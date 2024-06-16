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Nature: две мутации генов у некурящих людей ухудшают прогноз лечения рака легкого
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:53

Nature: две мутации генов у некурящих людей ухудшают прогноз лечения рака легкого

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые выяснили, что у некурящих пациентов с немелкоклеточным раком легкого часто встречаются мутации в гене EGFR, которые могут ускорять рост раковых клеток.

Несмотря на наличие лекарств, нацеленных на эту мутацию, некоторые пациенты не реагируют на терапию из-за дополнительной мутации в гене p53, которая делает рак устойчивым к лечению.

Исследование на модели мышей показало, что сочетание мутаций в EGFR и p53 приводит к удвоению хромосом в раковых клетках, что и вызывает устойчивость к терапии. Это открытие может помочь в разработке более эффективных методов лечения для таких пациентов, включая возможное сочетание с химиотерапией.

Фото: flickr.com/Sascha Pohflepp (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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