дизельными двигателями.

Критика и возможные ограничения

Однако мнение суда не разделяют все эксперты. Критики считают, что более важной проблемой остаётся отсутствие системы утилизации старых машин, из-за чего на дорогах остаются устаревшие и загрязняющие окружающую среду транспортные средства.

Стратегия постепенного перехода

Тем не менее, Верховный суд уверен, что запрет на премиальные авто станет сильным сигналом рынку и производителям, стимулируя развитие электрических технологий. Судьи подчёркивают, что обычные индийцы не пострадают, а автопроизводители получат дополнительные стимулы для внедрения инноваций.

Правительство уже выразило готовность обсудить инициативу. Власти координируют действия между министерствами, чтобы поддержать развитие инфраструктуры для электромобилей и стимулировать производство. Окончательное решение пока не принято, но новое слушание назначено на декабрь.

