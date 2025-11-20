Россия снова подсела на роскошь: люксовые авто расходятся быстрее, чем их успевают привозить
Продажи автомобилей премиального сегмента в России продолжают расти, и осень 2025 года лишь укрепила этот тренд. Покупатели всё активнее обращают внимание на люксовые модели, которые сочетают комфорт, технологичность и статус. Несмотря на высокую стоимость владения — от страховки до сезонного сервиса и выбора подходящих шин, — спрос остаётся стабильным, а сами бренды уверенно удерживают своё место в узкой, но показательной нише.
Полный обзор рынка люксовых авто
По данным "Автостат", в октябре 2025 года в России было реализовано 62 новых автомобиля категории Luxury — это на 27% больше, чем за тот же период годом ранее. Лидером остаётся массивный Rolls-Royce Cullinan, который приобрели 19 покупателей. Следом идёт яркий и мощный Lamborghini Urus с результатом 13 проданных машин. В пятёрку также вошли Bentley Continental GT (6 шт.), Bentley Bentayga (5 шт.) и Rolls-Royce Ghost (4 шт.).
Всего за январь-октябрь 2025 года в стране нашлось 573 покупателей, выбравших машины класса люкс. Рост год к году составил 26%, что говорит об активизации российского премиального сегмента.
Почему спрос на люкс растёт
Рост показателей продаж объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, многие бренды премиум-сегмента обновляют линейки и предлагают всё более технологичные решения: адаптивные подвески, расширенные пакеты безопасности, режимы для движения по снегу, льду и плохим дорогам.
Во-вторых, в стране усиливается интерес к статусным вещам, в том числе к эксклюзивным автомобилям. Покупатели выбирают машины не только для передвижения, но и как инвестиции — редкие комплектации могут дорожать.
Наконец, возросла популярность сопутствующих услуг: страховые компании предлагают расширенные каско-пакеты, сервисы доставки резины обеспечивают подбор шин под конкретные модели, а рынок электромобилей подтягивает и весь премиальный сегмент к технологичности — многие владельцы люкс-каров дополнительно приобретают гибриды или электрокары для повседневных поездок.
Сравнение популярных моделей
|Модель
|Особенности
|Причины популярности
|Rolls-Royce Cullinan
|Максимальный комфорт, мощный двигатель, высокий клиренс
|Статус, редкость, качество интерьера
|Lamborghini Urus
|Высокая динамика, спортивный характер
|Универсальность и престиж
|Bentley Continental GT
|Гранд-турер с акцентом на роскошь
|Привлекательность дизайна
|Bentley Bentayga
|Премиальный кроссовер
|Комфорт на дальних поездках
|Rolls-Royce Ghost
|Эталон бизнес-класса
|Традиции марки и комфорт
Советы шаг за шагом: как выбрать люксовый автомобиль
-
Определите назначение: нужен ли автомобиль для города, трассы или смешанного режима.
-
Сравните типы кузовов: SUV, купе, седан — разные классы дают разный комфорт.
-
Продумайте обслуживание: уточните наличие сервисов в вашем регионе, стоимость ТО и доступность оригинальных деталей.
-
Оцените расход и экономичность: спортивные модели, например Urus, требуют повышенных расходов на топливо и резину.
-
Выберите страховку: для премиальных авто лучше рассматривать расширенные полисы с покрытием редких рисков.
-
Уточните условия гарантии: срок, пробег, возможность продления.
-
Проверьте историю бренда: некоторые марки предлагают спецпрограммы сопровождения владельцев.
-
Подумайте о перепродаже: Cullinan и Urus традиционно наиболее ликвидны.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить автомобиль без проверки условий последующего обслуживания.
Последствие: длительные простои и высокая стоимость ремонта.
Альтернатива: выбирать модели с развитой дилерской сетью или надёжными независимыми сервисами.
-
Ошибка: брать слишком мощный автомобиль для городской эксплуатации.
Последствие: повышенный расход топлива и быстрый износ шин.
Альтернатива: выбирать модели вроде Bentley Ghost с мягкой динамикой.
-
Ошибка: экономить на страховке.
Последствие: большие затраты при повреждениях.
Альтернатива: расширенный КАСКО с опцией покрытия мелких рисков.
Плюсы и минусы владения люксовым автомобилем
|Плюсы
|Минусы
|Уровень комфорта и технологий
|Высокая стоимость владения
|Престиж и статус
|Дорогие страховые программы
|Высокая безопасность
|Сложность подбора оригинальных запчастей
|Ликвидность отдельных моделей
|Ограниченная инфраструктура в небольших городах
Мифы и правда
• Миф: люксовые авто всегда надёжнее массовых.
Правда: качество выше, но обслуживание сложнее, а поломки дороже.
• Миф: такие машины плохо подходят для российских дорог.
Правда: многие модели имеют адаптивную подвеску, рассчитанную на неровности.
• Миф: премиальные шины стоят неоправданно дорого.
Правда: цена обусловлена сложным составом резины и специфическими требованиями к сцеплению.
Интересные факты
• Rolls-Royce Cullinan — один из самых покупаемых люксовых кроссоверов в мире.
• Многие владельцы премиальных авто параллельно используют электромобили для ежедневных поездок.
• Lamborghini Urus часто заказывают с яркими индивидуальными цветами кузова, что увеличивает время ожидания.
