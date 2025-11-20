Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan
© commons.wikimedia.org by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 18:59

Россия снова подсела на роскошь: люксовые авто расходятся быстрее, чем их успевают привозить

Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 27% в октябре 2025 года — Автостат

Продажи автомобилей премиального сегмента в России продолжают расти, и осень 2025 года лишь укрепила этот тренд. Покупатели всё активнее обращают внимание на люксовые модели, которые сочетают комфорт, технологичность и статус. Несмотря на высокую стоимость владения — от страховки до сезонного сервиса и выбора подходящих шин, — спрос остаётся стабильным, а сами бренды уверенно удерживают своё место в узкой, но показательной нише.

Полный обзор рынка люксовых авто

По данным "Автостат", в октябре 2025 года в России было реализовано 62 новых автомобиля категории Luxury — это на 27% больше, чем за тот же период годом ранее. Лидером остаётся массивный Rolls-Royce Cullinan, который приобрели 19 покупателей. Следом идёт яркий и мощный Lamborghini Urus с результатом 13 проданных машин. В пятёрку также вошли Bentley Continental GT (6 шт.), Bentley Bentayga (5 шт.) и Rolls-Royce Ghost (4 шт.).

Всего за январь-октябрь 2025 года в стране нашлось 573 покупателей, выбравших машины класса люкс. Рост год к году составил 26%, что говорит об активизации российского премиального сегмента.

Почему спрос на люкс растёт

Рост показателей продаж объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, многие бренды премиум-сегмента обновляют линейки и предлагают всё более технологичные решения: адаптивные подвески, расширенные пакеты безопасности, режимы для движения по снегу, льду и плохим дорогам.

Во-вторых, в стране усиливается интерес к статусным вещам, в том числе к эксклюзивным автомобилям. Покупатели выбирают машины не только для передвижения, но и как инвестиции — редкие комплектации могут дорожать.

Наконец, возросла популярность сопутствующих услуг: страховые компании предлагают расширенные каско-пакеты, сервисы доставки резины обеспечивают подбор шин под конкретные модели, а рынок электромобилей подтягивает и весь премиальный сегмент к технологичности — многие владельцы люкс-каров дополнительно приобретают гибриды или электрокары для повседневных поездок.

Сравнение популярных моделей

Модель Особенности Причины популярности
Rolls-Royce Cullinan Максимальный комфорт, мощный двигатель, высокий клиренс Статус, редкость, качество интерьера
Lamborghini Urus Высокая динамика, спортивный характер Универсальность и престиж
Bentley Continental GT Гранд-турер с акцентом на роскошь Привлекательность дизайна
Bentley Bentayga Премиальный кроссовер Комфорт на дальних поездках
Rolls-Royce Ghost Эталон бизнес-класса Традиции марки и комфорт

Советы шаг за шагом: как выбрать люксовый автомобиль

  1. Определите назначение: нужен ли автомобиль для города, трассы или смешанного режима.

  2. Сравните типы кузовов: SUV, купе, седан — разные классы дают разный комфорт.

  3. Продумайте обслуживание: уточните наличие сервисов в вашем регионе, стоимость ТО и доступность оригинальных деталей.

  4. Оцените расход и экономичность: спортивные модели, например Urus, требуют повышенных расходов на топливо и резину.

  5. Выберите страховку: для премиальных авто лучше рассматривать расширенные полисы с покрытием редких рисков.

  6. Уточните условия гарантии: срок, пробег, возможность продления.

  7. Проверьте историю бренда: некоторые марки предлагают спецпрограммы сопровождения владельцев.

  8. Подумайте о перепродаже: Cullinan и Urus традиционно наиболее ликвидны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: купить автомобиль без проверки условий последующего обслуживания.
    Последствие: длительные простои и высокая стоимость ремонта.
    Альтернатива: выбирать модели с развитой дилерской сетью или надёжными независимыми сервисами.

  2. Ошибка: брать слишком мощный автомобиль для городской эксплуатации.
    Последствие: повышенный расход топлива и быстрый износ шин.
    Альтернатива: выбирать модели вроде Bentley Ghost с мягкой динамикой.

  3. Ошибка: экономить на страховке.
    Последствие: большие затраты при повреждениях.
    Альтернатива: расширенный КАСКО с опцией покрытия мелких рисков.

