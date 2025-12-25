Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ягоды клубники в ладонях садовода
Ягоды клубники в ладонях садовода
© https://unsplash.com by Virginie-Sankara is licensed under Free
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 19:17

Лунный свет — секрет моей сладкой клубники: как ночное освещение меняет её вкус

Лунные ночи делают клубнику слаще: проверяем миф — агрономы

Мы часто сверяем посевы с лунным календарем, но часто делаем это механически, как ритуал, забывая, что луна оказывает реальное воздействие на растения. Это влияние связано не с мистикой, а с физическими процессами, такими как освещенность и гравитация, что было отмечено корреспондентом ТУТ НОВОСТИ.

Луна и её влияние на растения

Лунный цикл затрагивает растения не только в момент посева, но и в течение всего их роста, особенно такие деликатные культуры, как клубника. Полная луна освещает ночь не как абсолютная темнота, а создаёт особые условия для роста растений. Этот свет — хоть и слабый, но значимый сигнал для растения.

"Многие физиологические процессы, такие как транспортировка сахаров, синтез ароматических веществ и клеточное дыхание, в такие ночи протекают иначе", — сообщает садовод..

Клубника и лунные ночи

Есть старое, почти забытое наблюдение: ягоды, созревшие в яркие лунные ночи, оказываются слаще и ароматнее тех, что поспели в пасмурную или новолунную пору. Это явление привлекло внимание садоводов, хотя научное объяснение пока не найдено.

Возможно, дело в улучшенном фотосинтезе в предзакатные часы или особом режиме накопления влаги. Наука еще не дала окончательного ответа, но практический опыт подтверждает эту закономерность.

Практические эксперименты

Попробуйте провести собственный эксперимент. Отметьте несколько кустов клубники и собирайте урожай только в ясные, лунные ночи или утром после них. Затем попробуйте эти ягоды на вкус, сравнив их с теми, что были собраны в другие периоды. Возможно, разницу будет трудно заметить, но сам процесс наблюдения может подарить уникальные ощущения и связь с природными ритмами.

Лунная ипостась огорода

Мы привыкли воспринимать огород как царство солнца, но у него есть и ночная, лунная сторона, тихая и загадочная.

Отдавая внимание этим ночным часам, мы не увеличиваем урожай в килограммах. Однако мы касаемся того неуловимого, что превращает простую ягоду в маленькое чудо — с её вкусом, который напоминает детство и магию ночного мира природы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Груша Nova даёт крупные десертные плоды в холодном климате — House Digest вчера в 10:33
Эта груша не боится морозов до −40 и плодоносит щедро — находка для холодных регионов

Груша Nova — это зимостойкий сорт, который дает крупные десертные плоды даже при морозах до -40°C. Узнайте, что делает его таким привлекательным для садоводов.

Читать полностью » Титановая лопата удобна, но лишает работы смысла — мнение специалистов вчера в 6:16
Взяла лопату из титана и сразу почувствовала разницу: почему неудобство может быть важным

Лопаты из титана и с тефлоновым покрытием кажутся идеальными, но их лёгкость отчуждает от процесса. Реальная лопата должна быть тяжёлой и неудобной, чтобы стать настоящим продолжением тела.

Читать полностью » Комнатные растения зимой теряют силу — цветоводы вчера в 2:27
Комнатные цветы зимой чахли — пока не добавила это аптечное средство

Почему комнатные растения зимой теряют силу и как простая таблетка глицина помогает вернуть им рост, яркие листья и готовность к цветению без сложных подкормок.

Читать полностью » Рододендроны и самшиты советуют укрывать мешковиной от иссушения — The Spruce 23.12.2025 в 21:58
Считала их зимостойкими — весной остались одни сухие ветки: главная ошибка дачников

Зимой растения продолжают страдать от холода даже при морозостойкости. Узнайте, как защитить свой сад, чтобы избежать потерь весной.

Читать полностью » Кофейная гуща подходит не всем комнатным растениям – цветоводы 23.12.2025 в 17:11
Кофе для комнатных растений использую выборочно — разница видна уже через неделю

Кофе всё чаще используют для комнатных растений, но подходит он не всем. Какие цветы любят кислую почву и когда кофейная гуща может навредить.

Читать полностью » Орхидеи перестают цвести при недостатке рассеянного света — цветоводы 23.12.2025 в 13:32
Орхидея не цвела месяцами — пока не переставила горшок в это место

Правильно выбранное место для орхидеи напрямую влияет на её рост и цветение. Освещение, влажность и температура определяют, будет ли растение активно развиваться или постепенно терять декоративность. В статье разобрано, где лучше всего размещать орхидеи в квартире, чтобы они регулярно цвели и сохраняли здоровый вид.

Читать полностью » Опасным признаком обледенения является заметный наклон ствола — Ольга Воронова 23.12.2025 в 9:59
Лёд сковал ветви — кажется, деревьям конец: когда помощь только навредит

После ледяного дождя важно знать, как правильно ухаживать за растениями. Узнайте, когда следует вмешиваться, а когда лучше оставить всё на произвол природы.

Читать полностью » Янтарная кислота увеличивает количество бутонов и качество плодов – Сад и огород 23.12.2025 в 5:59
Янтарную кислоту использую строго по дозе — растения растут крепкими без перекорма

Янтарная кислота помогает растениям быстрее расти, легче переносить стресс и лучше укореняться. Разбираемся, как правильно применять её в саду и огороде.

Читать полностью »

Новости
Дом
Индукционная плита отключается без посуды и снижает риск перегрева — House Digest
Спорт и фитнес
Бесконечные кардиотренировки не дают устойчивого снижения веса — Аниш Палеша
Туризм
Аэрофлот возобновил рейсы в Геленджик и Краснодар после трёх лет – Турпром
Туризм
Туристы стали везти еду на отдых из-за роста цен — эксперты туротрасли
Авто и мото
В Китае водитель 4 часа не смог остановить автомобиль на трассе — китайские СМИ
Экономика
Фишинговые сайты воруют деньги при онлайн-оплате — эксперт Ульянов
Экономика
В условиях стресса экономия перестаёт работать — финансовый консультант Никитина
Авто и мото
Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для автопроизводителей РФ — ведомство
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet