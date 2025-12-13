Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:36

Люксовые авто возвращаются в Россию: Bentley и Rolls-Royce снова в моде

Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 51% — Автостат

Продажи люксовых автомобилей в России продолжают расти, несмотря на экономические и логистические сложности. Покупатели всё чаще выбирают редкие модели с высокой индивидуализацией и статусом. Эксперты отмечают, что интерес к премиальному сегменту остаётся устойчивым и даже усиливается. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Рынок люксовых автомобилей в России

В ноябре на российском рынке было продано 65 новых автомобилей сегмента Luxury — показатель почти совпадает с октябрьским результатом (62 авто), однако на 51% превышает продажи за ноябрь прошлого года. Такие данные демонстрируют восстановление интереса к люксовым брендам и постепенную стабилизацию рынка.
Наибольшую долю среди покупателей заняли автомобили Bentley — в ноябре было реализовано 20 таких машин. Чуть меньше продаж зафиксировал Lamborghini — 18 единиц, что также подтверждает высокую востребованность итальянских спорткроссоверов и купе. Замыкает тройку лидеров Rolls-Royce, чьи автомобили нашли 14 новых владельцев.

"Рынок люксовых машин демонстрирует устойчивость благодаря узкой, но платежеспособной аудитории, которая выбирает не просто транспорт, а элемент стиля жизни", — говорится в отчёте "Автостата".

В конце осени также были проданы семь Ferrari и по три автомобиля брендов Aston Martin и Maserati. Несмотря на ограниченные поставки, эти марки продолжают оставаться символом коллекционного подхода и изысканного вкуса.

Популярные модели и особенности спроса

В ноябре наибольшим спросом пользовались три модели: Lamborghini Urus (17 шт.), Rolls-Royce Cullinan (10 шт.) и Bentley Continental GT (10 шт.). Каждая из них отражает свой подход к понятию роскоши — от спортивного драйва до утончённого комфорта.
Lamborghini Urus остаётся самой массовой моделью в сегменте благодаря сочетанию динамики, мощности и проходимости. Rolls-Royce Cullinan выделяется уникальным уровнем тишины и премиальной отделкой, ориентированной на персональные предпочтения клиентов. Bentley Continental GT, в свою очередь, продолжает удерживать внимание аудитории, ценящей элегантный дизайн и европейское качество сборки.

"Рост продаж премиальных авто связан не только с накопленным спросом, но и с активизацией поставщиков, сумевших наладить каналы ввоза", — отмечается в обзоре аналитиков.

Дополнительную картину о динамике сегмента можно увидеть в исследовании Rolls-Royce стал лидером продаж люксовых авто в России в октябре, где подробно анализируются предпочтения покупателей и ключевые тенденции осеннего сезона.

Итоги года и тенденции сегмента

С января по ноябрь текущего года в России реализовано 638 новых автомобилей класса Luxury. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, несмотря на изменение логистических цепочек и ограничение модельного ряда, спрос остаётся на высоком уровне.

Эксперты связывают этот результат с формированием устойчивого слоя покупателей, для которых важны эксклюзивность и престиж бренда. Для многих клиентов люксовый автомобиль становится не просто средством передвижения, а элементом инвестиционной стратегии и подтверждением статуса.

Кроме того, на рынке активно развиваются параллельные каналы поставок, что делает возможным присутствие большинства ведущих брендов, пусть и с ограниченной доступностью сервисных услуг.

Сравнение брендов и стратегий продаж

Если рассматривать ведущие люксовые марки, каждая из них придерживается собственной стратегии присутствия на российском рынке. Bentley делает ставку на комфорт и персонализацию: бренд активно предлагает индивидуальные опции отделки и цветовых решений. Lamborghini акцентирует внимание на спортивном духе и технической мощи, а Rolls Royce фокусируется на максимальной кастомизации и статусе.

Ferrari, Aston Martin и Maserati действуют более выборочно, удерживая внимание на эксклюзивных поставках и редких моделях. Их клиенты нередко рассматривают покупку таких машин как коллекционное вложение, а не повседневный транспорт.

Сравнение показывает, что спрос на люксовые бренды движется в унисон с общими трендами авторынка: рост премиального сегмента совпадает с тенденциями, отражёнными в исследовании В России за 11 месяцев 2025 года продано 1,19 млн новых авто, где отмечается укрепление потребительской активности и стабилизация рынка.

Плюсы и минусы сегмента Luxury

Покупка автомобиля класса Luxury имеет как очевидные преимущества, так и определённые ограничения.

Плюсы:

  • высочайший уровень комфорта и технологий;
  • эксклюзивность и индивидуальный подход;
  • высокий имидж и сохранение стоимости при перепродаже;
  • широкий выбор персонализации.

Минусы:

  • высокая стоимость обслуживания и страхования;
  • ограниченные сервисные центры;
  • сложность поставки запчастей;
  • повышенные требования к топливу и уходу.

В целом, преимущества люксового сегмента перевешивают недостатки для покупателей, ориентированных на престиж, комфорт и уникальность.

Советы при выборе люксового автомобиля

Выбирая автомобиль сегмента Luxury, стоит учитывать не только бренд и дизайн, но и условия эксплуатации, наличие официального сервисного обслуживания и возможные затраты на страховку.

  1. Сначала определите назначение — ежедневная эксплуатация или коллекционное использование.

  2. Уточните возможности технического обслуживания и наличие запчастей для выбранной модели.

  3. Проверьте юридическую чистоту автомобиля, если покупка осуществляется через посредников.

  4. Сравните варианты финансирования, в том числе лизинг или рассрочку, предлагаемые дилерами.

  5. Не забывайте о стоимости содержания — налоги, страховка и топливо могут значительно отличаться.

Эксперты советуют рассматривать покупку премиальных машин как долгосрочную инвестицию. Такие автомобили редко теряют в цене и часто приобретают коллекционную ценность.

Популярные вопросы о люксовых автомобилях

Сколько стоит новый люксовый автомобиль в России?
Цены варьируются от 30-40 млн рублей за базовые версии до более 100 млн рублей за индивидуально собранные модели с расширенными опциями.

Какая модель наиболее востребована в 2025 году?
Лидером продаж остаётся Lamborghini Urus — благодаря сочетанию мощности, дизайна и удобства эксплуатации в российских условиях.

Что влияет на выбор покупателей в премиум-сегменте?
Основными факторами остаются престиж марки, индивидуальные возможности настройки автомобиля и доступность технического обслуживания.

