Элитные купе и премиальные SUV уезжают быстрее, чем приходят: рынок дорогостоящих авто бьёт рекорды вопреки всему
Российский сегмент люксовых автомобилей продолжает расти: продажи дорогих моделей вновь ускорились, и спрос заметно превышает показатели прошлого года. По данным аналитиков, осенью рынок продемонстрировал особенно уверенную динамику — несмотря на высокие цены, покупатели продолжают выбирать премиальные SUV и элитные купе.
"В России в октябре 2025 года было продано 62 новых машины сегмента Luxury, что на 27% больше, чем в октябре 2024 года", — сообщает "Автостат".
Лидером стал Rolls-Royce Cullinan: в октябре было продано 19 таких автомобилей. Второе место занял Lamborghini Urus — 13 единиц. В пятёрку также вошли Bentley Continental GT (6 шт.), Bentley Bentayga (5 шт.) и Rolls-Royce Ghost (4 шт.). В целом за первые десять месяцев года продажи люксовых машин достигли 573 единиц, что на 26% превышает результат аналогичного периода годом ранее.
Почему рынок Luxury растёт
Повышение спроса на люксовый сегмент связано с общей стабильностью аудитории, которая выбирает премиальные автомобили независимо от экономической ситуации. Для таких покупателей важны статус, комфорт, возможности персонализации и высокие технологии — именно эти элементы активнее всего развивают бренды Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini.
Кроме того, производители элитных машин расширяют варианты комплектаций, предлагают эксклюзивные версии и уделяют большое внимание качеству отделки, что делает автомобили привлекательными как для коллекционеров, так и для тех, кому важен престижный ежедневный транспорт.
Популярность кроссоверов и купе в премиальном сегменте также объясняется высоким уровнем производительности: мощные двигатели, воздушные подвески, умные ассистенты, углеродные элементы кузова — всё это формирует уникальный опыт владения, который сложно сравнить с обычными моделями.
Сравнение ключевых моделей Luxury
|Модель
|Октябрь 2025
|Класс
|Ключевые особенности
|Rolls-Royce Cullinan
|19 шт.
|Премиальный SUV
|Максимальный комфорт, атмосфера салона, мощный V12
|Lamborghini Urus
|13 шт.
|Спортивный кроссовер
|Разгон как у суперкара, агрессивный дизайн
|Bentley Continental GT
|6 шт.
|Гран-турер
|Ручная отделка, высокая динамика, длинные путешествия
|Bentley Bentayga
|5 шт.
|Luxury SUV
|Универсальность, комфорт, статус
|Rolls-Royce Ghost
|4 шт.
|Седан класса "ультра-люкс"
|Тишина, детализация салона, технологии Magic Carpet Ride
Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль сегмента Luxury
-
Определите важные параметры. Если нужен статусный городской SUV — подойдут Cullinan или Bentayga; если важна динамика — Urus или Continental GT.
-
Оцените возможности персонализации. У Rolls-Royce можно настроить практически любую деталь — от цвета кожи до инкрустаций.
-
Проверьте уровень оснащения. Для частых поездок важны адаптивная подвеска, ассистенты, климат-контроль с несколькими зонами.
-
Сравните характеристики двигателя. Мощные V8 и V12 предлагают разную динамику и расход — выбирайте под свои привычки.
-
Изучите условия сервисного обслуживания. Luxury-бренды предлагают премиальные программы ухода, которые повышают стоимость владения.
-
Учитывайте перепродажную ценность. Модели вроде Urus и Continental GT сохраняют стоимость лучше остальных.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Выбирать модель только по дизайну → неудовлетворённость функционалом → сравнить комфорт, подвеску и уровень технологий.
-
Игнорировать сервисные расходы → рост затрат → заранее изучить условия техобслуживания у дилеров.
-
Покупать мощный супер-SUV для города → избыточная динамика и эксплуатационные расходы → рассмотреть Bentley Bentayga или Rolls-Royce Ghost.
А что если… рынок продолжит расти?
Спрос может стимулировать появление новых брендов и расширение линейки: долгосрочные тренды показывают, что производители будут усиливать направление гибридных премиальных моделей, а затем — предлагать электрические luxury-версии, сохраняя фирменный уровень комфорта.
Плюсы и минусы текущего роста сегмента Luxury
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор элитных моделей
|Высокая стоимость владения
|Развитие премиальных сервисов
|Ограниченные поставки эксклюзивных версий
|Сильная перепродажная стоимость
|Низкий уровень доступности для массового покупателя
|Появление новых модернизированных модификаций
|Трудности с обслуживанием в некоторых регионах
FAQ
Какой люксовый кроссовер наиболее популярен?
По данным за октябрь, лидирует Rolls-Royce Cullinan — он сочетает высокий статус и абсолютный комфорт.
Насколько сильно вырос рынок за год?
Продажи за 10 месяцев увеличились на 26%, что говорит о стабильно высоком спросе в премиум-сегменте.
Что лучше выбрать: Luxury SUV или купе?
SUV универсальнее и подходит для повседневных поездок. Купе вроде Bentley Continental GT — выбор тех, кто ценит динамику и стиль.
Мифы и правда
-
Миф: люксовые автомобили покупают только ради статуса.
Правда: комфорт, технологии и динамика — ключевые аргументы многих покупателей.
-
Миф: такие машины почти не теряют в цене.
Правда: перепродажная ценность выше средней, но амортизация всё же заметная.
-
Миф: премиальные модели слишком сложны в обслуживании.
Правда: производители предлагают широкие программы сервисного сопровождения.
Сон и психология
Владельцы люксовых автомобилей часто упоминают, что такие машины дают чувство спокойствия и защищённости. Тишина салона, мягкая подвеска, отсутствие вибраций и продуманные системы комфорта позволяют расслабиться и снижать стресс в поездках. Это влияет и на качество сна: человек, проводящий много времени за рулём, меньше устаёт.
Три интересных факта
-
Rolls-Royce Cullinan — самый продаваемый SUV ультракласса в мире.
-
Bentley Continental GT известен как один из лучших автомобилей для дальних путешествий благодаря плавности хода и мощности.
-
Lamborghini Urus стал первым супер-SUV, совмещающим характеристики спорткара и большого кроссовера.
Исторический контекст
-
Российский рынок Luxury-сегмента стабильно рос до 2020 года, а затем изменился в пользу премиальных SUV.
-
После 2022-го многие европейские марки сократили поставки, но интерес покупателей к эксклюзивным моделям сохранился.
-
В 2023–2025 годах спрос на элитные автомобили начал возвращаться, стимулируя продажи Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini.
