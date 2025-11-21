Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan
© commons.wikimedia.org by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 4:32

В Пензенской области всего 31 люксовая машина: кто владеет премиум авто в регионе

Пензенская область на 9-м месте по росту числа люксовых автомобилей в ПФО

До 1 декабря 2025 года владельцы автомобилей обязаны уплатить транспортный налог за 2024 год. В это время аналитики продолжают отслеживать тенденции на рынке автомобилей, и, как показывает исследование, число люксовых автомобилей в России значительно увеличилось за последний год. Аналитическая служба FinExpertiza обратила внимание на этот тренд, который находит подтверждение в данных Федеральной налоговой службы.

Рекордный рост премиального автопарка

По информации ФНС, в России за 2024 год количество автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей увеличилось на 8,3 тысячи единиц, достигнув отметки в 32,5 тысячи машин. Это говорит о продолжающемся росте премиального сегмента автопарка, несмотря на экономические вызовы. Примечательно, что больше всего новых люксовых автомобилей появилось в столице страны и её ближайших окрестностях.

Так, в Москве прибавилось 3 420 премиальных автомобилей, а в Московской области — ещё 822 машины. Санкт-Петербург также продемонстрировал значительный рост, увеличив количество люксовых автомобилей на 737 единиц. На Кубани, в Краснодарском крае, этот показатель составил 407 машин, а в Татарстане — 220. В других регионах также зафиксирован рост, хотя и меньший по масштабам: Свердловская область (+188), Дагестан (+169), Чечня (+152).

Приволжский федеральный округ

В Приволжском федеральном округе за минувший год рост числа премиальных автомобилей составил 836 единиц. Лидером среди регионов стал Татарстан, где было зарегистрировано 220 новых автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей. Следом идут Башкортостан и Самарская область, каждая из которых получила по 109 новых люксовых автомобилей.

Однако, несмотря на активный рост в округе, Пензенская область показала гораздо более скромные результаты. В 2024 году здесь было зарегистрировано всего 31 автомобиль дороже 10 миллионов рублей, что поставило регион на 9-е место по росту среди 14 субъектов ПФО. Меньшие увеличения также наблюдаются в Чувашии (+26), Мордовии (+24), Кировской области (+20) и Ульяновской области (+20). Среди остальных субъектов округа — Марий Эл с ростом на 11 машин.

Пензенская область и тренды на региональном уровне

Всего в Приволжском федеральном округе зарегистрировано 3 039 люксовых автомобилей, из которых 107 находятся в Пензенской области. Этот регион не является лидером по росту премиальных машин, однако он продолжает следовать общему тренду увеличения количества дорогих автомобилей в стране. Рост числа таких автомобилей в других областях округа и страны в целом также подтверждает рост благосостояния определённых слоёв населения, готовых инвестировать в автомобили премиум-класса.

