Россия снова подсела на роскошь: люксовые авто расходятся быстрее, чем их успевают привозить

Продажи автомобилей премиального сегмента в России продолжают расти, и осень 2025 года лишь укрепила этот тренд. Покупатели всё активнее обращают внимание на люксовые модели, которые сочетают комфорт, технологичность и статус. Несмотря на высокую стоимость владения — от страховки до сезонного сервиса и выбора подходящих шин, — спрос остаётся стабильным, а сами бренды уверенно удерживают своё место в узкой, но показательной нише.

Полный обзор рынка люксовых авто

По данным "Автостат", в октябре 2025 года в России было реализовано 62 новых автомобиля категории Luxury — это на 27% больше, чем за тот же период годом ранее. Лидером остаётся массивный Rolls-Royce Cullinan, который приобрели 19 покупателей. Следом идёт яркий и мощный Lamborghini Urus с результатом 13 проданных машин. В пятёрку также вошли Bentley Continental GT (6 шт.), Bentley Bentayga (5 шт.) и Rolls-Royce Ghost (4 шт.).

Всего за январь-октябрь 2025 года в стране нашлось 573 покупателей, выбравших машины класса люкс. Рост год к году составил 26%, что говорит об активизации российского премиального сегмента.

Почему спрос на люкс растёт

Рост показателей продаж объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, многие бренды премиум-сегмента обновляют линейки и предлагают всё более технологичные решения: адаптивные подвески, расширенные пакеты безопасности, режимы для движения по снегу, льду и плохим дорогам.

Во-вторых, в стране усиливается интерес к статусным вещам, в том числе к эксклюзивным автомобилям. Покупатели выбирают машины не только для передвижения, но и как инвестиции — редкие комплектации могут дорожать.

Наконец, возросла популярность сопутствующих услуг: страховые компании предлагают расширенные каско-пакеты, сервисы доставки резины обеспечивают подбор шин под конкретные модели, а рынок электромобилей подтягивает и весь премиальный сегмент к технологичности — многие владельцы люкс-каров дополнительно приобретают гибриды или электрокары для повседневных поездок.

Сравнение популярных моделей

Модель Особенности Причины популярности Rolls-Royce Cullinan Максимальный комфорт, мощный двигатель, высокий клиренс Статус, редкость, качество интерьера Lamborghini Urus Высокая динамика, спортивный характер Универсальность и престиж Bentley Continental GT Гранд-турер с акцентом на роскошь Привлекательность дизайна Bentley Bentayga Премиальный кроссовер Комфорт на дальних поездках Rolls-Royce Ghost Эталон бизнес-класса Традиции марки и комфорт

Советы шаг за шагом: как выбрать люксовый автомобиль

Определите назначение: нужен ли автомобиль для города, трассы или смешанного режима. Сравните типы кузовов: SUV, купе, седан — разные классы дают разный комфорт. Продумайте обслуживание: уточните наличие сервисов в вашем регионе, стоимость ТО и доступность оригинальных деталей. Оцените расход и экономичность: спортивные модели, например Urus, требуют повышенных расходов на топливо и резину. Выберите страховку: для премиальных авто лучше рассматривать расширенные полисы с покрытием редких рисков. Уточните условия гарантии: срок, пробег, возможность продления. Проверьте историю бренда: некоторые марки предлагают спецпрограммы сопровождения владельцев. Подумайте о перепродаже: Cullinan и Urus традиционно наиболее ликвидны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить автомобиль без проверки условий последующего обслуживания.

Последствие: длительные простои и высокая стоимость ремонта.

Альтернатива: выбирать модели с развитой дилерской сетью или надёжными независимыми сервисами. Ошибка: брать слишком мощный автомобиль для городской эксплуатации.

Последствие: повышенный расход топлива и быстрый износ шин.

Альтернатива: выбирать модели вроде Bentley Ghost с мягкой динамикой. Ошибка: экономить на страховке.

Последствие: большие затраты при повреждениях.

Альтернатива: расширенный КАСКО с опцией покрытия мелких рисков.

Плюсы и минусы владения люксовым автомобилем

Плюсы Минусы Уровень комфорта и технологий Высокая стоимость владения Престиж и статус Дорогие страховые программы Высокая безопасность Сложность подбора оригинальных запчастей Ликвидность отдельных моделей Ограниченная инфраструктура в небольших городах

Мифы и правда

• Миф: люксовые авто всегда надёжнее массовых.

Правда: качество выше, но обслуживание сложнее, а поломки дороже.

• Миф: такие машины плохо подходят для российских дорог.

Правда: многие модели имеют адаптивную подвеску, рассчитанную на неровности.

• Миф: премиальные шины стоят неоправданно дорого.

Правда: цена обусловлена сложным составом резины и специфическими требованиями к сцеплению.

Интересные факты

• Rolls-Royce Cullinan — один из самых покупаемых люксовых кроссоверов в мире.

• Многие владельцы премиальных авто параллельно используют электромобили для ежедневных поездок.

• Lamborghini Urus часто заказывают с яркими индивидуальными цветами кузова, что увеличивает время ожидания.