В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые выяснили, что у некурящих пациентов с немелкоклеточным раком легкого часто встречаются мутации в гене EGFR, которые могут ускорять рост раковых клеток.

Несмотря на наличие лекарств, нацеленных на эту мутацию, некоторые пациенты не реагируют на терапию из-за дополнительной мутации в гене p53, которая делает рак устойчивым к лечению.

Исследование на модели мышей показало, что сочетание мутаций в EGFR и p53 приводит к удвоению хромосом в раковых клетках, что и вызывает устойчивость к терапии. Это открытие может помочь в разработке более эффективных методов лечения для таких пациентов, включая возможное сочетание с химиотерапией.

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