Плюсы и минусы владения люксовым автомобилем

Плюсы Минусы
Уровень комфорта и технологий Высокая стоимость владения
Престиж и статус Дорогие страховые программы
Высокая безопасность Сложность подбора оригинальных запчастей
Ликвидность отдельных моделей Ограниченная инфраструктура в небольших городах

Мифы и правда

Миф: люксовые авто всегда надёжнее массовых.
Правда: качество выше, но обслуживание сложнее, а поломки дороже.

Миф: такие машины плохо подходят для российских дорог.
Правда: многие модели имеют адаптивную подвеску, рассчитанную на неровности.

Миф: премиальные шины стоят неоправданно дорого.
Правда: цена обусловлена сложным составом резины и специфическими требованиями к сцеплению.

Интересные факты

• Rolls-Royce Cullinan — один из самых покупаемых люксовых кроссоверов в мире.
• Многие владельцы премиальных авто параллельно используют электромобили для ежедневных поездок.
• Lamborghini Urus часто заказывают с яркими индивидуальными цветами кузова, что увеличивает время ожидания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Депутаты разработали механизм определения автохлама на федеральном уровне — Госдума сегодня в 11:18
Бросил старую машину во дворе — чуть не лишился авто: рассказываю, что теперь грозит каждому владельцу

Зачем депутаты предлагают навести порядок с брошенными авто — и какие риски ждут законных владельцев, если машину примут за автохлам?

Читать полностью » Размер штрафа за езду с просроченными правами составляет 5–15 тысяч рублей — МВД сегодня в 10:16
Просрочил права и боялся штрафа — выяснил, когда на самом деле наказание не грозит

Когда просроченные права не повод для штрафа — разбираемся, что говорит МВД и как избежать проблем с документами.

Читать полностью » Тормозная жидкость теряет эффективность при длительном хранении авто — эксперт Бахарев сегодня в 9:22
Не знал, что будет с машиной, если оставить её без движения — теперь это исправляю

Как долгое хранение автомобилей влияет на их состояние? Стало известно, что стоит проверить при покупке новой машины, которая долго стояла на складе.

Читать полностью » Включение аварийной сигнализации помогает водителям выразить благодарность другим участникам движения — автоэксперты сегодня в 9:06
Язык жестов водителей: 5 сигналов, которые вы могли пропускать

Научитесь проявлять вежливость на дороге и улучшайте поток движения, предотвращая стрессовые и аварийные ситуации для себя и других.

Читать полностью » Разряженный аккумулятор может остановить автомобиль — автоэксперт Родионов сегодня в 8:25
Машина не заводится — проверяю АКБ первым делом, и проблемы исчезают

Поломки на дороге часто случаются без предупреждения, но многие из них можно предотвратить, если знать, какие признаки игнорировать нельзя и какие решения помогут избежать неприятных ситуаций.

Читать полностью » Балансировка колес обязательна после хранения шин, чтобы избежать вибраций и износа подвески — автоэксперт сегодня в 8:22
Поставил зимние шины раньше срока — не поверите, что случилось с резиной

Какие ошибки совершают водители при смене шин и как правильно подготовить автомобиль к сезону, чтобы избежать лишних расходов и рисков.

Читать полностью » Короткие поездки ускоряют износ аккумулятора — автоэксперты сегодня в 7:22
Беру аккумулятор и делаю одну процедуру — и он служит не 3 года, а почти вдвое дольше

Продлить срок службы аккумулятора на годы можно без особых затрат — достаточно нескольких привычек, которые защищают батарею от износа, температур и скрытых повреждений.

Читать полностью » 41% владельцев электромобилей избегают Tesla из-за поведения Илона Маска — глобальный опрос сегодня в 7:17
Когда CEO становится проблемой: Илон Маск разрушает репутацию своего бренда

Владельцы электромобилей всё чаще отказываются от Tesla из-за имиджа бренда и поведения Илона Маска, обращая внимание на нейтральность производителей.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Актёр "Сумерек" Джастин Чон подрался с прохожим в Санкт-Петербурге — "Осторожно, Новости"
Спорт и фитнес
Сильный корпус улучшает осанку и снижает боли в спине — физиотерапевты
Туризм
Российские туристы могут оплачивать покупки в Вьетнаме через QR-коды — Сбер
Наука
Откачка грунтовых вод сдвинула ось Земли на 86,5 см — GRL
Дом
Избыток чистящих средств создаёт налёт и запах — Роза Пикоса
Туризм
Большинство россиян за оплату двух мест тучными пассажирами — социологи
Питомцы
Пугливый котёнок адаптируется медленно и нуждается в безопасной среде
Еда
Остуженные овощи сохраняют форму и цвет венегрета — повар Петров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet