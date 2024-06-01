Лорлатиниб, разработанный Pfizer, считается лучшим в истории лекарством против агрессивного ALK-положительного рака легких. Он работает, блокируя рост раковых клеток за счет связывания с белком ALK.
В исследовании с участием 296 пациентов с ALK-положительным немелкоклеточным раком легких, около 60% тех, кто принимал Лорлатиниб, прожили пять лет без прогрессирования рака. В то время как у больше половины пациентов, принимавших другие лекарства, заболевание прогрессировало в течение девяти месяцев.
С 2020 года препарат доступен лишь для ограниченной группы пациентов, но последние исследования могут расширить его использование.
Фото: flickr.com/Sascha Pohflepp (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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